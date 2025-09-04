Criză diplomatică între Moscova și Tallinn: schimb de expulzări și acuzații de ingerințe

Tensiunile dintre Rusia și Estonia s-au intensificat joi, după ce Moscova a anunțat expulzarea unui diplomat eston, ca reacție la o măsură similară luată de autoritățile de la Tallinn.

Ministerul de Externe al Rusiei a precizat, într-un comunicat, că decizia vine ca urmare a principiului reciprocității. „Pe baza principiului reciprocităţii, partea rusă a anunţat expulzarea unui angajat diplomatic de la Ambasada Estoniei din Moscova”, se arată în documentul citat de Agerpres.

Totodată, Moscova a transmis un avertisment direct: partea estonă a fost informată că „orice acţiune ostilă din partea Tallinnului nu va rămâne fără răspuns”.

Contextul expulzării prim-secretarului rus

Scandalul diplomatic a pornit pe 13 august, când Estonia a declarat „persona non grata” pe prim-secretarul Ambasadei Rusiei, motivând că acesta s-a implicat în activități care „au subminat ordinea constituţională şi sistemul juridic” al statului baltic.

În replică, Moscova a catalogat această decizie drept „nefondată” și a acuzat Tallinnul de ostilitate.

Estonia acuză ingerințe în treburile interne

Autoritățile estone au cerut Kremlinului să înceteze încercările de a se amesteca în afacerile interne ale țării. „Tallinn a cerut Moscovei să înceteze încercările de a se amesteca în afacerile sale interne”, notează sursele oficiale.