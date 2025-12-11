Rusia anunță că a doborât noaptea trecută 287 de drone ucrainene. 32 se îndreptau spre Moscova

Rusia a anunţat joi că a doborât în timpul nopţii 287 de drone ucrainene, una dintre cele mai masive atacuri ale armatei de la Kiev în aproape patru ani de ofensivă rusă.

Dintre aceste drone „interceptate şi doborâte” de apărarea antiaeriană rusă, 32 se îndreptau spre Moscova, a precizat Ministerul Apărării rus într-un comunicat pe Telegram, potrivit AFP.

Din cauza atacurilor cu drone asupra capitalei ruse, care rareori este ţinta unor astfel de atacuri, au fost instituite restricţii temporare în cele patru aeroporturi din Moscova - Sheremetievo, Domodedovo, Vnukovo şi Zhukovski -, potrivit Agenţiei Federale pentru Transport Aerian Rosaviatsia, scrie News.

Zeci de zboruri au fost anulate, amânate sau redirecţionate către alte aeroporturi, potrivit agenţiilor de presă ruse.

Anunţul vine în contextul în care Ucraina a prezentat miercuri Statelor Unite versiunea actualizată a planului său de a pune capăt războiului cu Rusia, potrivit unor înalţi oficiali ucraineni.

Ucraina se confruntă cu bombardamente ruseşti aproape zilnice care afectează întregul său teritoriu de la începutul atacului rusesc la scară largă din februarie 2022.

Armata ucraineană lansează în mod regulat atacuri cu drone în Rusia, vizând în principal infrastructura militară şi energetică.