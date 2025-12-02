Majoritatea ucrainenilor cred că Zelenski nu ar trebui să candideze din nou la președinție, conform unui sondaj

Majoritatea ucrainenilor, mai precis 52%, consideră că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să se limiteze la un singur mandat prezidențial și să nu participe la următoarele alegeri prezidențiale, așa cum a promis în timpul campaniei electorale din 2019. Astfel de date dintr-un sondaj sociologic au fost publicate de organizația independentă de cercetare Sociopolis.

În schimb, 42,8% dintre respondenți au spus că Volodimir Zelenski ar trebui să candideze la următoarele alegeri prezidențiale, iar 5% dintre respondenți nu au putut răspunde la această întrebare.

Sociologii indică faptul că, comparativ cu septembrie 2025, ponderea susținătorilor unui singur mandat prezidențial pentru Volodimir Zelenski a crescut de la 46,6% la 52,2%, iar ponderea celor care susțin candidatura sa pentru un al doilea mandat a scăzut de la 47,4% la 42,8%.

Trebuie menționat că „planul Trump” în 28 de puncte prevedea organizarea de alegeri în Ucraina în termen de 100 de zile de la o posibilă semnare a unui acord de încetare a focului. Cu toate acestea, după cum subliniază experții , aceasta este din punct de vedere tehnic o perioadă foarte scurtă pentru organizarea alegerilor, din cauza schimbărilor demografice serioase din țară.

Sondajul a fost realizat de organizația independentă de cercetare „Sociopolis” (Cercetare Socială, Politică și de Piață) în perioada 18-24 noiembrie 2025, utilizând interviuri telefonice pe baza unui eșantion aleatoriu de 1.007 rezidenți adulți ai Ucrainei, cu excepția locuitorilor Republicii Autonome Crimeea, a orașului Sevastopol, a anumitor districte din regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie, Herson și a altor teritorii ocupate temporar unde nu exista comunicare mobilă a operatorilor ucraineni la momentul sondajului. De asemenea, sondajul nu a inclus rezidenți ai Ucrainei care se aflau în afara țării la momentul sondajului.

Ucrainenii îl consideră pe Zelenski responsabil pentru corupția lui Mindici și a altora

Majoritatea cetățenilor ucraineni, aproximativ 60%, îl consideră pe președintele Volodimir Zelenski responsabil personal pentru acțiunile corupte ale prietenului său apropiat, cofondatorul studioului Kvartal 95, Timur Mindich, precum și ale altor persoane implicate în ancheta Biroului Național Anticorupție din Ucraina. Astfel de date, provenite dintr-un sondaj sociologic, au fost publicate de organizația independentă de cercetare Sociopolis.

Opinia că Volodimir Zelenski nu poate fi tras la răspundere personală pentru acțiunile corupte ale lui Mindich și ale altor persoane înrudite cu el care apar în dosarul penal este susținută doar de o treime dintre ucraineni - 34%.

În același timp, alți 6% dintre cetățeni nu s-au putut decide asupra unui răspuns la întrebarea despre responsabilitatea personală a lui Zelenski pentru corupția persoanelor apropiate.

Figura principală din acest caz, prietenul președintelui și partenerul său de lungă durată, Timur Mindici, a părăsit țara cu o noapte înainte de perchezițiile de la punctul de control Hrushiv spre Polonia. Conform relatărilor din presă, acesta se află acum în Israel, la fel ca și o altă figură implicată în acest caz, Oleksandr Zukerman. Cu o zi înainte, Curtea Supremă Anticorupție a decis în lipsă arestarea sa.

În același timp, pe lângă Mindich, o serie de persoane apropiate președintelui sunt implicate în cazul de corupție. În special, NABU se pregătea să depună o plângere împotriva fostului șef al cabinetului prezidențial, Andrii Yermak.