1 ianuarie: Ziua în care România a intrat oficial în Uniunea Europeană, în urmă cu 19 ani

0
0
Publicat:

Tot pe 1 ianuarie, în 1934, s-a născut Gheorghe Dinică, actor român de teatru și film, apreciat pentru rolurile sale memorabile. În 1983 a avut loc apariția internetului modern, un moment crucial în istoria tehnologiei. În 2007, România și Bulgaria au aderat oficial la Uniunea Europeană, iar în 2025 cele două țări au extins aderarea, intrând complet în Spațiul Schengen, inclusiv granițele terestre, după ce în martie 2024 deveniseră membre pentru granițele aeriene și maritime.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

1874 - S-a înființat la Bucureşti, Banca Marmorosch Blank 

Palatul Băncii Marmorosch Blank / FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Palatul Băncii Marmorosch Blank / FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Banca Marmorosch, Blank & Co a fost o instituție financiară istorică românească, înființată în 1848 de Iacob Marmorosch. În 1864, acesta s-a asociat cu Mauriciu Blank, punând bazele noii bănci care avea să devină una dintre cele mai importante din România, cu sediul în Palatul Băncii Marmorosch Blank din București. Banca a jucat un rol semnificativ în politica românească la începutul anilor 1920, însă notorietatea sa a fost marcată și de falimentul răsunător din 1931, fiind desființată oficial în 1948.

În prezent, patrimoniul clădirii a fost revitalizat prin transformarea sa în hotelul Marmorosch Bucharest, Autograph Collection, o investiție de 42 de milioane de euro în Centrul Vechi al Capitalei, realizată de grupul lituanian Apex Alliance Hotel Management. „Este un hotel unic, situat într-un fost palat al Marmorosch-Blank Bank, cu o istorie specială de peste 100 de ani. Restaurarea minuțioasă onorează trecutul de poveste al clădirii și readuce la viață bogatul patrimoniu arhitectural Art Deco și Art Nouveau”, a declarat Gerhard Erasmus, CEO Apex Alliance. Hotelul, primul din România sub brandul Autograph Collection, îmbină designul interbelic și valori precum viziunea, ingeniozitatea și experiențele noi pentru oaspeți.

1897: S-a născut Ana Aslan, pionieră a gerontologiei

Ana Aslan, născută la 1 ianuarie 1897, a fost o personalitate marcantă a medicinei românești, cunoscută drept pionieră în gerontologie. Ea a revoluționat îngrijirea persoanelor în vârstă prin cercetările sale, dezvoltând Gerovital H3, primul medicament destinat întârzierea procesului de îmbătrânire.

Contribuțiile sale au avut un impact major la nivel internațional, fiind recunoscută în întreaga lume pentru dedicarea în îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor. Ana Aslan a fost membră a Academiei Române și a fost decorată cu numeroase distincții, devenind un simbol al excelenței în știință.

1934 - S-a născut Gheorghe Dinică, actor român de teatru și film

Gheorghe Dinică, născut pe 1 august 1934 la București, a fost unul dintre cei mai importanți și apreciați actori români de teatru și film. Cu o carieră care a durat peste cinci decenii, Dinică a fost cunoscut pentru versatilitatea sa, interpretând atât roluri comice, cât și dramatice, cu o intensitate remarcabilă și o prezență scenică puternică.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București și a debutat pe scena teatrului la mijlocul anilor ’50. A devenit celebru pentru colaborările sale cu marile teatre din București, inclusiv Teatrul Bulandra și Teatrul Național, unde a construit personaje memorabile, apreciate de public și critică deopotrivă.

În cinematografie, Gheorghe Dinică a jucat în numeroase filme românești de referință, printre care „Reconstituirea”, „Moromeții”, „Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu” sau comedii populare precum „Nea Mărin miliardar”. Interpretările sale au fost recunoscute pentru naturalețea gestului și forța expresivă, fiind capabile să transmită atât umor subtil, cât și tensiune dramatică.

Pe lângă activitatea sa artistică, Dinică a fost și un mentor pentru generațiile tinere de actori, apreciat pentru profesionalismul său și pasiunea pentru teatru și film. A primit numeroase premii și distincții, inclusiv premii UNITER pentru întreaga carieră. Gheorghe Dinică a decedat pe 10 noiembrie 2009, lăsând în urmă un impresionant patrimoniu cultural și o influență durabilă asupra artei dramatice românești.

1942 - S-a născut Ovidiu Iuliu Moldovan, actor român de teatru şi film

Ovidiu Iuliu Moldovan (n. 1 ianuarie 1942 , sat Vișinelu, comuna Sărmașu, județul Cluj (interbelic), astăzi în județul Mureș – d. 12 martie 2008, București) a fost un actor român, cu o bogată activitate în teatru, film, teatru radiofonic și televiziune. (filme: „Semnul şarpelui”, „Masca de argint”, “Craii de Curtea Veche”). 

1962 - Grupul The Beatles s-a prezentat la celebra audiţie din studioul DECCA, in Londra. Producătorul Dick Rowe a intrat în istorie, pentru că i-a refuzat.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
Citește și: 14 decembrie: Ziua când a murit marele savant Simion Mehedinți, părintele geografiei moderne

The Beatles a fost unul dintre grupurile a cărui muzică a fost cea mai influentă pentru era rock care a urmat.

Grupul a fost alcătuit din John Lennon (vocal, chitară ritmică), Paul McCartney (vocal, chitară bas), George Harrison (chitară solo) și Ringo Starr (baterie).

Ei au avut ca țintă generațiile de tineri rezultate de după al Doilea Război Mondial, în Anglia, SUA, etc.

Fără dubiu, „The Beatles” este unul din cele mai faimoase și de succes grupuri în istoria muzicii rock, contorizând peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.

În timp ce inițial au devenit faimoși pentru ceea ce unii au etichetat drept muzică pop, lucrările lor de mai târziu au realizat o combinație de laude atât din partea criticilor cât și din partea ascultătorilor inegalată în secolul XX.

În cele din urmă, ei și-au dovedit nu doar talentul de muzicieni, au pășit granița spre cinematografie, și în particular, în cazul lui John Lennon este vorba de activism politic.

În 2004 revista Rolling Stone clasa trupa The Beatles pe locul 1 pe lista celor 100 cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor.

În conformitate cu aceeași revistă, muzica inovativă a trupei The Beatles și impactul cultural au ajutat la definirea anilor 1960

1983: Apariția internetului modern

La 1 ianuarie 1983, ARPANET, rețeaua dezvoltată de Departamentul Apărării al SUA, a făcut tranziția oficială la utilizarea Protocolului Internet (TCP/IP). Acest moment a marcat începutul Internetului modern, permițând interconectarea rețelelor într-un mod standardizat.

Acest moment istoric a pus bazele unei revoluții tehnologice care a transformat lumea. De la comunicații la educație, comerț și divertisment, Internetul a devenit o parte esențială a vieții moderne, iar evoluția sa continuă să modeleze societatea globală.

1993: Divorțul de Catifea al Cehoslovaciei

La 1 ianuarie 1993, Cehoslovacia s-a divizat în mod pașnic în Cehia și Slovacia, într-un proces cunoscut drept Divorțul de Catifea. Această separare fără conflicte a fost rezultatul unor negocieri politice mature, reprezentând un exemplu remarcabil de soluționare diplomatică.

Cele două state au început să își croiască drumuri independente, dezvoltându-și economiile și identitățile culturale distincte. Evenimentul rămâne un exemplu remarcabil de soluționare pașnică a unui proces de separare națională.

2007: România și Bulgaria aderă la Uniunea Europeană

FOTO: Adevărul
FOTO: Adevărul
Citește și: 15 decembrie: Se naște arhitectul Gustave Eiffel, creatorul celebrului turn din Paris și al podului de la Ungheni, ambele purtându-i numele

Pe 1 ianuarie 2007, România și Bulgaria au devenit oficial membre ale Uniunii Europene, un moment de cotitură pentru cele două țări. Aderarea a marcat integrarea în comunitatea europeană, aducând acces la piețele comune, fonduri structurale și o mai mare influență politică la nivel continental.

Acest pas important a deschis accesul la fonduri europene și a intensificat relațiile comerciale și sociale cu celelalte state membre. România și Bulgaria au beneficiat de oportunități sporite pentru cetățenii lor, dar și de provocări în îndeplinirea standardelor europene.

2007: Orașul Sibiu a devenit Capitală Europeană a Culturii

Foto CARR ASTRA Museum House of Arts
Foto CARR ASTRA Museum House of Arts

În 2007, Sibiul a devenit Capitală Europeană a Culturii, împărțind acest prestigios titlu cu orașul Luxemburg. În acel an, Sibiul a fost gazda a peste 2.000 de evenimente culturale, punând în valoare istoria sa bogată, arhitectura spectaculoasă și moștenirea multiculturală.

Această recunoaștere a transformat orașul într-un punct de atracție internațională, crescând turismul și consolidându-i reputația ca un centru cultural vibrant. Titlul a reprezentat și o oportunitate pentru promovarea României pe scena culturală europeană, subliniind diversitatea și bogăția sa artistică.

2025 - România și Bulgaria extind, prin aderare, Spațiul Schengen, după ce, în martie 2024, au devenit membre pentru granițele aeriene și maritime, incluzând acum și granițele terestre

