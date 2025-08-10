„Nu există țări curate”. Kovesi trage un semnal de alarmă cu privire la corupția din statele membre UE

Procurorul-șef european Laura Kövesi avertizează că „nu există țări curate” și că indiferența față de criminalitatea financiară costă vieți, invocând inclusiv tragedia feroviară din Grecia ce putea fi evitată cu fondurile UE folosite corect.

În calitate de procuror-șef european, Laura Kövesi cunoaște prea bine amploarea corupției din statele membre ale UE și chiar din interiorul Uniunii. Iar acest lucru deranjează pe mulți, scrie portalul german de știri Tagesschau.de.

Ca procuror, Laura Kövesi a văzut cele mai întunecate părți ale corupției și își dorește ca problema să primească mai multă atenție: „Câte tragedii mai trebuie să se întâmple ca să înțelegem, în sfârșit, că criminalitatea financiară nu e un lucru minor?” Corupția poate ucide, așa cum a constatat de multe ori, inclusiv în Grecia.

În Grecia, ea investighează un accident feroviar tragic care, în martie 2023, a făcut 57 de victime. „Investigațiile noastre au arătat că Grecia a primit milioane de euro de la UE pentru rețeaua feroviară. Sistemul de semnalizare trebuia modernizat. Dacă proiectul ar fi fost implementat la timp și corect, tragedia putea fi evitată.”

Competențe extinse

Kövesi conduce o instituție unică. Parchetul European (EPPO) reunește 24 de state membre UE care investighează împreună fraudele cu subvenții și infracțiunile financiare transfrontaliere. Cele mai mari dosare de fraudă ale UE ajung pe biroul ei.

Instituția se remarcă prin faptul că nu se limitează la rapoarte, ci are puterea de a acționa direct: poate efectua percheziții, confisca probe, aresta suspecți și trimite cazurile în fața instanței.

„Nu există țări curate. Corupție, fraudă cu subvenții, fraudă cu TVA, fraudă vamală: nimeni nu poate spune că nu are așa ceva”, subliniază Kövesi.

Germania, în vizor

Nici Germania nu face excepție. Țara este o țintă preferată de bandele care spală bani prin fraude cu TVA, ceea ce provoacă pierderi anuale de aproape zece miliarde de euro pentru autoritățile fiscale germane.

Dar Kövesi și echipa sa reușesc, în mod spectaculos, să oprească aceste rețele internaționale din nou și din nou.

Kövesi cunoaște foarte bine fenomenul fraudei din România natală, considerată una dintre cele mai corupte țări din Europa. În 2006, la doar 33 de ani, a devenit cel mai tânăr și prima femeie procuror general al țării.

„Am văzut cum corupția ne afecta viața de zi cu zi și, probabil, am vrut să fac ceva important pentru societate. Am crezut că prin munca mea pot schimba ceva”, spune Kövesi astăzi.

Pagube de miliarde

În 2019, a fost numită prima femeie procuror-șef european. De atunci, a ajuns frecvent în atenția publicului. În 2024, a deschis 2.666 de anchete, cu un prejudiciu total estimat la 24,8 miliarde de euro.

În întreaga Europă, politicienii transpiră din cauza Parchetului European, mai notează publicația. Dar chiar și în interiorul UE există încercări de a-i pune frână.

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi vedea așa ceva la nivel european. Unii politicieni – nu toți, dar unii – îmi spun: «Doamna Kövesi, n-ar trebui să vorbiți atât de mult despre aceste cazuri și n-ar trebui să publicați statisticile. Pentru că atunci când oamenii văd că avem atât de multe cazuri, vor crede că suntem cu toții corupți». Iar eu le răspund mereu: «Bine, dacă nu public comunicatul de presă și spun că avem zero cazuri, asta înseamnă că totul e în regulă și că toate țările sunt curate?». Nu m-aș fi așteptat să existe, și în Europa, tendința de a nu aborda problemele atunci când ele există.”