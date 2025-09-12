search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Un prizonier politic eliberat la cererea lui Trump refuză să părăsească Belarusul: „Un adevărat erou al poporului"

Publicat:

Politicianul belarus de opoziție Mikola Statkevici, eliberat joi la cererea președintelui american Donald Trump, a refuzat să treacă granița în Lituania alături de ceilalți deținuți grațiați. În vârstă de 69 de ani, Statkevici a rămas singur în zona neutră dintre Belarus și Lituania, preferând să nu părăsească țara.

Mikola Statkevici, eliberat la cererea lui Trump, a refuzat să părăsească Belarusul FOTO: X
Mikola Statkevici, eliberat la cererea lui Trump, a refuzat să părăsească Belarusul FOTO: X

Statkevici a fost cea mai cunoscută figură dintre cei 52 de prizonieri politici eliberați de regimul Aleksandr Lukașenko, în urma presiunilor venite din partea lui Donald Trump. Spre deosebire de ceilalți foști deținuți, care au fost primiți ulterior la Ambasada SUA din Vilnius de oficiali americani și lideri ai opoziției belaruse, el a decis să nu plece.

Nu se știe exact de ce a luat această decizie. Opoziția aflată în exil susține însă că deținuții politici ar trebui să aibă dreptul să rămână în Belarus și acuză autoritățile de „expulzări forțate”.

„Este o adevărată dramă, deoarece Mikola Statkevici a refuzat categoric să părăsească Belarusul, iar ei încearcă să-l forțeze să plece”, a declarat pentru Reuters Franak Viacorka, o figură proeminentă a opoziției. „Acest lucru arată cât de crud este regimul, deoarece nu le-a lăsat oamenilor nicio alegere între a rămâne sau a pleca”, a adăugat el.

„Un adevărat erou al poporului”

Lidera opoziției belaruse, Sviatlana Țihanouskaia, a confirmat pe rețeaua X că Statkevici „s-ar fi întors în Belarus. Ea l-a numit „un adevărat erou al poporului” și i-a urat „putere, siguranță și libertate”.

Imagini transmise de camerele video de la frontieră îl arătau pe Statkevici îmbrăcat în negru, așezat pe un mic zid în zona neutră. În înregistrările ulterioare însă, acesta dispăruse, semn că ar fi revenit în Belarus.

„Nu i-am confirmat identitatea, nu i-am văzut documentele. Dar recent s-a întors în interiorul punctului de trecere a frontierei din Belarus, acum nu-l mai vedem. Nu a intrat în Lituania”, a explicat un purtător de cuvânt al poliției de frontieră lituaniene.

Un istoric de rezistență

Nu este pentru prima dată când opozanții regimului Lukașenko refuză să fie expulzați. În 2020, Maria Kalesnikava, una dintre liderii protestelor pro-democrație, și-a rupt pașaportul pentru a împiedica autoritățile să o forțeze să treacă în Ucraina. Ea nu a fost eliberată joi și rămâne în detenție.

Mikola Statkevici a fost candidat la prezidențialele din 2010 împotriva lui Lukașenko. În mai 2020 a fost arestat și, un an mai târziu, condamnat la 14 ani de închisoare de maximă siguranță pentru „organizarea de revolte”. Potrivit organizației pentru drepturile omului Viasna, în detenție a suferit de pneumonie, a petrecut cinci perioade în izolare și a fost privat în repetate rânduri de vizite și pachete.

Gestul său de a rămâne în Belarus, în ciuda libertății obținute, este văzut de opoziție ca o dovadă de curaj și de rezistență în fața unui regim considerat represiv.

Europa

