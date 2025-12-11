search
Joi, 11 Decembrie 2025
Merz dezvăluie că Trump a primit un document despre „ce concesii teritoriale este pregătită Ucraina să facă”

Război în Ucraina
Publicat:

O propunere legată de posibile concesii teritoriale pe care Ucraina ar fi dispusă să le accepte într-un eventual acord de pace a ajuns miercuri pe masa președintelui american Donald Trump, a anunțat joi cancelarul german Friedrich Merz. 

Merz spune că planul de pace pentru Ucraina ajunge la Washington FOTO: EPA EFE
Merz spune că planul de pace pentru Ucraina ajunge la Washington FOTO: EPA EFE

Cancelarul german a declarat, la Berlin, că documentul a fost trimis cu doar câteva ore înainte de discuția telefonică pe care a avut-o cu liderul de la Casa Albă. Conform acestuia, Trump nu fusese informat despre propunere la momentul convorbirii.

„Există o propunere de care (Donald Trump) nu avea cunoştinţă la momentul la care am discutat noi la telefon (miercuri), pentru că ea nu fusese transmisă încă americanilor”, a spus Friedrich Merz, citat de News.ro.

Noi am făcut-o ieri (miercuri) seara”, a precizat el, referindu-se la trimiterea documentului. Merz a subliniat că propunerea vizează în primul rând „ce concesii teritoriale este pregătită Ucraina să facă”.

Rusia anunță un atac masiv cu drone

Între timp, Ministerul rus al Apărării a raportat joi unul dintre cele mai ample atacuri cu drone ucrainene de la începutul invaziei. Potrivit Moscovei, 287 de drone au fost interceptate în noaptea de miercuri spre joi.

Regiunea Briansk ar fi fost cea mai vizată, cu 118 drone doborâte. Alte „40 de interceptări” au fost anunțate în regiunea Kaluga și încă 40 în regiunea Moscova, dintre care „32 de drone se îndreptau spre capitală”.

Discuții internaționale pentru pace

O nouă reuniune a Coaliției Voluntarilor era programată pentru joi seara, în timp ce liderii occidentali au continuat discuțiile cu Donald Trump privind eforturile diplomatice.

Președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz au discutat miercuri timp de aproximativ 40 de minute cu președintele american. Liderii au discutat despre ultimele evoluţii ale medierii angajate de către Statele Unite şi au salutat eforturile în vederea ajungerii la o pace robustă şi durabilă în Ucraina şi încetarea omorurilor”, a transmis Palatul Élysée.

Poziția lui Trump

Donald Trump a declarat că „Statele Unite nu vor să-şi piardă timpul cu Războiul din Ucraina. După convorbirea cu Macron, Starmer și Merz, el a afirmat că a folosit „nişte cuvinte destul de dure” și și-a reiterat dorința de a-și vedea implementat planul de pace, a cărui primă variantă a fost considerată foarte favorabilă Moscovei.

Planul ucrainean în trei documente

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit despre un document în 20 de puncte pentru „încheierea războiului”. Miercuri seara, el a confirmat că planul prezentat de Kiev este structurat în trei documente:

Un „acord-cadru” în 20 de puncte, un document privind garanțiile de securitate și un al treilea referitor la componenta economică, inclusiv reconstrucția Ucrainei după război.

