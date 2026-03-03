search
Marți, 3 Martie 2026
Luptă pentru putere în Iran după uciderea ayatollahului Ali Khamenei. Zile decisive pentru viitorul regimului de la Teheran

Război în Orientul Mijlociu
Iranul se confruntă cu o perioadă de incertitudine politică majoră, după moartea liderului suprem Ali Khamenei. Evenimentul a deschis o etapă de tranziție fără precedent în ultimele decenii, în care figuri din interiorul regimului și lideri ai opoziției din exil încearcă să își consolideze pozițiile, scrie The Sun.

Ayatollahul Alireza Arafi a fost desemnat să exercite temporar atribuțiile liderului suprem/FOTO:X
Ayatollahul Alireza Arafi a fost desemnat să exercite temporar atribuțiile liderului suprem/FOTO:X

Loviturile militare americane, descrise de Washington drept parte a operațiunii „Epic Fury”, au vizat conducerea iraniană și structuri militare de rang înalt. Președintele american Donald Trump a declarat că momentul reprezintă „o oportunitate” pentru iranieni de a-și decide viitorul politic.

Conducere interimară

După decesul lui Khamenei, autoritățile iraniene au anunțat instalarea unei conduceri interimare. Ayatollahul Alireza Arafi a fost desemnat să exercite temporar atribuțiile liderului suprem, alături de președintele Masoud Pezeshkian și de șeful justiției, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a afirmat că un succesor permanent ar putea fi desemnat în termen de câteva zile.

Kasra Aarbi, director de cercetare privind Garda Revoluționară la organizația United Against Nuclear Iran, a declarat că există „o structură de putere invizibilă” concepută pentru a asigura continuitatea regimului în cazul unui vid de autoritate.

Opoziția din exil

În paralel, lideri ai opoziției iraniene din afara țării au făcut apel la schimbare politică.

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a afirmat că țara se află „aproape de o victorie finală” și a cerut forțelor de securitate să se alăture populației pentru a facilita o tranziție stabilă.

La rândul său, Maryam Rajavi, lidera Consiliului Național al Rezistenței din Iran (NCRI), a prezentat un plan în zece puncte pentru formarea unei republici democratice. Propunerile includ separarea religiei de stat, egalitatea de gen, libertatea presei și desființarea Gărzii Revoluționare.

Rajavi a declarat că viitorul politic al Iranului trebuie decis exclusiv de cetățenii săi, fără intervenție externă.

Un viitor incert

Analiștii avertizează că, indiferent de direcția în care se va îndrepta țara, procesul de tranziție ar putea fi complex și dificil. Unii experți consideră că Reza Pahlavi ar putea beneficia de sprijin în rândul diasporei și al unei părți din populația internă, în timp ce NCRI ar avea o bază mai limitată în interiorul Iranului.

În același timp, rolul Gărzii Revoluționare rămâne esențial. Structura militară și de securitate este percepută drept principalul garant al continuității sistemului politic actual.

Evoluțiile din următoarele zile vor fi decisive pentru stabilitatea Iranului și pentru echilibrul regional. Deznodământul ar putea influența nu doar viitorul politic al țării, ci și dinamica de securitate în Orientul Mijlociu.

