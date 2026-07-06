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Donald Trump o atacă din nou pe Giorgia Meloni înaintea summitului NATO. Mesajul controversat postat pe rețelele sociale

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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat un nou atac la adresa premierului italian Giorgia Meloni, cu doar câteva zile înaintea summitului NATO programat pentru 7 și 8 iulie 2026. Liderul de la Casa Albă a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de șefa Guvernului italian, însoțită de mesajul: „Este nevoie de un ordin de restricție”.

„Este nevoie de un ordin de restricție”. FOTO: Truth Social/@realDonaldTrump
„Este nevoie de un ordin de restricție”. FOTO: Truth Social/@realDonaldTrump

Imaginea distribuită de Trump o surprinde pe Giorgia Meloni privind spre el, iar mesajul care o însoțește sugerează, în mod ironic, că premierul italian ar trebui să fie vizată de un ordin de restricție.

Postarea vine pe fondul relațiilor tensionate dintre cei doi lideri, care au avut mai multe schimburi de replici în ultimele luni.

Noi tensiuni între Trump și Meloni

Cel mai recent episod a avut loc după summitul G7, când Donald Trump a susținut public că Giorgia Meloni ar fi insistat să facă o fotografie cu el. Premierul Italiei a reacționat dur, afirmând că declarațiile liderului american sunt „complet inventate”. De asemenea, ministrul de Externe al Italiei și-a anulat vizita în SUA programată pentru 21-22 iunie 2026.

Schimburile de replici au continuat și după ce Papa Leon a criticat războiul declanșat de administrația Trump împotriva Iranului, context în care relațiile dintre Washington și Roma au devenit și mai tensionate.

Noua postare a președintelui american a fost publicată cu puțin timp înaintea summitului NATO, unde liderii alianței urmează să discute teme importante privind securitatea europeană.

O altă postare controversată, cu Barack și Michelle Obama

În aceeași perioadă, Donald Trump a distribuit și o imagine modificată în care fostul președinte Barack Obama și fosta primă doamnă Michelle Obama apar urcând la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One.

În imagine, avionul este reprezentat cu graffiti care includ sloganul „Yes We Can”, numele „Obama”, acronimul „BLM” (Black Lives Matter), precum și expresia în limba arabă „alhamdulillah”, care înseamnă „Slavă lui Dumnezeu” sau „Mulțumesc lui Dumnezeu”.

Trump a distribuit și o imagine modificată cu soții Obama. FOTO: Truth Social/@realDonaldTrump
Trump a distribuit și o imagine modificată cu soții Obama. FOTO: Truth Social/@realDonaldTrump

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