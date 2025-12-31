search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ucraina și „Articolul 5”. Generalul Bălăceanu avertizează asupra iluziei garanțiilor

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Într-un context în care negocierile privind un eventual acord de pace în Ucraina devin tot mai complexe, marea întrebare subzistă: ce garanții de securitate poate primi Kievul pentru a nu fi victima unei noi agresiuni rusești? Generalul (r) Virgil Bălăceanu avertizează, într-o analiză pentru „Adevărul”, că niciun protocol internațional nu va avea valoare dacă nu este susținut de o forță militară colosală și de o industrie de apărare proprie.

Volodimir Zelenski și Donald Trump. FOTO: Președinția Ucrainei
Volodimir Zelenski și Donald Trump. FOTO: Președinția Ucrainei

Ucraina se află la o răscruce istorică. Chiar dacă se va ajunge la un acord de încetare a focului, garanțiile de securitate „de tip Articolul 5” (clauza de apărare colectivă a NATO) rămân un concept abstract în absența calității de membru al Alianței. Generalul Virgil Bălăceanu este de părere că Ucraina trebuie să mizeze pe o rețetă proprie de supraviețuire: o combinație între un mecanism tripartit de sprijin și o militarizare fără precedent a societății.

Istoria recentă a arătat că memorandumurile și tratatele pot deveni irelevante în fața agresiunii armate. Din acest motiv, expertul militar consideră că Ucraina nu se poate baza exclusiv pe „protocol”.

„Cred că trebuie pregătite elementele de substanță ale capacității de reacție a Ucrainei, dincolo de toate elementele de protocol, acorduri și așa mai departe. Pentru că noua practică internațională, din păcate, ne arată că nu de fiecare dată aceste protocoale, acorduri, angajamente internaționale se respectă. Și dacă ne referim la garanțiile de securitate ale Ucrainei, în mod cert centrul de greutate trebuie să fie o armată foarte puternică”, explică generalul Bălăceanu.

Cifra critică a descurajării: 1,5 milioane de militari

Un eventual acord de pace ar putea prevedea o armată ucraineană de 800.000 de militari activi. Însă, în opinia generalului Virgil Bălăceanu, adevărata forță stă în capacitatea de mobilizare. El face o paralelă cu modelul armatei române de dinainte de 1989, care miza pe un raport de 1 la 3 între activi și rezerviști.

„Avem exemplul Ucrainei: la începutul invaziei, armata însemna 220.000 – 240.000 de oameni. Acum se vorbește de forțe de apărare care ajung la aproape un milion. Ori o armată ucraineană de 800.000 de oameni înseamnă o armată care, în situații de criză, prin mobilizare parțială, ajunge la minimum un milion și jumătate. Este un punct critic. Partea rusă nu va admite o armată ucraineană puternică, care poate să ajungă la efectivele pe care rușii vor să le aibă în perspectivă: un milion și jumătate de militari.”, a explicat Virgil Bălăceanu.

Mecanismul tripartit

În condițiile în care perspectiva aderării la NATO a Ucrainei se îndepărtează tot mai tare, generalul Bălăceanu vede necesară crearea unui mecanism de asigurare a securității între SUA, Ucraina și Europa. Totuși, acest scenariu ridică o problemă majoră pentru Bruxelles.

„Cum reacționează Uniunea Europeană față de un asemenea atac? Lucrurile sunt foarte complexe. Este acea mențiune de reacție într-un cadru tripartit, pe care o înțelegem în maniera Articolului 5. Dar trupele internaționale pe linia de demarcație, de care pomenea Zelenski, ar fi doar trupe de monitorizare a unui armistițiu, nu au forță combatantă. Ceea ce trebuie creat este o capacitate reală de apărare și descurajare.”, avertizează Virgil Bălăceanu.

Scenariul coreean

Generalul Bălăceanu nu crede într-o pace durabilă în viitorul apropiat, ci mai degrabă într-un „conflict înghețat, deschis și extins”, similar modelului din Peninsula Coreeană. În acest context, Ucraina are deja pregătită o „linie de adâncime” formată din orașele-fortăreață din Donbas.

Linia Maginot trebuie să și-o pregătească Ucraina prin sistemul de fortificații din zona Donbasului. Mă refer la centura fortăreței: Konstantînivka, Drujba, Kramatorsk și Sloviansk. Vom asista probabil la o zonă demilitarizată, ca în Coreea, unde dincolo de cei câțiva kilometri de neutralitate, ambele părți au cele mai multe elemente legate de militarizarea zonei.”, arată specialistul.

Planul Marshall vs. Planul Maginot

Marea provocare pentru Kiev va fi gestionarea fondurilor. Spre deosebire de Europa de după 1945, care a putut să sacrifice apărarea în favoarea reconstrucției sub umbrela SUA, Ucraina va trebui să facă ambele lucruri simultan.

„Ucraina nu va avea șansa Europei care, după Al Doilea Război Mondial, a alocat foarte puțin pentru apărare. Un asemenea scenariu nu este valabil. Dacă vom avea un plan Marshall legat de reconstrucție și dezvoltare economică, va trebui să avem în paralel și un 'plan Maginot' legat de consolidarea apărării. Stagiul militar va rămâne obligatoriu, iar industria de apărare trebuie să se dezvolte concomitent cu reconstrucția”, conchide generalul Virgil Bălăceanu.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Primele locuri din lume care au intrat în anul 2026. Zona de pe glob în care s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Fiica Elenei Lasconi s-a înscris în Partidul Socialist Român! Şi-a postat carnetul de membru: PSR, „continuatorul PCR”
gandul.ro
image
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant. Avertismentul Băncii Mondiale
mediafax.ro
image
Cele mai mari performanțe și dezamăgirile din sportul românesc în 2025! Ce ne așteaptă în noul an
fanatik.ro
image
Cum a ajuns România, în 2025, în presa internațională
libertatea.ro
image
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
antena3.ro
image
Cine sunt tinerii care au murit carbonizaţi în accidentul din Găeşti. S-ar fi luat la întrecere cu altă maşină
observatornews.ro
image
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
cancan.ro
image
Gigi Becali nu l-a iertat nici de Sărbători pe marele lui trădător: „Îl primești în casă, îi dai mâncare. Am cheltuit sute de mii de euro”
prosport.ro
image
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza momentului
playtech.ro
image
Radu Drăgușin, confesiune despre cel mai greu moment din 2025: „Mii de gânduri în cap, telefonul suna non-stop”. Românul și-a spus povestea într-un documentar
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Declarația obligatorie la ANAF pe care proprietari de locuințe trebuie să o depună până la 25 mai. Altfel, riscă amendă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
PRIMELE imagini cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat de boala lui. Cum arată după chimioterapie și după ce a slăbit 30 de kilograme / FOTO
romaniatv.net
image
Cele mai frumoase urări, mesaje și felicitări de Sf. Vasile. Cui îi spunem la mulți ani de 1 ianuarie 2026
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice
click.ro
image
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
click.ro
image
Prognoza numerologică pentru 2026. Resetarea cosmică începe acum. De ce acest an este un punct de cotitură pentru noi toți
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice

OK! Magazine

image
Horoscopul anului 2026. Ce zodii își schimbă viața spectaculos, cine va avea momente de cumpănă sau bani cu carul

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă