Video Lukașenko i-a oferit lui Kim Jong Un bezele și o pușcă de asalt VSK: „În cazul în care apar dușmani”

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, i-a oferit liderului nord-coreean Kim Jong Un cadouri surprinzătoare în timpul vizitei oficiale: bezele tradiționale, ciocolată President și o pușcă de asalt.

„Armele vor fi întotdeauna necesare unui soldat”, a declarat Aleksandr Lukașenko, menționând că Belarusul produce propriile arme mici și muniție.

Kim Jong Un a arătat interes pentru pușcă, a examinat-o cu atenție, a întrebat despre caracteristicile ei și chiar a încercat să o încarce.

„Exact! Kim Jong Un deține arma”, a remarcat președintele Belarusului.

„Doar în caz că apar dușmani”, a adăugat liderul belarus.

În semn de respect pentru cultura belarusă, Lukașenko i-a oferit lui Kim Jong Un și o centură Slutsk, descrisă ca un „artefact sacru”.

De asemenea, Aleksandr Lukașenko i-a oferit lui Kim Jong Un cadouri din Belarus, inclusiv produse locale alimentare, precum ciocolată President, bezele belaruse și pâine neagră.

Soției lui Kim Jong Un i-a fost oferit un buchet elegant de floarea-soarelui împodobit cu bijuterii, iar fiicei sale i-a fost dăruită o cutie artistică de bijuterii.

La rândul său, liderul nord-coreean i-a oferit președintelui Belarusului o sabie și un vas mare decorat în stil tradițional al țării și împodobit cu diverse scoici, precum și o monedă comemorativă de aur emisă pentru a marca vizita liderului belarus în Coreea de Nord.

Cei doi au semnat joi un tratat de „prietenie și cooperare”, după ce Kim Jong Un i-a oferit președintelui Aleksandr Lukașenko o primire fastuoasă.

Vizita vine după întâlnirea dintre Aleksandr Lukașenko și liderul nord-coreean Kim Jong-un din septembrie, care a avut loc la Beijing, în contextul unei parade militare organizate în Piața Tiananmen, cu ocazia marcării a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Pe lângă sprijinul acordat războiului Rusiei împotriva Ucrainei – aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni se crede că au murit – ambele țări sunt sub sancțiuni occidentale și sunt acuzate de grave încălcări ale drepturilor omului. Cei doi lideri s-au întâlnit anul trecut în China.

„În realitățile moderne ale transformării globale – într-un moment în care marile puteri ale lumii ignoră și încalcă des normele dreptului internațional – țările independente trebuie să coopereze mai strâns și să-și consolideze eforturile pentru protejarea suveranității și îmbunătățirea bunăstării cetățenilor lor”, a declarat Lukașenko, citat de agenția de stat belarusă Belta.

„Ne opunem presiunii ilegitime asupra Belarusului din partea Occidentului și ne exprimăm sprijinul și înțelegerea față de măsurile luate de conducerea Belarusului pentru asigurarea stabilității sociale și politice și a dezvoltării economice”, a declarat Kim, potrivit aceleiași surse.

Lukașenko a vizitat Palatul Soarelui Kumsusan, unde corpurile îmbălsămate ale tatălui și bunicului lui Kim se află în stare de expunere, pentru a aduce un omagiu, însoțit de oficiali de rang înalt nord-coreeni, a raportat Agenția Centrală de Știri Coreeană.

Lukașenko, 71 de ani, care conduce Belarusul din 1994 și s-a aliniat ferm Moscovei de la începutul războiului din Ucraina în 2022, a depus de asemenea un buchet în numele președintelui Rusiei, Vladimir Putin.