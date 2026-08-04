Franța: Marine Le Pen, tot mai aproape de Élysée

Cum poate o criză la frontiera Spaniei să redeseneze politica Europei? Acesta este întrebare care circulă în cancelariile din Europa Occidentală acum.

Imaginile venite săptămâna trecută din Ceuta nu au arătat doar o nouă criză migratorie la frontiera sudică a Uniunii Europene. Ele au expus, încă o dată, vulnerabilitatea unei frontiere pe care Bruxellesul susține de ani buni că o controlează și au reaprins una dintre cele mai sensibile dezbateri politice ale continentului. Pentru unii lideri europeni, episodul este o problemă de ordine publică. Pentru alții, el poate deveni momentul care schimbă echilibrul politic al Europei și îi deschide lui Marine Le Pen drumul spre Palatul Élysée.

Peste 60.000 de cetățeni marocani au traversat, într-un interval foarte scurt, granița dintre Maroc și enclava spaniolă Ceuta. Autoritățile au insistat ulterior că majoritatea s-au întors acasă, încercând să transmită imaginea unui episod încheiat. Dar adevărata semnificație a evenimentului nu stă în numărul celor care au rămas, ci în faptul că o frontieră externă a Uniunii Europene a fost, fie și temporar, depășită de un val migrator de proporții.

Pentru capitalele europene, aceasta nu este doar o problemă spaniolă. Ceuta reprezintă una dintre porțile sudice ale Uniunii, iar ceea ce se întâmplă acolo este privit ca un test pentru capacitatea Europei de a-și controla propriile granițe. De aceea, ecoul crizei s-a auzit imediat la Bruxelles, Roma, Copenhaga și Paris.

Migrația devine din nou o problemă de securitate

Criza de la Ceuta nu apare într-un vid. În ultimii ani, migrația a devenit tot mai des un instrument de presiune geopolitică. Belarus a folosit migranții împotriva Poloniei și Lituaniei în 2021, Turcia a amenințat în repetate rânduri că va deschide ruta balcanică spre Europa, iar Marocul a demonstrat de mai multe ori că poate transforma Ceuta și Melilla într-o pârghie diplomatică în relația cu Madridul și Bruxellesul.

Această schimbare de perspectivă este esențială. Pentru multe guverne europene, migrația nu mai este privită exclusiv ca o problemă umanitară sau socială, ci ca o chestiune de securitate națională. Frontierele au redevenit parte a competiției geopolitice.

Tocmai din acest motiv, reacția Bruxellesului a fost una neobișnuit de tensionată.

La inițiativa Italiei și Danemarcei, douăzeci și doi de miniștri de interne au cerut convocarea unei reuniuni extraordinare și au adresat o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Tonul documentului a fost remarcabil prin fermitate. Semnatarii au vorbit despre obligația Uniunii Europene de a „descuraja eficient și de a combate necruțător migrația ilegală”, un limbaj rar întâlnit în documentele oficiale ale Uniunii.

La fel de semnificativă a fost însă lista celor care au refuzat să semneze.

Franța, Spania, Portugalia, Luxemburg și Irlanda au rămas în afara inițiativei, conturând aproape perfect harta guvernelor de centru-stânga și de stânga din Europa Occidentală. Diferența de abordare nu privește doar migrația, ci reflectă două viziuni tot mai greu de conciliat asupra modului în care Uniunea Europeană ar trebui să își apere frontierele externe.

Madridul și paradoxul migrației

În centrul acestei dispute se află Spania.

Cu numai câteva luni înaintea evenimentelor de la Ceuta, premierul Pedro Sánchez publica în The New York Times un articol intitulat sugestiv „Sunt premierul Spaniei. Iată de ce Occidentul are nevoie de migranți”, pledând pentru o abordare deschisă față de imigrație. Mesajul venea după ce guvernul său regularizase situația a peste un milion de persoane aflate ilegal pe teritoriul spaniol, una dintre cele mai ample operațiuni de acest tip din Europa.

După criza de la Ceuta, aceeași administrație a criticat Italia și Danemarca pentru poziția lor fermă privind întărirea controalelor la frontieră, calificând propunerile celor două state drept „egoiste” și „ilegale”.

Această contradicție este observată de tot mai mulți comentatori europeni.

Pe de o parte, Madridul susține că Europa are nevoie de imigrație și promovează politici de regularizare. Pe de altă parte, atunci când alte state cer măsuri mai dure pentru limitarea migrației ilegale, acestea sunt acuzate că subminează valorile europene.

De aici apare una dintre marile rupturi politice ale Uniunii: nu mai există un consens nici măcar asupra definiției problemei.

Pentru state precum Italia, Danemarca, Polonia sau Austria, migrația ilegală este în primul rând o provocare de securitate.

Pentru alte guverne, ea rămâne înainte de toate o problemă umanitară.

Iar Ceuta a făcut această diferență imposibil de ascuns.

Alegerile din Franța și șansa lui Marine Le Pen

Dacă pentru Spania episodul de la Ceuta reprezintă o criză de frontieră, pentru Franța el riscă să devină un moment electoral definitoriu.

Calendarul politic explică de ce imaginile venite din enclava spaniolă au avut un asemenea ecou la Paris. Emmanuel Macron nu mai poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv, iar tabăra centristă încearcă deja să-și găsească succesorul. În prim-plan se află doi foști premieri, Gabriel Attal și Édouard Philippe, însă amândoi poartă inevitabil povara bilanțului administrației Macron. În fața lor, Marine Le Pen se pregătește pentru ceea ce ar putea fi ultima și cea mai importantă încercare de a ajunge la Palatul Élysée.

Criza de la Ceuta a venit exact în momentul în care dezbaterea despre migrație începea să revină în centrul campaniei electorale.

Édouard Philippe, considerat până nu demult cel mai solid adversar al lui Le Pen din zona de centru, a calificat imaginile de la frontieră drept „grave și inacceptabile”. Declarația părea firească pentru un politician care încearcă să transmită fermitate în materie de securitate.

Marine Le Pen a transformat însă această reacție într-un atac politic.

Ea a reamintit că Philippe a fost prim-ministru între 2017 și 2020, perioadă în care Franța a acordat cu aproximativ 30% mai multe permise de ședere și cu aproape 60% mai multe statute de refugiat decât în ultimii ani ai administrației socialiste conduse de François Hollande.

Mesajul liderului Rassemblement National a fost simplu și ușor de înțeles pentru electorat: cei care condamnă astăzi haosul sunt aceiași care au contribuit la apariția lui.

Este o strategie pe care Le Pen o folosește de ani de zile și care începe să dea rezultate. Ea încearcă să transforme imigrația dintr-o dezbatere ideologică într-un referendum asupra credibilității clasei politice tradiționale.

Programul care rupe consensul european

Marine Le Pen nu se limitează la critici.

Ea vine și cu o propunere care ar schimba profund arhitectura Uniunii Europene.

Planul său prevede întărirea imediată a controalelor la frontierele Franței și, după alegerile din 2027, restrângerea libertății de circulație în spațiul Schengen exclusiv pentru cetățenii Uniunii Europene.

Nu este o simplă măsură administrativă.

Dacă ar fi pusă în aplicare, această idee ar însemna revizuirea unuia dintre principiile fundamentale pe care a fost construit proiectul european.

Reacția unei părți a opiniei publice franceze arată însă că tema migrației a depășit deja cercul dezbaterilor academice și diplomatice.

Un sondaj realizat de un post de televiziune francez de mare audiență a indicat că aproape 98% dintre participanți susțin o înăsprire a regulilor privind libera circulație în contextul actualei crize migratorii. Chiar dacă astfel de sondaje online trebuie interpretate cu prudență, procentul rămâne suficient de mare pentru a transmite un semnal politic clar: subiectul mobilizează electoratul.

Parisul și dilema securității

Criza de la Ceuta nu a fost singurul eveniment care a alimentat această dezbatere.

Cu doar câteva zile înainte, un atac cu cuțitul petrecut pe o stradă din Paris a readus în prim-plan relația dintre imigrație, integrare și securitate. Potrivit informațiilor apărute inițial, agresorul ar fi declarat că acționează la „porunca lui Allah”.

Noul război fără tancuri al Europei

Ulterior, autoritățile au limitat comunicarea publică privind identitatea și profilul atacatorului, iar cazul a dispărut rapid din atenția presei.

Marine Le Pen a folosit imediat acest episod pentru a acuza guvernul că încearcă să evite o dezbatere incomodă despre consecințele migrației necontrolate.

Indiferent cât de justificate sau nu sunt aceste acuzații, ele ating o sensibilitate reală a societății franceze.

Franța găzduiește una dintre cele mai numeroase comunități de origine nord-africană din Europa. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 621.000 de rezidenți sunt de origine marocană, 658.000 provin din Algeria, iar peste 312.000 din Tunisia. La acestea se adaugă o populație aflată ilegal pe teritoriul francez, estimată încă din 2022 la câteva sute de mii de persoane.

În acest context, imaginile de la Ceuta nu au fost percepute ca o problemă îndepărtată, petrecută la periferia continentului.

Pentru mulți francezi, ele au fost privite ca o posibilă imagine a propriei frontiere de mâine.

Modelul Meloni începe să inspire

Există un precedent pe care Marine Le Pen îl urmărește cu atenție.

În 2022, Giorgia Meloni a ajuns la conducerea Italiei după o campanie construită aproape integral în jurul securizării frontierelor și al combaterii migrației ilegale.

La acel moment, numeroși comentatori europeni considerau că discursul ei este prea radical pentru a câștiga alegerile.

Patru ani mai târziu, Meloni este unul dintre cei mai influenți lideri europeni și unul dintre principalii promotori ai unei politici migratorii mult mai restrictive.

Criza de la Ceuta îi oferă acum un nou argument.

Italia s-a numărat printre statele care au cerut convocarea reuniunii extraordinare a miniștrilor de interne și adoptarea unei poziții comune mult mai ferme împotriva migrației ilegale.

În cercurile politice europene se discută chiar despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate în Italia în primăvara anului viitor, într-o perioadă care s-ar suprapune aproape perfect cu primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța.

Dacă acest scenariu se confirmă, Europa ar putea asista la consolidarea simultană a două guverne național-conservatoare în două dintre cele șase state fondatoare ale Uniunii Europene.

Nu ar fi doar o schimbare de guverne.

Ar fi o schimbare de direcție politică pentru întregul proiect european.

Perfect. Iată Partea a III-a, pe care am rescris-o într-un stil mai jurnalistic, fără să pierd niciuna dintre ideile importante și cu o concluzie mai puternică.

Ceuta schimbă jocul

Partea a III-a – Europa după Ceuta

Dincolo de confruntarea politică dintre Emmanuel Macron și Marine Le Pen, episodul de la Ceuta scoate la suprafață o tendință care depășește cu mult granițele Franței. De fiecare dată când Uniunea Europeană se confruntă cu un val migrator necontrolat, formațiunile politice care au construit ani la rând discursul în jurul controlului frontierelor câștigă teren. Iar partidele aflate la guvernare ajung în defensivă, încercând să explice de ce măsurile adoptate până atunci nu au funcționat.

Este un tipar care s-a repetat în Italia, în Olanda, în Suedia și, într-o anumită măsură, în Germania. Ceuta riscă să devină următorul capitol al aceleiași povești.

În ultimul deceniu, o parte importantă a clasei politice europene a încercat să transforme imigrația într-o dezbatere exclusiv morală, evitând dimensiunea ei de securitate. Între timp, realitatea de la frontiere a evoluat într-o direcție diferită. Nu doar presiunea demografică a crescut, ci și utilizarea migrației ca instrument de influență politică.

Belarus a demonstrat în 2021 că fluxurile migratorii pot fi transformate într-o armă împotriva Uniunii Europene. Turcia a folosit în repetate rânduri amenințarea deschiderii rutei balcanice ca instrument de negociere cu Bruxellesul. Marocul a arătat, la rândul său, că poate transforma Ceuta și Melilla într-o pârghie diplomatică ori de câte ori relațiile cu Spania traversează momente tensionate.

Din această perspectivă, imaginile de la Ceuta nu reprezintă doar o nouă criză migratorie. Ele arată că frontierele externe ale Uniunii Europene au devenit parte a competiției geopolitice.

O Uniune Europeană împărțită în două

Criza scoate la iveală și o altă realitate incomodă.

Europa nu mai este divizată doar între est și vest sau între nord și sud. Ea este împărțită tot mai clar între două filozofii politice privind securitatea frontierelor.

De o parte se află state care consideră controlul migrației ilegale o condiție esențială pentru funcționarea Uniunii Europene. Italia, Danemarca, Austria, Polonia și alte țări cer măsuri mai ferme, accelerarea returnărilor și o protecție mai eficientă a frontierelor externe.

De cealaltă parte rămân guverne care continuă să insiste asupra dimensiunii umanitare a fenomenului și privesc cu rezerve măsurile restrictive propuse de ceilalți parteneri europeni.

Această ruptură devine din ce în ce mai greu de gestionat.

Nu mai este vorba doar despre migrație, ci despre însăși capacitatea Uniunii de a adopta decizii comune într-un domeniu care influențează securitatea internă, politica externă și stabilitatea politică a statelor membre.

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Ce înseamnă asta pentru România

Privită de la București, criza de la Ceuta pare, la prima vedere, un episod îndepărtat. În realitate, efectele ei pot ajunge și pe flancul estic al NATO.

Uniunea Europeană dispune de resurse politice, financiare și administrative limitate. Fiecare criză majoră obligă instituțiile europene și guvernele naționale să își redistribuie atenția și prioritățile.

Dacă presiunea migratorie de la frontiera sudică va continua să crească, este inevitabil ca o parte tot mai mare a resurselor să fie direcționată spre Mediterana și Africa de Nord.

Pentru state precum România, Polonia sau țările baltice, acest lucru ridică o întrebare strategică.

În timp ce estul Europei rămâne confruntat cu amenințarea militară reprezentată de Rusia, sudul continentului solicită tot mai multe resurse pentru gestionarea migrației și securizarea frontierelor maritime.

Solidaritatea europeană are limite practice.

Bugetele pentru apărare, personalul disponibil, atenția politică și capacitatea administrativă nu pot fi extinse la infinit. Într-un moment în care NATO cere aliaților investiții fără precedent în apărare, iar războiul din Ucraina continuă să consume resurse uriașe, apariția unei noi crize majore la frontiera sudică riscă să fragmenteze și mai mult prioritățile strategice ale Uniunii.

Lecția pe care Europa încă ezită să o învețe

Poate cea mai importantă concluzie nu privește însă nici Franța, nici Spania.

Ea privește modul în care democrațiile europene reacționează la probleme care se acumulează ani la rând.

Atunci când guvernele evită decizii dificile din motive politice, spațiul este ocupat, mai devreme sau mai târziu, de formațiuni care promit soluții radicale. Nu pentru că alegătorii devin peste noapte extremiști, ci pentru că încep să creadă că partidele tradiționale nu mai controlează situația.

Aceasta este dinamica care explică ascensiunea Giorgiei Meloni în Italia și care ar putea explica, peste câteva luni, o eventuală victorie a lui Marine Le Pen în Franța.

Istoria politică recentă a Europei arată că partidele populiste câștigă rareori doar prin propriile merite. De cele mai multe ori, ele ajung la putere pe fondul erorilor și ezitărilor adversarilor lor.

Dacă Marine Le Pen va ajunge într-adevăr la Palatul Élysée în 2027, victoria sa nu va putea fi explicată exclusiv prin forța discursului naționalist. Ea va reflecta, în egală măsură, incapacitatea unei părți a establishmentului european de a convinge cetățenii că frontierele externe ale Uniunii pot fi controlate și că migrația ilegală poate fi gestionată eficient.

În politică, vidul nu rămâne niciodată neocupat. Atunci când guvernele nu oferă răspunsuri credibile, electoratul caută alternative. Iar dacă imaginile de la Ceuta vor rămâne în memoria colectivă ca simbolul unei Europe care și-a pierdut controlul asupra propriilor frontiere, este posibil ca istoricii să privească acest episod nu doar ca pe o criză migratorie, ci ca pe unul dintre momentele care au schimbat direcția politică a continentului.

În Europa de astăzi, fiecare frontieră pierdută se transformă, mai devreme sau mai târziu, într-un scrutin câștigat de cei care au făcut din securitate principala lor promisiune electorală.