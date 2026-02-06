search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ucraina și Rusia au făcut primul schimb de prizonieri după cinci luni. Au fost vizate peste 300 de persoane

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Ucraina şi Rusia au încheiat, joi, la Abu Dhabi, a doua rundă de negocieri mediate de SUA, menite să pună capăt celui mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, cele două părţi efectuând un schimb important de prizonieri şi convenind să reia negocierile în curând.

Rusia şi Ucraina au schimbat câte 157 de prizonieri de război FOTO X / Polyline @EasonPo48787
Rusia şi Ucraina au schimbat câte 157 de prizonieri de război FOTO X / Polyline @EasonPo48787

Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că delegaţiile din SUA, Ucraina şi Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri de război, care a avut loc joi. A fost primul schimb de acest fel în cinci luni, scrie Reuters.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că unii dintre prizonierii de război eliberaţi au fost deţinuţi timp de aproape patru ani. El a spus că următoarea rundă de negocieri va avea loc în curând, probabil în Statele Unite.

Witkoff a scris pe platforma de socializare X: ”Discuţiile au fost constructive şi s-au concentrat pe modul de creare a condiţiilor pentru o pace durabilă”.

El a spus că negocierile ”demonstrează că angajamentul diplomatic susţinut dă rezultate tangibile şi promovează eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”.

Zelenski, vorbind în discursul său video nocturn, a spus că Ucraina favorizează orice format diplomatic ”care poate aduce în mod realist pacea mai aproape şi o poate face fiabilă, durabilă şi de aşa natură încât să priveze Rusia de dorinţa de a continua lupta”.

Vorbind mai devreme alături de prim-ministrul polonez Donald Tusk, Zelenski a spus că discuţiile au acoperit principalele diferenţe dintre cele două părţi.

Rusia vede progres

Zelenski a declarat că doreşte ca negocierile să conducă la sfârşitul războiului care durează de patru ani, dar a repetat insistenţa sa că Ucraina trebuie să primească garanţii solide de securitate, inclusiv din partea Washingtonului, pentru a se asigura că Rusia nu va ataca din nou.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a participat la negocierile anterioare cu oficialii ruşi şi Witkoff, a declarat că impunerea de sancţiuni suplimentare asupra Rusiei va depinde de modul în care vor decurge negocierile. Bessent şi-a menţinut convingerea că invazia Rusiei din 2022 asupra Ucrainei a fost ilegală şi a continuat să creadă că preşedintele rus Vladimir Putin este un criminal de război.

Trimisul Rusiei, Kirill Dmitriev, a declarat că s-au înregistrat progrese şi evoluţii pozitive. El a mai spus că se lucrează la restabilirea relaţiilor Rusiei cu Statele Unite, inclusiv în cadrul unui grup de lucru SUA-Rusia pe probleme economice.

Rusia şi Ucraina au schimbat câte 157 de prizonieri de război, a declarat Ministerul Apărării rus. Trei civili din regiunea Kursk au fost, de asemenea, returnaţi în Rusia.

Un videoclip difuzat de preşedinţia Ucrainei a arătat zeci de prizonieri de război ucraineni - mulţi înfăşuraţi în steagul naţional - coborând din autobuze în zăpadă, unii îmbrăţişându-se, iar alţii plângând în timp ce vorbeau cu rudele la telefoanele mobile.

Citește și: „Ariciul de oțel”. Planul Ucrainei pentru ziua de după război, când garanțiile s-ar putea dovedi hârtie goală

Sursa: X / Tabz @TabzLIVE

Schimburile de prizonieri de război au fost singurele măsuri concrete în direcţia păcii care au rezultat din rundele anterioare de negocieri dintre Ucraina şi Rusia, desfăşurate anul trecut în Turcia.

Sute de mii de soldaţi de ambele părţi au fost ucişi, răniţi sau au dispărut în aproape patru ani de război.

Zelenski a declarat săptămâna aceasta că aproximativ 55.000 de soldaţi ucraineni au fost ucişi pe câmpul de luptă, dar nu a dat detalii despre numărul soldaţilor ucraineni răniţi sau dispăruţi.

Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale, un grup de reflecţie cu sediul la Washington, a declarat că Rusia a suferit aproape 1,2 milioane de victime. Moscova a respins raportul ca fiind nefiabil.

Presiuni din partea administrației Trump

În ciuda presiunilor exercitate de administraţia Trump asupra Kievului şi Moscovei pentru a găsi un compromis, luptele continuă să facă ravagii de-a lungul liniei frontului de aproximativ 1.200 km.

Trupele ruse au lansat atacuri aeriene majore asupra Ucrainei în noaptea de marţi, înaintea negocierilor, urmate de atacuri mai mici cu drone miercuri şi joi.

În discursul său, Zelenski a remarcat rezultatele bune” obţinute de Serviciul de Securitate al Ucrainei, evidenţiind un atac cu rachete Flamingo de lungă distanţă fabricate în Ucraina asupra poligonului de testare al rachetelor hipersonice ruseşti Oreshnik, situat în apropierea Mării Caspice.

După discuţiile cu Tusk, Zelenski şi-a repetat cererile pentru rachete de apărare aeriană şi a spus că Kievul este gata să schimbe dronele sale, în domeniul cărora a devenit lider mondial, cu rachete de la aliaţi sau cu avioane de vânătoare MiG-29 din era sovietică ale Poloniei.

Statul Major ucrainean a declarat într-un comunicat că forţele sale au lansat atacuri de succes asupra unei baze ruseşti de lansare a rachetelor balistice cu rază medie de acţiune luna trecută.

Soarta regiunii estice Donetsk, unde au loc cele mai intense lupte, rămâne una dintre cele mai complicate probleme din cadrul negocierilor.

Moscova doreşte ca Kievul să-şi retragă trupele din întreaga regiune, inclusiv dintr-o linie de oraşe puternic fortificate, considerate una dintre cele mai puternice apărări ale Ucrainei.

Ucraina a declarat că conflictul ar trebui îngheţat de-a lungul liniilor actuale de front şi respinge orice retragere unilaterală a forţelor sale. Kievul spune că doreşte controlul asupra centralei nucleare de la Zaporizhzhia, cea mai mare din Europa, care se află pe teritoriul controlat de Rusia.

Şeful corporaţiei nucleare de stat Rosatom a declarat joi că Moscova este pregătită pentru cooperarea internaţională în ceea ce priveşte centrala de la Zaporojie, inclusiv cu Statele Unite, dar instalaţia trebuie să rămână rusă.

Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul naţional al Ucrainei, inclusiv Crimeea şi părţi din regiunea Donbas din est, capturate înainte de invazia din 2022. Analiştii spun că Rusia a câştigat aproximativ 1,5% din teritoriul ucrainean de la începutul anului 2024.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
digi24.ro
image
Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie
stirileprotv.ro
image
Robert Negoiță a ieșit fără cătușe de la DNA. Surse Gândul: Este sub control judiciar cu cauțiune de 800.000 de lei
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Clipe de teroare pentru un apropiat al lui Horațiu Potra, inculpat în dosarul lui Călin Georgescu. A fost bătut cu bâtele și i s-a incendiat un imobil
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar
observatornews.ro
image
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Iluzia optică a momentului. Ai 11 secunde la dispoziţie să găseşti iepuraşul ascuns printre pisici
playtech.ro
image
Emma Răducanu a dezvăluit de ce nu a vizitat până acum orașul Cluj-Napoca. Care este motivul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură pentru bărbatul care și-a părăsit soția după 34 de ani și s-a recăsătorit cu cea mai bună prietenă a fiicei sale
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Vine urgia, iarna se întoarce cu MINUS 20 de grade, nămeţi şi viscol, 7 zile consecutive de intemperii
romaniatv.net
image
Prețul gazelor naturale nu se modifică. Ministrul Energiei anunță ce se întâmplă concret în următorul an
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
click.ro
image
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Supa crema de conopida Sursa foto shutterstock 757943452 jpg
Supă-cremă de conopidă, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală

OK! Magazine

image
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani