Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
Trump anunță măsuri imediate după blocarea Strâmtorii Ormuz: „Marina SUA va escorta petrolierele, dacă va fi necesar”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Președintele american Donald Trump a anunțat că Marina SUA va începe să escorteze petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, dacă situația o va impune, subliniind angajamentul Statelor Unite față de securitatea comerțului maritim energetic.

Trump anunță măsuri imediate după blocarea Strâmtorii Ormuz FOTO: Arhivă
Trump anunță măsuri imediate după blocarea Strâmtorii Ormuz FOTO: Arhivă

„Începând IMEDIAT, am ordonat United States Development Finance Corporation (DFC) să ofere, la un preț foarte rezonabil, asigurări împotriva riscurilor politice și garanții pentru securitatea financiară a întregului comerț maritim, în special cel energetic, care traversează Golful. Aceasta va fi disponibilă pentru toate liniile de transport maritim. Dacă va fi necesar, Marina Statelor Unite va începe să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz cât mai curând posibil. Indiferent de circumstanțe, Statele Unite vor asigura FLUXUL LIBER DE ENERGIE către întreaga lume. Puterea ECONOMICĂ și MILITARĂ a Statelor Unite este CEA MAI MARE DE PE PĂMÂNT — Vor urma și alte acțiuni”, a scris Trump pe Truth Social.

Context tensionat în regiune

Declarațiile liderului american vin după ce comandantul Gărzilor Revoluționare iraniene a anunțat luni închiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim și a avertizat, potrivit presei iraniene citate de Reuters, că Iranul va incendia orice navă care încearcă să traverseze zona.

Strâmtoarea Ormuz este considerată cea mai importantă rută energetică a lumii, prin care trece aproximativ 20% din petrolul consumat la nivel global și până la 30% din gazul natural lichefiat. După declanșarea operațiunii militare împotriva Iranului, navigația în zonă a fost practic paralizată, Teheranul, care controlează țărmul nordic al strâmtorii, anunțând oprirea comerțului prin această rută.

Conflictul aflat în extindere a dus la moartea a șase militari americani și la atacuri asupra Ambasadei SUA din Arabia Saudită. În același timp, infrastructura energetică a devenit o țintă majoră: Qatarul a închis o importantă instalație de export de gaze naturale, rafinării din Arabia Saudită au fost lovite, iar Iranul a deschis focul asupra navelor care tranzitau Ormuz.

Armata americană a anunțat că a scufundat 11 nave iraniene de la începutul operațiunii comune cu Israelul, lansate sâmbătă. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, misiunea militară s-ar putea concentra mai mult pe interceptarea rachetelor iraniene care ar putea viza traficul maritim civil, decât pe descurajarea incursiunilor navale.

În acest context, secretarul de stat Marco Rubio a declarat luni că administrația americană va prezenta marți un plan pentru a contracara creșterea prețurilor la petrol provocată de atacurile asupra Iranului. Fără a oferi detalii, acesta a afirmat: „Vom distruge marina lor.”

SUA

