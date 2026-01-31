Scufundarea crucișătorului Moskva: Rușii au publicată lista marinarilor decedați, identificați ca fiind din Crimeea

Cel puțin 20 de marinari au murit și 8 sunt dispăruți după atacul asupra crucișătorului rus Moskva. Lista completă a victimelor, publicată de Mediazona, arată că opt nu fuseseră oficial declarați decedați.

Atacul asupra crucișătorului rusesc Moskva a ucis 20 de persoane și a lăsat opt dispărute, potrivit unui comunicat de presă al celei de-a 2-a Instanțe Militare a Districtului de Vest. O echipă de voluntari, Mediazona și Serviciul Rus al BBC au reușit să identifice toate cele 28 de persoane și să confirme că opt dintre ele nu au fost încă declarate oficial decedate.

La sfârșitul lunii ianuarie, cea de-a 2-a Instanță Militară a Districtului de Vest, cu sediul la Moscova, a dezvăluit că crucișătorul Moskva a fost atacat de rachete ucrainene și a anunțat numărul de morți și dispăruți.

Comandant ucrainean condamnat pentru Moskva

O publicație a instanței, eliminată ulterior, a arătat că crucișătorul a fost scufundat ca urmare a atacurilor cu rachete ale armatei ucrainene. În aprilie 2022, Ministerul rus al Apărării a invocat o altă cauză pentru pierderea Moskvei: nava s-ar fi scufundat în timpul remorcării „în condiții de furtună, din cauza deteriorării carenei provocate de un incendiu generat de explozia muniției.”

Instanța l-a găsit vinovat pe Andryi Șubin, comandantul Brigăzii 406 Artilerie a Marinei ucrainene, de distrugerea crucișătorului și l-a condamnat în lipsă la închisoare pe viață, conform articolului privind terorismul internațional. Potrivit anchetatorilor, Șubin a dat ordinul de lansare a rachetelor asupra crucișătorului Moskva. Instanța a citat și cifrele oficiale privind victimele: 20 de membri ai echipajului au fost uciși și 24 răniți, iar opt marinari au fost înregistrați ca dispăruți.

Lista victimelor

Deși au trecut aproape patru ani de la scufundarea crucișătorului Moskva, nici Ministerul Apărării, nici Flota Mării Negre, nici autoritățile civile nu au publicat o listă completă a marinilor morți și dispăruți.

Mediazona a publicat pentru prima dată o listă completă a marinarilor care au murit pe crucișătorul Moskva. Potrivit înregistrărilor oficiale rusești, opt dintre cei de pe listă nu au fost, de fapt, niciodată declarați morți.

→ Imaginea 1/3: FOTO Captură Mediazona

Doar 19 nume afișate

Între iulie și septembrie 2022, Curtea Nakhimov din Sevastopol a declarat 17 marinari de pe crucișătorul Moskva ca fiind decedați. Înregistrările acestor decizii au fost acum șterse, împreună cu zeci de mii de alte cazuri de militari dispăruți declarați morți.

Cu ocazia celei de-a doua aniversări a scufundării crucișătorului, un memorial a fost ridicat într-o zonă închisă, vizavi de locul obișnuit de acostare al Moskvei. Memorialul a listat doar 19 nume ale marinarilor de pe navă. Dmitri Șkrebeț, tatăl uneia dintre victime, a afirmat că nici el, nici căpitanul Moskvei nu au fost invitați la dezvelirea memorialului.

Cel puțin 20 dintre decedați erau recruți. Majoritatea celor care s-au înecat odată cu nava (15 persoane) locuiau în Crimeea anexată sau în Sevastopol; trei erau recruți din Extremul Orient.