Video Ministrul de Finanțe al Serbiei a suferit un accident vascular cerebral în timpul unui interviu transmis în direct la televiziunea națională

Ministrul de Finanțe al Serbiei, Darko Glišić, se află în continuare internat în spital, după ce a suferit un accident vascular cerebral în timpul unui interviu transmis în direct la televiziunea națională.

Incidentul a avut loc marți, în cadrul unei emisiuni matinale difuzate de postul TV Pink. În timpul interviului, ministrului i s-a făcut rău, iar emisia a fost întreruptă. Imagini apărute ulterior în presă arată reacția îngrijorată a prezentatorilor în momentul în care starea ministrului s-a deteriorat.

Președintele Partidului Progresist Sârb (SNS), Miloš Vučević, l-a vizitat pe Glišić duminică la spital, în timp ce președintele Aleksandar Vučić a fost alături de ministru joi, după ce acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale.

„Glišić poate vorbi – încă nu complet normal, dar e un semn foarte bun. Poate să-și miște mâna și piciorul drept, ceea ce reprezintă un progres semnificativ. Este important că își amintește când și cum s-a simțit rău”, a declarat președintele Vučić.

Acesta a adăugat că a fost un noroc faptul că incidentul s-a petrecut în studiourile TV Pink din Belgrad, în apropierea unei unități spitalicești. Totodată, Vučić a subliniat necesitatea îmbunătățirii serviciilor de urgență în zonele izolate, menționând discuții pe această temă cu ministrul sănătății, Zlatibor Lončar.

Într-un incident separat, ministrul de finanțe al Cehiei, Zbyněk Stanjura, a fost nevoit recent să-și anuleze participarea la o drumeție electorală pe muntele sacru Radhošť, după ce a suferit o stare de rău.