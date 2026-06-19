„Mi-a fost milă de ea”. Trump susține că Giorgia Meloni l-a „implorat” să facă o fotografie cu ea la summitul G7

Donald Trump a făcut vineri o serie de afirmații ironice și critice la adresa premierului italian Giorgia Meloni, susținând că aceasta l-ar fi „implorat” să se fotografieze împreună în timpul summitului G7 desfășurat în această săptămână în Franţa.

→ Imaginea 1/4: Trump și Meloni la G7 FOTO AFP

Deși iniţial Giorigia Meloni s-a numărat printre puținii lideri europeni care au cultivat o relație apropiată cu liderul de la Casa Albă, la un moment dat devenind chiar ţinta ironiilor din partea opoziţiei din Italia tocmai din acest motiv, schimburile recente de replici sugerează o răcire evidentă a relațiilor după divergențele apărute în contextul războiului din Iran, potrivit ANSA.

Dovadă şi afirmaţiile făcute vineri, 19 iunie, de Donald Trump în cadrul unui interviu acordat emisiunii „Aria che Tira” de la postul italian La7, unde preşedintele american a adus-o imediat în discuție pe Giorgia Meloni.

„Ce mai face prim-ministrul dumneavoastră? Ce a spus când s-a întâlnit cu mine? Probabil că este fericită că am vorbit cu ea”, i-a spus Donald Trump realizatorului emisiunii, continuând cu remarci ironice la adresa premierului italian.

„Nu aveam de ce să vorbesc cu ea. Nu ştiu ce să spun. M-a implorat să fac o fotografie cu ea. Îşi dorea atât de mult o fotografie cu mine. Nu aş fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea”, a continuat Donald Trump.

Vă reamintim că relația dintre cei doi lideri a fost considerată, până de curând, una foarte apropiată, în contextul în care Giorgia Meloni a fost singurul lider european invitat la ceremonia de învestire a lui Donald Trump pentru noul său mandat la Casa Albă.

Între timp, însă, după izbucnirea războiului din Iran, refuzul guvernului italian de a permite Statelor Unite utilizarea unei baze aeriene din Sicilia pentru operațiuni militare desfășurate în timpul conflictului, a provocat nemulțumirea administrației americane, iar Trump a acuzat Italia că nu oferă sprijinul așteptat, afirmând că Meloni și-a schimbat atitudinea.

Un alt episod care a contribuit la deteriorarea relațiilor a fost poziția adoptată de premierul italian în apărarea papei Leon al XIV-lea, după ce Donald Trump l-a criticat pe suveranul pontif, afirmând că acesta a fost „slab în ceea ce priveşte criminalitatea” şi „teribil în ceea ce priveşte politica externă”, în urma comentariilor făcute de papă despre război.

După acestea două episoade tensionate, Donald Trump şi Giorgia Meloni s-au întâlnit în timpul unei reuniuni organizate în cadrul summitului G7 de săptămâna aceasta în franţa, la care au participat și președintele Consiliului European, Antonio Costa, precum și cancelarul german Friedrich Merz. În timpul discuției, Antonio Costa l-a întrebat pe Trump dacă el și Meloni s-au împăcat.

Premierul italian a răspuns diplomatic: „Am fost întotdeauna prieteni”.

Donald Trump i-a zâmbit, însă i-a reproşat: „Am fost abandonat”.

„Nu, nu ai fost”, a răspuns imediat Giorgia Meloni, schimbul de replici stârnind râsete în rândul participanților.

Declaraţia de vineri a preşedintelui american pentru postul italian de televiziune demonstrează încă o dată că Donald Trump nu uite şi nu iartă foarte uşor.