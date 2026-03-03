MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Mesaj pentru Teheran: „Să se abțină de la activități destabilizatoare”

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat marți, 3 martie 2026, pe însărcinatul cu afaceri ad interim al Republicii Islamice Iran la București, Javad Karimi, pentru a-i transmite poziția fermă a României în legătură cu evoluțiile tensionate din Orientul Mijlociu. Decizia a fost dispusă de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu.

„Partea română a transmis protestul ferm al României față de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu, precum și față de evoluțiile recente din Cipru, subliniind impactul profund negativ asupra securității și stabilității regionale, inclusiv asupra securității maritime.

România face un apel ferm pentru dezescaladarea urgentă a tensiunilor și pentru protecția civililor, fiind subliniată prioritatea pe care România o acordă siguranței propriilor cetățeni aflați în zona de conflict”, se arată într-un comunicat transmis de MAE marți seară.

Partea română a transmis preocuparea profundă pentru încălcarea suveranității statelor din regiune care au fost ținta atacurilor nediscriminatorii ale Iranului și deplina solidaritate a României cu aceste țări.

„În același timp, a fost transmisă solicitarea constantă a României și a partenerilor europeni ca Iranul să acționeze responsabil în privința programului nuclear și a celui de rachete balistice și să se abțină de la activități destabilizatoare în regiune”, se mai arată în comunicat.