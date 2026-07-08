Localitatea din Europa unde turiștii nu au voie să meargă la bustul gol sau în costum de baie pe stradă. Ce amenzi au impus autoritățile

Un sat pescăresc de pe malul lacului Como a impus amenzi de până la 200 de euro persoanelor care se plimbă cu pieptul gol sau în costum de baie, în cea mai recentă încercare a unei destinații de vacanță italiene de a lua măsuri împotriva turiștilor considerați nepoliticoși.

Localitatea Varenna din Italia a resimțit presiunea din cauza numărului mai mare de vizitatori, așa că au fost îndemnați să introducă noi reguli menite să păstreze aspectul satului și să garanteze un strop de pace și liniște pentru populația sa de aproximativ 650 de locuitori care locuiește pe tot anul, potrivit Mediafax.

Plimbarea prin sat fără cămașă sau în costum de baie, articole vestimentare strict rezervate plajelor de pe malul lacului sau excursiilor cu barca pe Como, este acum interzisă. Cei care nu respectă această regulă riscă amenzi între 50 și 200 de euro.

În plus, grupurile turistice au fost limitate la maximum 25 de persoane și nu trebuie să aglomereze străzile înguste și pietruite din Varenna, în timp ce ghizilor li s-a interzis să folosească difuzoare.

„Varenna este un sat minunat și suntem mândri să primim anual sute de mii de vizitatori din întreaga lume”, a declarat Mauro Manzoni, primarul orașului Varenna. „Cu toate acestea, calitatea vieții locuitorilor noștri nu poate fi sacrificată pe altarul turismului de masă.”

Regulile sunt în vigoare de câteva zile și par să fi fost larg adoptate de locuitorii din Varenna, în special codul vestimentar.