Financial Times: Zelenski, presat de emisarii americani să dea un răspuns privind un armistițiu cu Rusia „până la Crăciun”

Emisarii președintelui Donald Trump i-au acordat omologului ucrainean Volodimir Zelenski câteva zile pentru a răspunde unei propuneri de acord de pace care cere Ucrainei să accepte pierderi teritoriale în schimbul unor garanții de securitate nespecificate din partea SUA, potrivit unor oficiali informați cu privire la aceste discuții.

Potrivit Financial Times, Zelenski le-a spus liderilor europeni că a fost presat, în timpul unei convorbiri de două ore sâmbătă, să ia o decizie rapidă de către trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner.

O persoană familiarizată cu calendarul propus Kievului a declarat că Trump spera ca un acord să fie convenit „până la Crăciun”.

Oficialii au declarat că Zelenski le-a transmis emisarilor americani că are nevoie de timp pentru a se consulta cu ceilalți aliați europeni înainte de a lua o decizie.

Kievul se teme că ar putea fractura unitatea occidentală dacă SUA avansează fără sprijinul Europei.

„Sincer, americanii caută un compromis astăzi,” le-a spus Zelenski reporterilor, într-o informare prin WhatsApp, luni seară.

Zelenski s-a întâlnit la Londra luni, 8 decembrie, cu președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer.

Merz a făcut aluzie la urgența situației, spunând că liderii s-au reunit pentru a discuta „zilele următoare, deoarece acesta ar putea fi un moment decisiv pentru noi toți.”

Zelenski a declarat marți seară că lucrează „foarte activ” la componentele unui acord pentru încheierea războiului.

Witkoff și Kushner lucraseră cu negociatorii Kievului la Miami săptămâna trecută, pe parcursul a trei zile de negocieri. Zelenski a fost reprezentat de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, și Andri Hnatov, șeful Statului Major General.

Zelenski a menționat că s-au înregistrat progrese în revizuirea planului de pace american. Planul inițial, care avea 28 de puncte și fusese influențat de Rusia, a fost modificat și redus la 20 de puncte, fiind acum mai favorabil Kievului.

Totodată, liderul ucrainean și-a exprimat îngrijorarea în fața omologilor europeni că Uniunea Europeană ar putea renunța la planul unui „împrumut de reparații” pentru Ucraina (susținut de activele rusești înghețate), temându-se că acest pas ar putea supăra Washingtonul și ar compromite sprijinul SUA pentru garanțiile de apărare și securitate europene.

Într-un interviu acordat publicației Politico luni, Trump a fost întrebat dacă i-a stabilit un termen limită lui Zelenski pentru a ajunge la un acord.

„Ei bine, va trebui să fie pe fază și să înceapă să accepte lucruri... pentru că pierde,” a spus președintele american despre omologul său ucrainean.

Forțele ruse și-au intensificat în ultimele luni atacurile cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și înregistrează progrese constante.

În regiunea Donețk, pe care Rusia și SUA presează Ucraina să o cedeze ca parte a unui acord de pace, forțele Moscovei au capturat o mare parte din bastionul strategic Pokrovsk și amenință cu încercuirea orașul satelit Myrnohrad — care înseamnă orașul păcii.

Pierderea acestor orașe ar da o lovitură moralului Kievului și ar oferi Kremlinului o potențială rampă de lansare pentru a lovi mai adânc în regiune.