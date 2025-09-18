Lukașenko, declarații șocante despre opozantul Mikola Statkevici: „Va muri în curând”

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat joi că opozantul Mikola Statkevici, eliberat săptămâna trecută în urma unor negocieri cu Statele Unite, ar fi refuzat să părăsească țara și s-ar afla din nou în închisoare.

Lukașenko l-a descris pe Statkevici, în vârstă de 69 de ani, drept „un om la capătul puterilor”, adăugând: „Va muri în curând. Dumnezeu să te ferească să mori în închisoare. La ce ar folosi?”.

Statkevici a fost inclus pe lista celor 52 de prizonieri politici eliberați pe 11 septembrie, gest interpretat ca o posibilă deschidere a Minskului către Washington.

Refuzul de a pleca în exil

Potrivit liderului de la Minsk, opozantul a fost dus la granița cu Lituania, însă a refuzat să treacă frontiera. „I s-a spus: «Dacă rămâi în Belarus, vei merge la închisoare». El a răspuns: «Voi merge la închisoare». Și a fost adus înapoi”, a relatat Lukașenko, fără a confirma explicit dacă Statkevici a fost reîncarcerat.

Soția acestuia, Marina Adamovici, a declarat pentru AFP că nu are vești de la el de la revenirea în Belarus, dar nu a fost surprinsă de decizia sa. Ea a numit plecarea din țară un „exil forțat” și a spus că era de așteptat ca soțul ei să refuze.

Nu este clar de ce a luat această decizie. Opoziția aflată în exil susține însă că deținuții politici ar trebui să aibă dreptul să rămână în Belarus și acuză autoritățile de „expulzări forțate”.

„Este o adevărată dramă, deoarece Mikola Statkevici a refuzat categoric să părăsească Belarusul, iar ei încearcă să-l forțeze să plece”, a declarat pentru Reuters Franak Viacorka, o figură proeminentă a opoziției. „Acest lucru arată cât de crud este regimul, deoarece nu le-a lăsat oamenilor nicio alegere între a rămâne sau a pleca”, a adăugat el.

Ani grei de detenție

Mikola Statkevici, unul dintre cei mai vocali critici ai regimului Lukașenko, a petrecut în total peste 12 ani în închisorile belaruse, începând din 1999. Ultima sa arestare a avut loc în mai 2020, când a fost condamnat la 14 ani de detenție. El a fost ținut mai bine de doi ani și jumătate în condiții de izolare severă.

După realegerea contestată a lui Lukașenko în 2020, considerată frauduloasă de opoziție și de Occident, Belarusul a fost zguduit de proteste masive reprimate violent, iar sute de persoane au primit pedepse grele cu închisoarea.