Liderul bielorus Aleksandr Lukașenko a ajuns în Coreea de Nord, în prima sa vizită oficială în această țară, potrivit agenției de stat Belta, citată de AFP.

Vizita, care se desfășoară pe parcursul a două zile, are ca obiectiv „identificarea domeniilor cheie de interes comun, precum și a celor mai promițătoare proiecte care urmează să fie puse în aplicare”, a transmis sursa citată.

Belarus și Coreea de Nord sunt considerate aliați apropiați ai Rusia și se află sub sancțiuni internaționale, ceea ce determină o cooperare mai strânsă între cele două state.

Vizita vine după întâlnirea dintre Aleksandr Lukașenko și liderul nord-coreean Kim Jong-un din septembrie, care a avut loc la Beijing, în contextul unei parade militare organizate în Piața Tiananmen, cu ocazia marcării a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

La începutul lunii martie, Kim Jong-un i-a transmis lui Lukașenko o scrisoare în care s-a declarat „dispus să extindă și să dezvolte relațiile tradiționale de prietenie și cooperare (...) pentru a le duce la un nou nivel, mai înalt, în conformitate cu cerințele noii ere”, potrivit agenției oficiale KCNA.