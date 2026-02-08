search
Duminică, 8 Februarie 2026
Ministrul de externe al Ucrainei crede că „doar Trump poate opri războiul”

Război în Ucraina
Publicat:

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a declarat că o eventuală încheiere a războiului cu Rusia depinde de o întâlnire directă între liderii de la Kiev și Moscova, subliniind că doar președintele american Donald Trump are capacitatea de a impulsiona obținerea unui acord de pace.

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga. FOTO: Facebook
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga. FOTO: Facebook

Șeful diplomației ucrainene a precizat că Ucraina dorește să accelereze negocierile pentru a pune capăt conflictului care durează de aproape patru ani, profitând de actualul impuls creat de discuțiile mediate de Statele Unite, înainte ca factori politici externi – precum campania pentru alegerile de la mijloc de mandat din SUA – să afecteze procesul. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției Reuters.

„Doar Trump poate opri războiul”, a afirmat Sîbiga, într-un interviu acordat la Kiev, adăugând că din planul de pace în 20 de puncte aflat la baza negocierilor trilaterale au mai rămas nerezolvate doar „câteva” aspecte. „Cele mai sensibile și dificile trebuie tratate la nivelul liderilor”, a spus ministrul.

Diferențe majore între părți rămân în privința teritoriilor. Rusia insistă ca Ucraina să cedeze restul de aproximativ 20% din regiunea Donețk, cerere respinsă categoric de Kiev. De asemenea, Ucraina solicită controlul asupra centralei nucleare de la Zaporijie, cea mai mare din Europa, aflată în prezent sub ocupație rusă.

Cea de-a doua rundă de negocieri de pace trilaterale desfășurată săptămâna aceasta la Abu Dhabi nu a adus progrese semnificative, însă părțile au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri de război, primul din luna octombrie. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că SUA au propus organizarea unei noi runde de discuții la Miami, peste o săptămână, propunere acceptată de Kiev.

„Avem nevoie de consolidarea sau mobilizarea acestor eforturi de pace şi suntem gata să accelerăm”, a declarat Sîbiga, adăugând că Ucraina urmărește obținerea unor garanții solide de securitate din partea Occidentului pentru a preveni viitoare agresiuni rusești.

Potrivit ministrului, Statele Unite au confirmat că sunt dispuse să ratifice aceste garanții în Congres și să ofere sprijin pentru implementarea unui acord de pace, fără a trimite însă trupe americane pe teritoriul ucrainean. „Nu cred, în acest moment, într-o arhitectură de securitate fără americani. Este esențial să fie alături de noi”, a subliniat el.

O declarație a „Coaliției Voinței”, emisă după o întâlnire recentă la Paris, arată că aliații sunt dispuși să participe la un mecanism de monitorizare a unui eventual armistițiu, coordonat de SUA, care ar putea include utilizarea dronelor, senzorilor și sateliților. Sîbiga a mai spus că mai multe țări, pe lângă Marea Britanie și Franța, și-au exprimat disponibilitatea de a trimite trupe în Ucraina ca forță de descurajare, fără a le nominaliza.

Ministrul a reiterat că Ucraina nu va accepta niciodată recunoașterea suveranității Rusiei asupra Crimeei sau a regiunii Donbas. „Nu vom recunoaște niciodată acest lucru. Ar fi o încălcare gravă a dreptului internațional. Nu este vorba doar despre Ucraina, ci despre principii”, a declarat Sîbiga.

În contextul discuțiilor bilaterale dintre SUA și Rusia, Zelenski și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eventuale acorduri care ar putea afecta suveranitatea Ucrainei. Sîbiga a precizat că Kievul nu va susține niciun acord încheiat fără participarea sa directă.

Europa

