Parchetul European anchetează proiectele de reciclare din Grecia pentru suspiciuni de fraudă cu fonduri UE

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruţa Kovesi, investighează posibila utilizare abuzivă a cel puțin 11,9 milioane de euro din fondurile UE într-un proiect de reciclare din Grecia, într-un context în care problemele persistente ale țării în respectarea standardelor europene de gestionare a deșeurilor nu dau semne că s-ar încheia, relatează Politico.

Ancheta survine după rapoarte comandate de UE și realizate de auditori greci, care au descoperit nereguli în privința costurilor și modului de derulare a proiectului. Unul dintre rapoarte, consultat de Politico, menționează deficiențe grave în funcționarea centrelor de reciclare, inclusiv „lipsa totală a controalelor asupra destinației deșeurilor colectate”.

Proiectul, în valoare de 220 de milioane de euro, a fost cofinanțat de UE printr-un program operațional european și constă în mai multe „unități de reciclare” sau „chișcuri” construite de compania greacă TEXAN, răspândite în regiunile Attica, Peloponez și Creta. Localnicii pot primi bani în schimbul reciclării articolelor din plastic, metal și sticlă.

„Nu există informații din partea (organismului de gestionare a deșeurilor din Attica) EDSNA cu privire la ce se întâmplă cu deșeurile după colectare, cu excepția unui raport privind depozitarea acestora într-o instalație de depozitare TEXAN în anul 2023”, se arată în raportul consultat de Politico, care subliniază că nu toate unitățile de depozitare au fost instalate.

Audituri și penalități

Ancheta EPPO se bazează, printre altele, pe concluziile rapoartelor comitetului de audit, potrivit unui oficial familiarizat cu cazul. În 2023, comitetul de audit financiar a aplicat EDSNA o penalitate de 2,9 milioane de euro, după ce a constatat „nereguli grave” în contractul de achiziție atribuit TEXAN.

Compania a câștigat licitația pentru proiect, deși prețul automatelor sugera o valoare de aproximativ cinci ori mai mare decât costurile de piață. În urma unui al doilea audit, finalizat în iulie și dezvăluit de ziarul grec Kathimerini, a fost aplicată o a doua amendă de încă 3 milioane de euro, adică aproximativ jumătate din suma fondurilor UE folosite pentru centrele de reciclare din cele trei regiuni.

Grecia, în urma Uniunii Europene la reciclare

Grecia are o reputație slabă în domeniul reciclării și al respectării legislației UE privind deșeurile. Conform Eurostat, rata de reciclare a deșeurilor municipale în Grecia a fost de doar 17% în 2022, comparativ cu media UE de 49%. În plus, Comisia Europeană a constatat că Grecia este pe cale să nu își atingă obligațiile de a recicla 55% din deșeurile municipale și 65% din deșeurile de ambalaje în 2025.

Țara este unul dintre cele cinci state membre care plătesc amenzi pentru nerespectarea politicilor de mediu, trimițând până acum la Bruxelles aproximativ 230 de milioane de euro pentru a compensa încălcările. Din cele 19 cazuri de încălcare a legislației de mediu deschise împotriva Greciei, șase sunt legate de gestionarea deșeurilor, de la depozitarea ilegală până la aplicarea necorespunzătoare a legislației privind deșeurile din ambalaje. ONG-urile locale au atras în mod repetat atenția asupra disfuncționalităților sistemice din sector.

Suspiciuni de fraudă și în agricultură

Parchetul European investighează Grecia și pentru posibile fraude cu fonduri UE destinate agriculturii. Mai mulți oficiali de rang înalt din guvernul de centru-dreapta al premierului Kyriakos Mitsotakis au demisionat în iunie, după ce au fost implicați într-o schemă de fraudare a bugetului UE destinat agriculturii.

EPPO anchetează zeci de cazuri în care cetățeni greci au primit fonduri pentru terenuri pe care nu le dețineau sau lucrări agricole nerealizate, privând fermierii legitimi de banii care le reveneau.