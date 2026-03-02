Piața vehiculelor electrice din România: creștere rapidă, bază mică și un model de tranziție diferit față de restul Europei

Parcul de vehicule electrice din România a depășit 55.000 de unități la finalul lui 2024. Analizăm datele, ritmul de creștere, modelele dominante și diferențele față de piața europeană.

Un parc EV în expansiune, dar încă minoritar

La finalul anului 2024, în România erau înregistrate aproximativ 55.000 de vehicule electrice, incluzând autoturisme, motociclete, autobuze și vehicule comerciale. Această cifră reprezintă cea mai apropiată estimare disponibilă privind dimensiunea reală a parcului electric național, întrucât statisticile oficiale se raportează la numărul de vehicule înmatriculate, nu la numărul de proprietari. Este un detaliu esențial, deoarece un singur proprietar poate deține mai multe vehicule electrice, în special în cazul companiilor sau flotelor.

Evoluția din 2024 confirmă o tendință de creștere constantă, nu un vârf izolat. În primele luni ale anului, erau deja în circulație peste 45.200 de vehicule electrice, iar la sfârșitul lui 2023 parcul total se situa în jurul 42.000 de unități, dintre care majoritatea erau autoturisme complet electrice. Această creștere, de peste 13.000 de unități într-un singur an, indică o accelerare clară a adoptării mobilității electrice, cu un impact direct asupra cererii de componente specifice, precum electromotor auto, chiar într-un context economic marcat de inflație și incertitudine.

Modelele care definesc piața românească

Structura vânzărilor de vehicule electrice din România reflectă o combinație interesantă între accesibilitate și aliniere la tendințele europene. Modelul dominant rămâne o mașină electrică de segment mic, apreciată în special pentru prețul de achiziție redus și pentru compatibilitatea cu programele de subvenții naționale. Acest model a devenit punctul de intrare în electromobilitate pentru mii de consumatori români care, în absența stimulentelor, nu ar fi ales un vehicul electric.

În paralel, se observă o creștere clară a interesului pentru SUV-uri electrice și modele din segmentul mediu-superior, în special în zonele urbane mari. Aceste alegeri reflectă mai degrabă tendințele vest-europene decât realitățile tradiționale ale pieței auto românești, ceea ce sugerează o polarizare a cererii: un segment orientat spre preț minim și un altul orientat spre tehnologie și autonomie.

Ritmul de creștere: cifre absolute mici, procente mari

Din punct de vedere istoric, perioada 2020–2024 este definitorie pentru mobilitatea electrică din România. În doar patru ani, parcul EV a crescut de la aproximativ 3.000–5.000 de unități la peste 55.000, ceea ce înseamnă o creștere cumulativă de peste 1.000%.

Această evoluție poate părea spectaculoasă, dar trebuie interpretată corect: creșterea procentuală mare este determinată în principal de baza inițială foarte redusă. Totuși, chiar și ținând cont de acest aspect, ritmul de adopție rămâne unul dintre cele mai rapide din Europa Centrală și de Est.

Între 2023 și 2024, România a înregistrat o creștere anuală de aproximativ 30–33% a numărului de vehicule electrice, comparativ cu o medie europeană estimată între 10% și 15%. Această diferență indică faptul că piața românească se află încă într-o fază de recuperare accelerată, în timp ce multe piețe vest-europene intră într-o etapă de maturizare.

Cota de piață: paradoxul românesc

În ciuda ritmului ridicat de creștere, cota de piață a vehiculelor electrice în România rămâne scăzută, situându-se în jurul 3% din totalul înmatriculărilor noi în 2024. Prin comparație, media Uniunii Europene este estimată la 15–20%, în funcție de stat și de metodologia de calcul.

Acest paradox — creștere rapidă, dar cotă mică — este explicabil prin structura generală a pieței auto românești. Vânzările totale de mașini sunt dominate în continuare de vehicule cu motoare termice, inclusiv importuri second-hand, iar electrificarea pornește de la un nivel istoric mult inferior celui din Europa Occidentală.

Rolul decisiv al stimulentelor publice

Un factor central al creșterii rapide îl reprezintă programele de subvenționare, care au redus semnificativ diferența de preț dintre vehiculele electrice și cele convenționale. Fără aceste stimulente, cererea ar fi fost considerabil mai mică, în special în segmentul de masă.

Datele disponibile arată că perioadele de accelerare a înmatriculărilor coincid direct cu stabilitatea și predictibilitatea programelor de sprijin. În anii în care regulile s-au modificat frecvent sau bugetele au fost incerte, piața a înregistrat stagnări temporare. Acest lucru sugerează că electromobilitatea din România este încă puternic dependentă de politici publice, mai mult decât în piețele mature.

Comparația cu Europa: aceeași direcție, viteză diferită

La nivel european, numărul total de vehicule electrice a crescut de la aproximativ 1,4 milioane în 2020 la peste 15 milioane în 2024, ceea ce reprezintă o creștere procentuală comparabilă cu cea a României, dar aplicată unei baze inițiale mult mai mari. Diferența esențială nu este ritmul, ci nivelul de penetrare.

România se poziționează astfel ca lider regional în Europa Centrală și de Est din punct de vedere al dinamicii procentuale, dar rămâne printre ultimele state UE ca pondere absolută a vehiculelor electrice. Infrastructura de încărcare, deși în expansiune, se situează doar în jurul mediei europene raportate la numărul de vehicule, ceea ce poate deveni un factor limitativ pe termen mediu.

Ce indică datele pentru următorii ani

Analizând tendințele dintre 2020 și 2024, se conturează un scenariu clar: piața românească va continua să crească peste media UE în termeni procentuali, dar fără a recupera rapid decalajul de cotă absolută. Tranziția va rămâne una graduală, dependentă de preț, infrastructură și stabilitatea politicilor publice.

Dacă ritmul actual de aproximativ 25–30% creștere anuală se menține, România ar putea depăși pragul de 100.000 de vehicule electrice înainte de 2028. Totuși, chiar și în acest scenariu optimist, ponderea EV în parcul auto total va rămâne modestă, din cauza dimensiunii mari a flotei existente cu motoare termice.

Evoluția vehiculelor electrice în România între 2020 și 2024 arată un proces de tranziție rapid, dar dezechilibrat. Creșterea procentuală este impresionantă, stimulată de politici publice și de apariția unor modele accesibile, însă baza de pornire redusă face ca ponderea EV să rămână una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

România nu este în urmă din lipsă de interes, ci din cauza contextului structural al pieței auto. Datele indică însă clar că direcția este stabilită, iar electromobilitatea a trecut de faza experimentală, devenind o componentă permanentă a peisajului auto național.