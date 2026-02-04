Italia anunță că a dejucat atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina

Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice de origine rusă care vizau site-uri asociate Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, cu doar două zile înainte de ceremonia de deschidere a competiției. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, potrivit AFP.

„Am dejucat un atac cibernetic care viza mai multe site-uri ale Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv cel de la Washington, precum și unele locații legate de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, inclusiv hoteluri din regiunea Cortina d'Ampezzo. Este vorba de acțiuni de origine rusă”, a declarat Tajani, citat de presa italiană.

Potrivit unui comunicat oficial, începând cu 26 ianuarie, unități ale poliției italiene specializate în securitate cibernetică au fost mobilizate pentru a proteja principalele platforme digitale legate de evenimentul sportiv, care se va desfășura până pe 22 februarie. Autoritățile au intensificat monitorizarea rețelelor pentru a preveni atacuri informatice și eventuale amenințări la adresa securității publice.

Intervențiile vizează, potrivit autorităților italiene, două direcții strategice: protejarea infrastructurii IT critice și monitorizarea spațiului online pentru menținerea ordinii publice, dar și pentru prevenirea unor posibile inițiative teroriste.

Experiența Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024 a demonstrat amploarea riscurilor cibernetice asociate unor astfel de evenimente. Atunci, Agenția Națională de Securitate Cibernetică din Franța a raportat 141 de incidente de securitate cibernetică, fără ca acestea să afecteze desfășurarea competițiilor.

Rusia, o forță tradițională în sporturile olimpice de iarnă, va participa la Jocurile de la Milano-Cortina cu doar 13 sportivi, care vor concura sub drapel neutru, ca sancțiune impusă de Comitetul Internațional Olimpic după invadarea Ucrainei, la scurt timp după Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022.