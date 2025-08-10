search
Duminică, 10 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Nu există țări curate”. Kovesi trage un semnal de alarmă cu privire la corupția din statele membre UE

0
0
Publicat:

Procurorul-șef european Laura Kövesi avertizează că „nu există țări curate” și că indiferența față de criminalitatea financiară costă vieți, invocând inclusiv tragedia feroviară din Grecia ce putea fi evitată cu fondurile UE folosite corect.

Kovesi anchetează tragedia care a avut loc în 2023 în Grecia FOTO EPA-EFE
Kovesi anchetează tragedia care a avut loc în 2023 în Grecia FOTO EPA-EFE

În calitate de procuror-șef european, Laura Kövesi cunoaște prea bine amploarea corupției din statele membre ale UE și chiar din interiorul Uniunii. Iar acest lucru deranjează pe mulți, scrie portalul german de știri Tagesschau.de.

Ca procuror, Laura Kövesi a văzut cele mai întunecate părți ale corupției și își dorește ca problema să primească mai multă atenție: „Câte tragedii mai trebuie să se întâmple ca să înțelegem, în sfârșit, că criminalitatea financiară nu e un lucru minor?” Corupția poate ucide, așa cum a constatat de multe ori, inclusiv în Grecia.

În Grecia, ea investighează un accident feroviar tragic care, în martie 2023, a făcut 57 de victime. „Investigațiile noastre au arătat că Grecia a primit milioane de euro de la UE pentru rețeaua feroviară. Sistemul de semnalizare trebuia modernizat. Dacă proiectul ar fi fost implementat la timp și corect, tragedia putea fi evitată.”

Competențe extinse

Kövesi conduce o instituție unică. Parchetul European (EPPO) reunește 24 de state membre UE care investighează împreună fraudele cu subvenții și infracțiunile financiare transfrontaliere. Cele mai mari dosare de fraudă ale UE ajung pe biroul ei.

Instituția se remarcă prin faptul că nu se limitează la rapoarte, ci are puterea de a acționa direct: poate efectua percheziții, confisca probe, aresta suspecți și trimite cazurile în fața instanței. 

„Nu există țări curate. Corupție, fraudă cu subvenții, fraudă cu TVA, fraudă vamală: nimeni nu poate spune că nu are așa ceva”, subliniază Kövesi.

Germania, în vizor

Nici Germania nu face excepție. Țara este o țintă preferată de bandele care spală bani prin fraude cu TVA, ceea ce provoacă pierderi anuale de aproape zece miliarde de euro pentru autoritățile fiscale germane.

Dar Kövesi și echipa sa reușesc, în mod spectaculos, să oprească aceste rețele internaționale din nou și din nou.

Kövesi cunoaște foarte bine fenomenul fraudei din România natală, considerată una dintre cele mai corupte țări din Europa. În 2006, la doar 33 de ani, a devenit cel mai tânăr și prima femeie procuror general al țării.

„Am văzut cum corupția ne afecta viața de zi cu zi și, probabil, am vrut să fac ceva important pentru societate. Am crezut că prin munca mea pot schimba ceva”, spune Kövesi astăzi.

Pagube de miliarde

În 2019, a fost numită prima femeie procuror-șef european. De atunci, a ajuns frecvent în atenția publicului. În 2024, a deschis 2.666 de anchete, cu un prejudiciu total estimat la 24,8 miliarde de euro.

În întreaga Europă, politicienii transpiră din cauza Parchetului European, mai notează publicația. Dar chiar și în interiorul UE există încercări de a-i pune frână.

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi vedea așa ceva la nivel european. Unii politicieni – nu toți, dar unii – îmi spun: «Doamna Kövesi, n-ar trebui să vorbiți atât de mult despre aceste cazuri și n-ar trebui să publicați statisticile. Pentru că atunci când oamenii văd că avem atât de multe cazuri, vor crede că suntem cu toții corupți». Iar eu le răspund mereu: «Bine, dacă nu public comunicatul de presă și spun că avem zero cazuri, asta înseamnă că totul e în regulă și că toate țările sunt curate?». Nu m-aș fi așteptat să existe, și în Europa, tendința de a nu aborda problemele atunci când ele există.”

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
digi24.ro
image
Mișcarea surprinzătoare făcută de Coreea de Nord: locuitorii din zonele de frontieră au răsuflat ușurați
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță un final de august și o lună septembrie cum n-au mai fost. Furtuni în București și vreme atipică în toamnă
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Cine sunt cele trei victime identificate la aproape 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. S-au folosit analize avansate ale ADN-ului
fanatik.ro
image
Afaceri de milioane cu Armata la Marea Neagră: un cuplu de tineri din Brăila a obținut contracte rapid, prin firme nou-înființate
libertatea.ro
image
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut după 20 de ani
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
observatornews.ro
image
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
playtech.ro
image
Mercur își reia tranzitul drept din 11 august! Camelia Pătrășcanu anunță întâmplări neașteptate, dar și clarificări pentru multe dintre zodii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au început negocierile: 34.000.000 €! Liverpool i-a dat o veste excelentă lui Radu Drăgușin
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Mesajul viral al unui muncitor din Bangladesh pentru români. „Și noi suntem oameni. Voi când mergeaţi în Italia să munciţi...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Alexandru! Avea doar 22 de ani. S-a stins în urma unui accident stupid, în Vrancea
romaniatv.net
image
Nicolae Văcăroiu, premierul care a introdus TVA în România. Care a fost impactul în economia natională
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Dosarele Revoluției și Mineriadelor rămân fără verdict după moartea lui Ion Iliescu: „Ar fi o rușine națională dacă aș fi arestat”
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux
click.ro
image
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
click.ro
image
Mâncarea simplă, perfectă pentru postul Adormirii Maicii Domnului. O prepari rapid și e delicioasă
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte va moșteni tiara de 400.000 de lire sterline a Prințesei Diana - în locul verișoarei Lilibet

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?