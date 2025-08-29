Franța și Germania vor suplimenta apărarea antiaeriană a Ucrainei, după atacurile masive ale Rusiei

Franța și Germania vor furniza mai multe echipamente de apărare antiaeriană Ucrainei, după atacurile aeriene rusești din ultimele zile, au anunțat vineri, 29 august, cele două state membre-cheie ale UE într-o declarație comună.

„Franța și Germania vor asigura apărare antiaeriană suplimentară pentru Ucraina”, au transmis acestea, după ce președintele Emmanuel Macron l-a primit pe cancelarul german Friedrich Merz într-o vizită în sudul Franței.

„În pofida unor eforturi diplomatice internaționale intense, Rusia nu dă niciun semn că ar intenționa să își încheie războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, au adăugat reprezentanții Franței și Germaniei, potrivit Le Monde.

Rachetele și dronele rusești au lovit joi blocuri de apartamente din Kiev, în cel mai sângeros atac asupra capitalei din ultimele luni, ucigând cel puțin 23 de persoane, printre care patru copii, și rănind aproximativ 50 de oameni.

Cele două țări au mai precizat că Franța – singura putere nucleară din UE – și Germania vor deschide un „dialog strategic” privind descurajarea nucleară, în contextul provocărilor comune de securitate.

Obiectivul va fi dezvoltarea unei „culturi strategice comune, interconectarea mai strânsă a obiectivelor și strategiilor noastre de securitate și apărare”, au arătat acestea. Cele două state au subliniat că descurajarea nucleară este o „piatră de temelie” a securității NATO.

Președintele rus Vladimir Putin îl va fi „păcălit” pe omologul său american Donald Trump dacă liderul de la Kremlin nu se va întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a afirmat Macron.

El și-a exprimat speranța că o astfel de întâlnire va avea loc, dar a avertizat că, dacă liderul rus nu respectă termenul limită de luni pentru a conveni asupra discuțiilor, „se va dovedi din nou că președintele Putin l-a păcălit pe președintele Trump”. Macron a mai avertizat că Franța va susține impunerea unor noi „sancțiuni primare și secundare” pentru a crește presiunea asupra Moscovei.