„Un film de groază devenit realitate”. Un bărbat a furat peste 100 de schelete dintr-un cimitir istoric din Philadelphia. Ce au găsit anchetatorii în casa lui

Un cimitir istoric din apropierea orașului Philadelphia, SUA, introduce măsuri sporite de securitate, după ce autoritățile au arestat un bărbat acuzat de profanarea a zeci de morminte și furtul a peste 100 de rămășițe umane. Procurorii descriu cazul drept „un film de groază devenit realitate”.

Reprezentanții Cimitirului Mount Moriah au anunțat modernizările în urma arestării lui Jonathan Gerlach, un american în vârstă de 34 de ani. Potrivit The Independent, acesta este acuzat că a spart și profanat 26 de mausolee și cripte subterane.

Jonathan Gerlach a fost pus sub acuzare pentru zeci de infracțiuni, inclusiv spargere și violare de proprietate, profanarea intenționată a unui monument public, abuz asupra unui cadavru și deținerea de bunuri furate. Anchetatorii susțin că a sustras și numeroase seturi de rămășițe umane.

Planul de întărire a securității a fost anunțat de John R. Schmehl Jr., președintele organizației nonprofit Friends of Mount Moriah Cemetery, care a declarat că se lucrează de urgență pentru „remedierea acestor încălcări ale spațiului sacru”. Acesta a precizat că familia sa are legături cu cimitirul încă din 1855.

Investigația a fost declanșată după ce membri ai organizației care se ocupă de conservarea cimitirului au sesizat poliția cu privire la distrugeri și profanări extinse. Ulterior, anchetatorii au constatat că vehiculul suspectului a fost surprins de mai multe ori în zonă, în perioada comiterii faptelor.

Pe 6 ianuarie, detectivii aflați în filaj au observat mașina lui Gerlach în apropierea cimitirului, cu „numeroase oase și cranii vizibile pe bancheta din spate”. Suspectul a fost văzut ieșind din incintă cu un sac de pânză și o rangă, iar la reținere ar fi recunoscut că a furat aproximativ 30 de seturi de rămășițe umane.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul său și într-o unitate de depozitare, anchetatorii au descoperit peste 100 de cranii, oase, membre mumificate, două torsuri în descompunere și bijuterii despre care se crede că provin din morminte. Într-un caz, un stimulator cardiac era încă atașat de rămășițe.

„Detectivii au intrat într-un film de groază devenit realitate în acea casă”, a declarat procurorul districtual Tanner Rouse, precizând că rămășițele se aflau în diferite stadii de conservare.

Ca reacție, administrația cimitirului a accelerat extinderea sistemului de supraveghere video, repară gardurile și intenționează să organizeze patrule la ore aleatorii. Până în prezent, au fost cheltuiți aproximativ 20.000 de dolari pentru reparații, iar organizația a lansat un apel la donații pentru finanțarea noilor măsuri de securitate.

Jonathan Gerlach se află în arest, cu o cauțiune stabilită la un milion de dolari. Ancheta este în desfășurare, autoritățile încercând să identifice rămășițele și să contacteze familiile persoanelor decedate.