Fabricile chineze, în spatele exploziei dronelor rusești pe câmpul de luptă din Ucraina

China a ajutat în mod semnificativ Rusia să obțină un avantaj cheie pe câmpul de luptă în războiul său îndârjit împotriva Ucrainei, crescând dramatic în vara acestui an exporturile de componente cheie necesare pentru fabricarea dronelor cu fibră optică ce au permis Moscovei să copleșească apărarea ucraineană pe linia frontului.

Exporturile Rusiei de componente cheie necesare pentru fabricarea de drone cu fibră optică din China au avut o creștere dramatică pe parcursul verii, relatează Washington Post. Componente precum cabluri și baterii litiu-ion, printre altele, ajută Moscova să obțină un avantaj important în conflict, spun analiștii.

Beijingul susține că are o poziție neutră în conflict. În același timp, producătorii chinezi, care reprezintă 80% din piața globală de drone comerciale, și-au diminuat exporturile directe de drone către Rusia.

Pe de altă parte, datele comerciale chineze arată că totuși Beijingul a permis exportul a volume importante de componente pentru drone cu fibră optică, drone care nu pot fi bruiate prin război electronic.

Livrările din China de cabluri cu fibră optică au crescut de aproape zece ori între iulie și august, după ce au atins recorduri în mai și în iunie, potrivit datelor de la biroul vamal chinez.

Exporturile de baterii litiu-ion, care sunt folosite probabil pentru alimentarea dronelor, au crescut de asemenea în timpul verii, pe măsură ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei.

Beijingul nu a trimis echipamente militare pentru a ajuta Moscova să poarte războiul, iar anul trecut a declarat că va restricționa exporturile de drone și piese cu aplicații militare.

Însă o analiză a înregistrărilor maritime, a datelor comerciale, a lanțurilor de aprovizionare și a declarațiilor din partea companiilor a constatat că producătorii chinezi de drone comerciale au jucat un rol esențial în a-i ajuta producătorii ruși de drone să-și extindă producția.

Datele de la administrația vamală a Chinei arată că China a exportat volume record de cabluri de fibră optică către Rusia în mai și iunie - aproximativ 191.000, respectiv 209.000 de kilometri, înainte de o cerere masivă în august de 525.000 de kilometri de cabluri.

În același timp, exporturile Chinei de baterii litiu-ion către Rusia au crescut brusc în timpul verii, atingând suma- record de 54 de milioane de dolari în iunie, înainte de a scădea la 47 de milioane de dolari în august.

Aceste baterii au fost probabil folosite în producția de drone, spun analiștii, dat fiind că Rusia nu produce prea multe vehicule electrice sau electronice, care utilizează această tehnologie.

Comparativ, exporturile de baterii litiu-ion către Ucraina s-au situat la nivelul de doar 11-12 milioane de dolari lunar în aceeași perioadă.

China a restricționat accesul la piese și tehnologie pentru Ucraina și susținătorii acesteia, „deschizând în același timp porțile pentru componente pentru dronele rusești”, a declarat Mick Ryan, cercetător senior pentru studii militare la Institutul Lowy, un think tank cu sediul în Sydney.

Impactul asupra câmpului de luptă

Acest ajutor are implicații semnificative pe câmpul de luptă, întrucât aceste cabluri, ușoare și tot mai lungi, au permis Rusiei să își extindă raza de atacuri tot mai adânc în teritoriul controlat de Ucraina. Autoritățile locale din orașul Kramatorsk, estul Ucrainei - aflat la aproximativ 19 kilometri de linia frontului - au raportat primul lor atac cu drone cu fibră optică pe 5 octombrie.

„Dacă ne uităm cum se mută linia frontului, Rusia ia porțiuni de teritoriu egale cu distanța pe care o pot parcurge dronele cu fibră optică”, spune Kateryna Bondar, cercetătoare la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. Rusia folosește aceste drone pentru a distruge liniile logistice ucrainene, centrele de comandă și echipamentele de bruiaj din spatele liniei frontului înainte de a lansa un atac, a explicat ea.

Valoarea mare a transporturilor sugerează că cumpărătorii ruși importă cabluri de calitate militară, a declarat Joseph Webster, cercetător senior la Atlantic Council, un think tank din Washington.

Liderii NATO au catalogat în iulie China un „facilitator decisiv” al războiului lui Putin împotriva Ucrainei, iar Uniunea Europeană a îndemnat în repetate rânduri China „să nu ofere niciun sprijin material care să susțină baza militar-industrială a Rusiei”.

Liderii europeni vor ca China „să își folosească influența și avantajul asupra Rusiei pentru a facilita o soluționare pașnică în Ucraina, dar [ei] cred că China nu face suficient”, a declarat Daniel Balazs, cercetător la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam de la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore.

În schimb, industria rusească de producători interni de drone, aflată în rapidă expansiune, s-a bazat pe furnizorii chinezi, pe măsură ce aceștia și-au extins producția.

Din 2023, cel puțin 140 de producători de drone și alte 60 de entități care furnizează piese, revând drone sau instruiesc operatori au fost înregistrate în Rusia, a relatat în luna mai publicația independentă The Insider .

Unul dintre cei mai mari producători din Rusia, Rustakt LLC, a importat din China piese în valoare de 577 de milioane de dolari, inclusiv motoare, baterii și panouri electrice de control, între iulie 2023 și decembrie anul trecut, conform datelor privind livrările de la Sayari, o firmă de informații privind riscurile economice cu sediul la Washington.

De când UE a impus sancțiuni împotriva Rustakt în decembrie, nu au existat livrări chinezești înregistrate public către companie, în parte datorită dificultății tot mai mari de a obține date despre importurile și exporturile rusești.

Însă aceste restricții nu s-au extins la principalii furnizori chinezi.

Cei doi furnizori principali ai companiei ruse - producătorul de baterii litiu-ion Shenzhen Huaxin Energy și producătorul de drone Nasmin Technology, deținut de Shenzhen Kiosk Electric - nu au răspuns solicitărilor de comentarii.