Procurorii Codruței Kovesi, percheziţii la Constanţa. Un funcţionar public a fost pus sub control judiciar după o fraudă de 850.000 euro din fonduri europene

Un funcționar din Constanța este anchetat de Parchetul European, după ce ar fi ajutat o cooperativă agricolă să fraudeze 850.000 de euro din fonduri UE pentru irigații. Procurorii Codruței Kovesi au confiscat bunuri de 500.000 de euro.

Un funcționar public din Constanța este vizat într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, în valoare de 850.000 de euro, bani alocați pentru un proiect privind sistemele de irigații.

Ancheta este derulată de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, iar până acum au fost efectuate două percheziții și s-au confiscat bunuri în valoare de 500.000 de euro,.

Potrivit procurorilor europeni, banii au fost obținuți în mod fraudulos de o cooperativă agricolă care a depus documente falsificate la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Cum au fost deturnate fondurile

Concret, reprezentanții cooperativei ar fi pretins că dispun de un consiliu de administrație și că au organizat o adunare generală pentru a aproba cererea de finanțare, însă în realitate toate documentele depuse erau false. Mai mult, procedura de achiziții publice ar fi fost manipulată pentru a favoriza o firmă cu legături directe cu unul dintre suspecți, administrată formal de soția acestuia, potrivit unui comunicat al Parchetului European.

În centrul schemei se află doi responsabili ai cooperativei – președintele „de facto” și președintele statutar – care ar fi colaborat cu funcționarul din cadrul biroului regional AFIR Constanța.

Potrivit procurorilor EPPO, între 2018 și 2023, funcționarul ar fi facilitat accesul la fondurile europene, aprobând cereri frauduloase și efectuând plăți către firme controlate de principalul suspect. În plus, el ar fi oferit informații confidențiale și, în schimb, ar fi primit beneficii materiale.

Bărbatul este acum acuzat de luare de mită, spălare de bani și complicitate la fraudarea subvențiilor europene.

În prezent, funcționarul se află sub control judiciar pentru 60 de zile, cu obligația de a se prezenta periodic la poliție și cu interdicția de a contacta ceilalți suspecți implicați.