Video Violențe la Milano, după deschiderea Jocurilor Olimpice: tunuri cu apă în confruntările violente între protestatari și poliție

Mai mulți protestatari s-au confruntat cu forțele de ordine în Milano sâmbătă, 7 februarie, la câteva ore după ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Poliția locală a folosit tunuri cu apă asupra mulțimii, în încercarea de a dispersa peste 100 de agitatori, care i-au vizat pe polițiștii ce încercau să mențină ordinea, în timp ce mii de persoane participau la evenimentele olimpice, scrie New York Post.

Haosul a izbucnit la doar câteva ore după ce orașul italian a găzduit ceremoniile de deschidere, într-o zi în care competițiile de schi de mare miză și alte probe erau deja în desfășurare.

Protestatarii au aruncat cu artificii spre autorități, după cum se observă în înregistrările de pe rețelele de socializare.

→ Imaginea 1/5: Proteste violente la Milano FOTO Profimedia

JD Vance, huiduit în timpul Paradei Națiunilor

Vicepreședintele SUA JD Vance, a fost întâmpinat cu huiduieli atunci când el și soția sa, a doua doamnă Usha Vance, au apărut pe ecranul uriaș în timpul Paradei Națiunilor.

Huiduielile au venit în ciuda unui avertisment al Comitetului Internațional Olimpic de a se abține de la apostrofarea delegației SUA, așa cum a cerut președinta organizației într-o conferință de presă de miercuri.

Întrebat de jurnaliști la bordul aeronavei Air Force One despre moment, președintele Donald Trump a părut surprins:

E adevărat? E surprinzător pentru că oamenii îl plac. Ei bine, adică, e într-o țară străină, știi, ca să fim corecți. Nu e huiduit în țara asta

Proteste și din cauza agenților ICE

Sute de manifestanți s-au adunat la Milano pentru a protesta față de desfășurarea agenților ICE (Serviciul de Imigrare și Control Vamal) în contextul Jocurilor Olimpice de iarnă.

Manifestația a vizat atât informațiile potrivit cărora agenți ICE vor participa la asigurarea securității delegației americane, cât și ceea ce protestatarii au descris drept „derapaje autoritare” și „fascism insidios” în Statele Unite.

Anunțul privind trimiterea unor agenți ICE la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano a stârnit reacții negative în Italia, deși autoritățile americane au precizat că aceștia vor staționa doar într-o cameră de control și nu vor acționa pe străzi.

Primarul orașului Milano a declarat că agenții nu sunt bineveniți, iar ministrul italian de Interne a fost chemat în Parlament pentru explicații.