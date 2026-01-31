search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scufundarea crucișătorului Moskva: Rușii au publicată lista marinarilor decedați, identificați ca fiind din Crimeea

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Cel puțin 20 de marinari au murit și 8 sunt dispăruți după atacul asupra crucișătorului rus Moskva. Lista completă a victimelor, publicată de Mediazona, arată că opt nu fuseseră oficial declarați decedați.

Cel puțin 20 de marinari au murit după atacul asupra crucișătorului rus Moskva FOTO Arhivă
Cel puțin 20 de marinari au murit după atacul asupra crucișătorului rus Moskva FOTO Arhivă

Atacul asupra crucișătorului rusesc Moskva a ucis 20 de persoane și a lăsat opt dispărute, potrivit unui comunicat de presă al celei de-a 2-a Instanțe Militare a Districtului de Vest. O echipă de voluntari, Mediazona și Serviciul Rus al BBC au reușit să identifice toate cele 28 de persoane și să confirme că opt dintre ele nu au fost încă declarate oficial decedate.

La sfârșitul lunii ianuarie, cea de-a 2-a Instanță Militară a Districtului de Vest, cu sediul la Moscova, a dezvăluit că crucișătorul Moskva a fost atacat de rachete ucrainene și a anunțat numărul de morți și dispăruți.

Comandant ucrainean condamnat pentru Moskva

O publicație a instanței, eliminată ulterior, a arătat că crucișătorul a fost scufundat ca urmare a atacurilor cu rachete ale armatei ucrainene. În aprilie 2022, Ministerul rus al Apărării a invocat o altă cauză pentru pierderea Moskvei: nava s-ar fi scufundat în timpul remorcării „în condiții de furtună, din cauza deteriorării carenei provocate de un incendiu generat de explozia muniției.”

Instanța l-a găsit vinovat pe Andryi Șubin, comandantul Brigăzii 406 Artilerie a Marinei ucrainene, de distrugerea crucișătorului și l-a condamnat în lipsă la închisoare pe viață, conform articolului privind terorismul internațional. Potrivit anchetatorilor, Șubin a dat ordinul de lansare a rachetelor asupra crucișătorului Moskva. Instanța a citat și cifrele oficiale privind victimele: 20 de membri ai echipajului au fost uciși și 24 răniți, iar opt marinari au fost înregistrați ca dispăruți.

Lista victimelor

Deși au trecut aproape patru ani de la scufundarea crucișătorului Moskva, nici Ministerul Apărării, nici Flota Mării Negre, nici autoritățile civile nu au publicat o listă completă a marinilor morți și dispăruți.

Mediazona a publicat pentru prima dată o listă completă a marinarilor care au murit pe crucișătorul Moskva. Potrivit înregistrărilor oficiale rusești, opt dintre cei de pe listă nu au fost, de fapt, niciodată declarați morți.

FOTO Captură Mediazona
Imaginea 1/3: FOTO Captură Mediazona
FOTO Captură Mediazona
FOTO Captură Mediazona
FOTO Captură Mediazona

Doar 19 nume afișate

Între iulie și septembrie 2022, Curtea Nakhimov din Sevastopol a declarat 17 marinari de pe crucișătorul Moskva ca fiind decedați. Înregistrările acestor decizii au fost acum șterse, împreună cu zeci de mii de alte cazuri de militari dispăruți declarați morți.

Cu ocazia celei de-a doua aniversări a scufundării crucișătorului, un memorial a fost ridicat într-o zonă închisă, vizavi de locul obișnuit de acostare al Moskvei. Memorialul a listat doar 19 nume ale marinarilor de pe navă. Dmitri Șkrebeț, tatăl uneia dintre victime, a afirmat că nici el, nici căpitanul Moskvei nu au fost invitați la dezvelirea memorialului.

Cel puțin 20 dintre decedați erau recruți. Majoritatea celor care s-au înecat odată cu nava (15 persoane) locuiau în Crimeea anexată sau în Sevastopol; trei erau recruți din Extremul Orient.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce avansul nuclear al Chinei pune Washingtonul în fața unei dileme
digi24.ro
image
Insula tropicală supranumită „Hawaii-ul Europei”, cu peisaje de vis și cazări accesibile. Cum ajungi acolo din București
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București
gandul.ro
image
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
mediafax.ro
image
Gigi Becali dă o nouă lovitură! FCSB transferă un mijlocaș calificat la Campionatul Mondial de fotbal din vară. Exclusiv
fanatik.ro
image
Misterul mormântului princiar descoperit într-o biserică faimoasă din România. Marea enigmă, pe cale să fie deslușită după mai bine de 100 de ani
libertatea.ro
image
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
digi24.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Soția lui Novak Djokovic, reacție "rar întâlnită" după victoria sârbului în fața lui Jannik Sinner
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Roşiile româneşti le vor face concurenţă cireşelor. Producătorii anunţă 100 de lei pe kilogram
observatornews.ro
image
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
Ultima apariție publică a lui Catherine O’Hara, îngrijorătoare! Ajunsese de nerecunoscut, Dumnezeule
playtech.ro
image
Care a fost ultimul meci ce s-a jucat pe stadionul Dinamo. Momentul trist care i-a marcat pe toți dinamoviștii: ”Ce destin! Nu e întâmplător”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Bani în plus pentru români. Se dau 1000 de lei începând cu 1 februarie
mediaflux.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
A murit Catherine O’Hara, actrița care a jucat-o pe mama lui Kevin din „Singur acasă”
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Meghan Markle a copiat stilul lui Audrey Hepburn jpg
Nici să copieze nu știe! Meghan Markle s-a vrut a fi Audrey Hepburn și a intrat din nou în gura lumii
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mănăstirea din România care l-a impresionat pe Dan Negru. A comparat-o cu Capela Sixtină și Sagrada Familia
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea