Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
Publicat:

Sute de manifestanți s-au adunat sâmbătă la Milano pentru a protesta față de desfășurarea agenților ICE (Immigration and Customs Enforcement) în contextul viitoarelor Jocuri Olimpice de iarnă, relatează France 24. Demonstrația a avut loc în Piazza XXV Aprile, o piață simbolică, numită după data eliberării Italiei de sub fascismul nazist, în 1945.

FOTO: X / Luca Caputa
FOTO: X / Luca Caputa

Protestul a reunit membri ai Partidului Democrat de stânga, ai confederației sindicale CGIL, reprezentanți ai organizațiilor ANPI, care protejează memoria rezistenței partizane italiene din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, precum și numeroși cetățeni. Organizatorii au împărțit fluiere de plastic, iar participanții le-au folosit în timp ce muzica răsuna dintr-o dubă amplasată în piață.

Manifestația a vizat atât informațiile potrivit cărora agenți ICE vor participa la asigurarea securității delegației americane, cât și ceea ce protestatarii au descris drept „derapaje autoritare” și „fascism insidios” în Statele Unite. Pe bannerele afișate se puteau citi mesaje precum „Nu, mulțumim, din Minnesota către întreaga lume, alături de oricine luptă pentru drepturile omului”, „Niciodată mai mult înseamnă niciodată mai mult pentru nimeni” sau „Gheață doar în Spritz”, o referință ironică la celebrul aperitiv italian.

Deși autoritățile americane au precizat că agenții ICE vor fi staționați într-o cameră de control și nu vor desfășura activități pe străzile orașului, vestea a provocat reacții negative în Italia. Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a declarat public că agenții ICE nu sunt bineveniți, iar ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, a fost convocat în Parlament pentru a da explicații cu privire la această desfășurare.

Potrivit France 24, agenții care vor fi trimiși la Milano fac parte din Homeland Security Investigations, o unitate a ICE specializată în combaterea infracțiunilor transfrontaliere, care trimite frecvent ofițeri la evenimente internaționale majore, inclusiv la Jocurile Olimpice, pentru a sprijini măsurile de securitate. Aceștia nu aparțin unității Enforcement and Removal Operations, cunoscută pentru aplicarea măsurilor dure de imigrație în SUA, inclusiv în Minnesota și alte orașe americane.

Jocurile Olimpice de iarnă vor începe pe 6 februarie, cu o ceremonie de deschidere la care sunt așteptați vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Europa

