Ce se ascunde în spatele perdelei de fum a lui Putin privind atacuri ucrainene asupra palatelor liderului de la Kremlin

Președintele american Donald Trump nu poate fi într-âtat de naiv încăt să se lase înșelat de cea mai recentă scamatorie a președintelui rus Vladimir Putin, scoasă din tolbă pentru a evita încă o dată să se angajeze în procesul de pace. De fapt, în timp ce liderul de la Casa Albă își manifestă public încrederea în pacea apropiată, liderul rus nu are niciun interes să semneze un acord de pace, scrie fostul colonel al armatei britanice Hamish de Bretton-Gordon, într-un editorial publicat de The Telegraph.

Acuzația Moscovei privind un atac ucrainean asupra unuia dintre palatele lui Putin este o dovadă clară că acesta face apel la întreg repertoriu de trucuri ale Kremlinului pentru a se sustrage de la un acord de pace pe care nu are nicio intenție să-l accepte, indiferent de termenii lui.

Dimpotrivă. În timp ce Donald Trump proclamă cu încredere că negocierile cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski sunt „finalizate în proporție de 95%” , Moscova, în loc să dea dovadă de același nivel de seriozitate, răspunde cu o veritabilă farsă.

Iar oficialii de la Kremlin îi țin isonul cu nonșalanță.

Ministrul de externe Serghei Lavrov, mâna sa dreaptă, a susținut cu convingere că Ucraina a atacat duminică cu 91 de drone unul dintre numeroasele palate ale lui Putin.

Cifrele nu se potrivesc, ceea ce este un incovenient - un fapt inconfortabil, dar care se încadrează fără probleme în strategia Moscovei.

De pildă, cifrele date de Lavrov contrazic propriul minister al apărării din Rusia, care a raportat că a detectat doar 89 de drone pe întreg teritoriul Federației Ruse în noaptea cu pricina.

Ambele ministere sunt experimentate în tacticile mai mult sau mai puțin subtile ale înșelăciunii și dezinformării meșteșugite- chiar și așa, neglijența este de o grosolanie evidentă.

Astfel, se prea poate ca aceste afirmații să satisfacă o audiență de o persoană de la Washington, însă cel mai probabil niciun analist serios, inclusiv, se presupune, mulți din interiorul Kremlinului, nu le poate da crezare în mod serios.

Problema liniilor roșii

Este o perdea de fum - dar care este scopul acesteia? În acest sens, pentru a avea un răspuns, se cuvine să analizăm așa-numitul plan de pace despre care Trump spune că este aproape definitivat, scrie analistul britanic.

În centrul acestuia se află garanțiile de securitate pentru Ucraina, care nu vor fi pentru jumătatea de secol pe care Zelenski ar dori-o, pe bună dreptate, ci doar pentru o perioadă modestă de 15 ani.

În același timp, se discută chiar despre o prezență a trupelor din țări ale NATO în Ucraina. Or, din perspectiva Moscovei, aceasta echivalează cu o aderare pe furiș la NATO. Propunerea este o o linie roșie pentru Putin, care spre deosebire de liniile roșii retorice ale liderilor occidentali, sunt nucleul dur al condițiilor extrem de rigide ale Moscovei. Aceste linii sunt realmente linii roșii - de o inflexibilitate de netrecut.

Un plan de pace imposibil

La fel de problematică este și propunerea de a ceda teritoriu în Donbas, scrie Hamish de Bretton-Gordon. La prima vedere, aceasta pare să îndeplinească una dintre condițiile cerute cu insistență de Putin.

În realitate, nu este deloc așa.

Ideea lui Trump de a transforma Donbasul într-o zonă economică demilitarizată este la fel de agreabilă pentru Kremlin pe cât este pentru palestinieni transformarea Fâșiei Gaza într-o stațiune mediteraneană.

Încă o dată, viziunea tranzacțională asupra lumii a lui Trump se ciocnește frontal de obsesia ideologică a lui Putin pentru control, acaparare și refacerea Imperiului Rus.

În acest context, este important de remarcat că toate aceste evoluții au loc într-un moment în care poziția militară a Rusiei, în special în Donbas, se deteriorează, iar numărul victimelor rusești crește într-un ritm fără precedent .

În ultimele zece luni, pierderile au crescut mai rapid decât în ​​orice alt moment de la începutul invaziei la scară largă din 2022, potrivit analiștilor BBC.

Pe măsură ce presiunea de a încheia pacea a crescut în 2025, la inițiativa SUA, surse rusești au publicat cu 40% mai multe necrologuri ale soldaților decât în ​​anul precedent. Astfel, numărul total de victime rusești depășește în prezent 1,5 milioane de soldați, morți sau răniți, și crește zilnic cu aproximativ 1.000, un ritm cu siguranță nesustenabil în timp, chiar și pentru o tiranie autocratică.

La o analiză lucidă a războiului de aproape patru ani, concluzia nu poate fi mai clară: Putin nu este mai interesat de pace astăzi decât a fost în dimineața în care a lansat invazia la scară largă în Ucraina, pe 24 februarie 2022.

În aceste împrejurări, presupusul atac cu drone asupra unuia dintre palatele lui Putin, unde probabil nici nu se afla în acel moment, este în mod evident o escaladare fabricată și doar o scuză convenabilă pentru a torpila un acord de pace avansat, de dragul căruia Ucraina, victima agresiunii, a fost deja rugată să cedeze mult mai mult decât ar fi cazul.

„Președintele Trump nu poate fi într-atât de naiv. Nici nu își poate permite să fie atât de îndatorat față de Putin încât să-i permită se sustragă de la responsabilitate. Dacă Trump este realmente maestrul negociator care pretinde că este, acum este momentul să o demonstreze. Dacă Putin continuă să tergiverseze, să înșele și să mistifice, răspunsul trebuie să fie forța, nu indulgența.

Kremlinul înțelege limbajul forței și se teme de aceasta. Dacă asta înseamnă ca SUA să permită Ucrainei să dezlănțuie Tomahawk-urile de care Putin se teme atât de mult, atunci asta ar trebui să se întâmple. Și dacă câteva palate rusești distruse tulbură așa de mult Moscova, Trump ar putea socoti că nu poate fi decât mai lesne să încheie o înțelegere cu un lider rus pus la punct”, scrie fostul colonel al armatei britanice Hamish de Bretton-Gordon, într-un editorial publicat de The Telegraph.