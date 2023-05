Motivul pentru care sunt amendați tot mai mulți turiști români în Bulgaria. „S-a mai confruntat cineva cu următorul abuz?”

Odată cu sărbătoarea de 1 Mai și pe măsură ce ne apropiem de sezonul estival tot mai mulți români aleg Bulgaria sau o tranzitează în drum spre Grecia. Mulți dintre ei se plâng de ceea ce consideră a fi abuzurile vecinilor de la sud de Dunăre.

Tot mai mulți români se plâng de comportamentul autorităților bulgare și spun că sunt victimele unor abuzuri din partea polițiștilor din țara vecină, dar și din partea controlorilor care îi verifică pe șoferi dacă și-au achitat funcționarii care îi verifică pe șoferi vigneta. Este și cazul unui turiste din România care și-a povestit pățania pe pagina de Facebook Travel in Bulgaria – Călător în Bulgaria. Femeia susține că a fost amendată pe nedrept în Bulgaria.

„Bună seara! S-a mai confruntat cineva cu următoarul abuz al polițiștilor bulgari? Pe scurt mă întorceam pe 1 mai din Bulgaria. În apropiere de Ruse am fost trasă pe dreapta de un echipaj de poliție (nu sunt convinsă dacă erau de la control trafic, ori circulație, nu aveau însemne clare nici pe haine nici pe mașină. Au cerut actele mașinii și apoi mi-au cerut dovada că am plătit vigneta, m-am conformat, dar aici este ,,surpriză”. Au constatat că pe vignetă era trecut după numărul mașinii RO mi-au spus că n-am plătit vigneta corect și m-au amendat cu 70 de euro”, și-a început ea postarea.

Până la urmă ea a plătit amenda, dar consideră că este vorba de un abuz, cu atât mai mult cu cât spune că avea toate actele și vigneta plătită.

„N-am vrut să plătesc, dar mi-au zis că în condițiile astea nu pot să plec mai departe și îmi rețin actele mașinii Am plătit, nu aveam chef de ceartă cu ei, mai ales că nu vorbeau decât bulgara, dar îmi dau seama că este un abuz maxim. Vreau să știu dacă am greșit undeva ori am fost pur și simplu țepuita de niște ,,organe” cu mult zel. Apropo, n-au încheiat nici un proces verbal, mi-au dat doar o amendă pe un bon scos de un aparat de taxat. Cred că m-au fraierit maxim. Pe și mai scurt, erau trase pe dreapta și alte vehicule cu număr de RO”, a mai scris turista.

Printre cei care au reacționat la postarea sa s-au numărat și alți turiști români care spun că au fost la rândul lor amendați pe nedrept în Bulgaria.

Păreri împărțite

„Am pățit și noi anul trecut același lucru. Ne-au oprit și amendat sub pretextul că am circulat fără taxa de drum plătită. (Rovigneta a fost plătită chiar la vamă). Le-am explicat acest lucru (cu greu, dânșii nu că nu vorbeau română, nu înțelegeau nici „boabă” de engleză). Dânșii ne-au explicat ulterior despre ce este vorba prin google translate. Rovigneta urma să fie valabilă la 2 h după ce noi am intrat în țară precizând faptul că la dânșii în țară săptămâna începe sau se termină diferit (nu mai țin minte exact). Pe rovignetă scria că intră în vigoare după ora 10, iar noi la ora 8 am intrat în țară. Posibil și în cazul dumneavoastră”, a spus cineva.

În același timp, alți membri ai grupului de Facebook au relatat întâmplări similare și spun că au fost la rândul lor victime ale abuzurilor bulgarilor. „Și eu am pățit anul trecut la fel, a trebuit să plătesc ca să plec cât mai repede, deși aveam vigenta plătită pe o lună. Domnii miroseau puternic a alcool și tot încercau să ne arate că am trecut prin camere fără vigneta, deși eu o aveam plătită. Nu vorbeau bine engleză, cum ne puteam înțelege?”

Alții și-au exprimat îndoială că cei care au amendat-o ar fi fost polițiști. „Foarte posibil să nu fi fost milițieni. Sunt tot felul de „metode” de jecmănire. Trebuia să le spuneti că sunați la Poliție și probabil vă lăsau în pace.”

În schimb, alții înclină să creadă și chiar au spus că de vină ar fi chiar turista româncă. „Dacă aveau culori albastru - galben și scria pe mașină BG TOLL erau pentru taxa de drum. Mai mult ca sigur ați achiziționat vigneta on-line, iar ca țară de proveniență a mașinii nu ați selectat corect România, chiar dacă numărul de înmatriculare a fost corect completat. Așa procedează ei în astfel de cazuri, sistemul nu le validează vigneta achiziționată de dumneavoastră și din acest motiv ați fost sancționată.”

„Sunteți sigura că aveați vigneta de Bulgaria validă și că numărul mașinii era corect introdus?”, a adăugat un altul. A fost completat de altcineva. „Marea greșeală pe care o fac majoritatea: aleg Bulgaria la țara înmatriculării, de aici amenda” și „Să mai distrugem puțin din mituri. Nimeni nu vă vrea răul în Bulgaria. Sunt legi peste tot, iar dacă nu le respecți, plătești. Nu vă aruncă nimeni cuie pe șosea, nu sunt polițiști falși, nu se fură mașini (decât la pont), nu vrea nimeni să vă păcălească mai mult decât în România”, au fost alte mesaje asemănătoare pe această temă.