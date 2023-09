LIVE TEXT | Război în Ucraina. Deputaților Dumei li s-a interzis să călătorească în Ucraina ocupată fără aprobarea armatei ruse. Kievul avansează în zona Bahmut

Miercuri, 27 septembrie, Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA a impus sancțiuni împotriva a cinci entități și două persoane cu sediul în Iran, China, Hong Kong, Turcia și Emiratele Arabe Unite.

UPDATE 05.38 Forțele ucrainene au avansat marginal lângă Bakhmut și în vestul regiunii Zaporijia pe 27 septembrie. Imaginile geolocalizate publicate pe 26 septembrie indică faptul că forțele ucrainene au avansat în apropiere de Orikhovo-Vasylivka (la 10 km nord-vest de Bakhmut). Imagini suplimentare geolocalizate publicate pe 26 septembrie indică faptul că forțele ruse probabil nu mai controlează o linie de tranșee lungă de aproximativ un kilometru la vest de Verbove (16 km sud-est de Orikhiv). Absența forțelor ruse în această linie de tranșee ar putea facilita progresele ucrainene în continuare în această zonă, deoarece această linie de tranșee nu mai reprezintă un obstacol semnificativ pentru forțele ucrainene. Comandantul grupului de forțe Tavriisk ucrainean, generalul de brigadă Oleksandr Tarnavskyi a declarat că „vor fi vești bune” în direcția operațională Zaporijia și a remarcat că forțele ucrainene avansează constant, dar nu au furnizat informații suplimentare.

UPDATE 05.16 Situația din apropiere de Verbove rămâne neclară, deoarece bloggeri ruși proeminenți au devenit considerabil mai puțin înclinați să raporteze în detaliu despre activitatea Rusiei în această linie de front sau să prezinte vești proaste despre eșecurile Rusiei, în timp ce o discuție despre problemele rusești raportate în acest domeniu a apărut la marginea spațiul informațional rusesc. Oficialul de ocupație al regiunii Zaporijia, Vladimir Rogov, a susținut pe 26 septembrie că cel puțin patru companii ucrainene cu un număr semnificativ de vehicule blindate au luat cu asalt pozițiile rusești de-a lungul liniei Robotyne-Verbove, după ce au efectuat un baraj masiv de artilerie. Un blogger rus, care îl sprijină cu aviditate, pe comandantul forțelor aeriene ruse (VDV), generalul colonel Mihail Teplinsky, criticând Ministerul rus al Apărării (MOD), i-a răspuns lui Rogov, declarând că forțele ucrainene au trecut deja pe lângă câmpurile minate și fortificațiile antitanc „dinți de dragon” de pe linia Robotyne-Verbove și că forțele ucrainene ar fi condus astfel de atacuri mai devreme sau mai târziu. Un alt blogger rus a susținut pe 26 septembrie că există un bombardament reciproc intens care face periculoasă operarea deasupra solului lângă Verbove și Robotyne. Încă un alt blogger afiliat Forțelor VDV a răspuns la această afirmație, declarând că o sursă personală din Regimentul 108 VDV din Rusia (Divizia a 7-a VDV) a raportat că există bombardamente intense ucrainene în zonă. Bloggerul a adăugat că sursa lor a furnizat informații neclare despre dacă Regimentul 108 VDV se mută la Verbove sau pleacă de la Verbove. Bloggerul a mai susținut că înaltul comandament militar rus de la Moscova a anulat planurile de redistribuire a Diviziei 106 VDV ruse în zona Robotyne pentru a ajuta Diviziile 7 și 76 VDV care operează în prezent acolo și a oferit o explicație nerezonabilă pentru motivația din spatele acestei decizii. ISW a observat că acest canal a demonstrat o tendință de a face declarații exagerate și afirmații neplauzibile care îl favorizează pe Teplinsky împotriva ministrului rus al Apărării Serghei Șoigu și a șefului rus al Statului Major General al Armatei General Valery Gerasimov. ISW a observat anterior, de asemenea, elemente ale Diviziei 106 VDV din zona Bakhmut. Spațiul informațional rusesc a ezitat în mare măsură recent să discute despre operațiunile forțelor ruse în vestul Oblastului Zaporijia, deoarece comunitatea rusă de blogger și-a redus criticile față de conduita rusă a războiului pe acest sector al frontului de la rebeliunea finanțatorului Grupului Wagner Yevgeny Prigojin la 24 iunie. ISW va continua să se adapteze la acest nou spațiu informațional. ISW a observat anterior, de asemenea, elemente ale Diviziei 106 VDV din zona Bakhmut.

UPDATE 04.39 Mass-media rusă continuă să publice „dovazi” neconcludente că amiralul Viktor Solokov, comandantul flotei Mării Negre, este în viață. Zvezda News a publicat un interviu cu Solokov pe 27 septembrie, dar ISW nu este pregătit în acest moment să facă o evaluare cu privire la autenticitatea filmării sau data filmării sale. Kremlinul și Ministerul rus al Apărării (MOD) au tăcut în mod deosebit în această chestiune și nu au confirmat în mod direct că Sokolov este în viață.

UPDATE 04.25 Confirmările ucrainene și rusești ale unor foști angajați ai Grupului Wagner care se desfășoară în zona Bakhmut indică faptul că Grupul Wagner se luptă să se reformeze în mod coeziv în jurul noii conduceri. Un blogger rus a susținut pe 26 septembrie că numirea unui nou comandant general Wagner a declanșat un exod al personalului Wagner către structurile legate de Ministerul rus al Apărării (MOD). Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, căpitanul Ilya Yevlash, a confirmat pe 27 septembrie prezența a 500 de foști membri ai personalului Wagner care operează în formațiunile legate de Ministerul Apărării din zona Bakhmut și că acest personal este insuficient pentru a schimba situația de pe câmpul de luptă. Un operator de drone ucrainean care operează în zona Bakhmut a raportat că personalul Wagner și-a schimbat comandanții și s-a întors în zona Bakhmut pentru a compensa lipsa de personal în curs din zonă.

UPDATE 04.10 Forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive de-a lungul liniei Kupyansk-Svatove-Kreminna, dar nu au avansat pe 27 septembrie. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au atacat în zona pădurii Serebryanske (la 11 km sud de Kreminna), dar nu a specificat un rezultat. Un agregator de știri rus a susținut că forțele ruse și ucrainene au participat la lupte în apropierea pădurii Serebryanske pe 26 septembrie. Statul Major ucrainean și purtătorul de cuvânt al Grupului de forțe de Est al Ucrainei, căpitanul Ilya Yevlash, au raportat la 27 septembrie că forțele ruse nu au condus acțiuni ofensive în direcțiile Kupyansk și Lyman. Un alt blogger rus a susținut că forțele ruse au distrus două puncte de trecere nespecificate peste râul Oskil.

UPDATE 03.55 Se pare că armata rusă desfășoară elemente ale celei de-a 25-a Armate de Arme Întrunite (CAA) recent creată, în zona Kreminnei în loc de zona Kupiansk, ceea ce poate perturba încercările ruse de a fixa forțele ucrainene în direcția Kupiansk, departe de sudul Ucrainei. Ministerul Apărării al Regatului Unit (MOD) a raportat pe 27 septembrie că elemente ale Diviziei 67 de infanterie motorizată ruse și ale celei de-a 164-a brigăzi independente de infanterie motorizată (25 CAA, Districtul Militar de Est) operează la vest de Severodonețk și Kreminna. Generalul-locotenent al Direcției Generale de Informații Militare Ucrainene (GUR) Kyrylo Budanov a declarat anterior pe 22 septembrie că armata rusă a desfășurat elemente ale celui de-al 25-lea CAA „la nord de Bakhmut. ” Elementele celei de-a 25-a CAA ar putea opera atât la vest de Kreminna și spre Severodonețk, cât și la nord de Bakhmut, deși situația este în prezent neclară. Budanov a declarat, de asemenea, la 31 august, că elemente ale celui de-al 41-lea CAA (Districtul Militar Central) au început să se redistribuie încet din direcția Kupyansk în sudul Ucrainei. Desfășurarea elementelor celei de-a 25-a CAA în zona Severodonețk-Kreminna și, eventual, la nord de Bakhmut - și nu în direcția Kupiansk pentru a înlocui elementele celei de-a 41-a CAA - va perturba probabil eforturile ruse de a fixa forțele ucrainene în direcția Kupiansk, după cum ISW a evaluat anterior. Budanov a declarat, de asemenea, la 31 august, că elemente ale celei de-a 41-a CAA (Districtul Militar Central) au început să se redistribuie încet din direcția Kupyansk în sudul Ucrainei.

UPDATE 03.38 Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive fără succes la sud de Kreminna pe 27 septembrie. Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes lângă Dibrova (7 km sud-vest de Kreminna), zona pădurii Serebryanske, Hryhorivka (11 km sud de Kreminna) și Spirne (25 km sud de Kreminna).

UPDATE 03.26 Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive lângă Bakhmut pe 27 septembrie și au avansat. Imaginile geolocalizate publicate pe 26 septembrie indică faptul că forțele ucrainene au avansat marginal la est de Orikhovo-Vasylivka (10 km nord-vest de Bakhmut). Purtătorul de cuvânt al Grupului de forțe de Est al Ucrainei, căpitanul Ilya Yevlash, a declarat pe 27 septembrie că forțele ucrainene au avut succes în direcția Klișchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut), Odradivka (7 km sud de Bakhmut) și Shumy (22 km sud-vest de Bakhmut). Serviciul de Grăniceri ucrainean a declarat la 26 septembrie că forțele ucrainene au continuat să avanseze în direcția Bakhmut și apără pozițiile recent recucerite. Surse ruse au susținut pe 27 septembrie că forțele ucrainene continuă încercările de a sparge apărarea rusă în apropiere de Klișchiivka, Andriivka (10 km sud-vest de Bakhmut) și Kurdyumivka (12 km sud-vest de Bakhmut). Un alt blogger rus că forțele ruse au respins un atac blindat ucrainean între Zaliznyanske (13 km nord de Bakhmut) și Orikhovo-Vasylivka. Un agregator de știri rus a susținut că forțele ruse au respins un atac ucrainean lângă Berkhivka (6 km nord-vest de Bakhmut) pe 26 septembrie. Un blogger afiliat la Kremlin a susținut că forțele ucrainene concentrează trupe lângă Bakhmut, potențial pentru o încercare de străpungere în zonă.

UPDATE 03.13 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive lângă Bakhmut pe 27 septembrie, dar nu au înregistrat niciun câștig confirmat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins un atac rusesc lângă Hryhorivka (la 10 km nord-vest de Bakhmut). Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au contraatacat lângă Klișchiivka și Andriivka, dar nu au specificat un rezultat. Surse ruse au continuat să susțină că forțele ruse au avansat în apropiere de Orikhovo-Vasylivka, deși ISW nu a observat o confirmare vizuală a acestei afirmații. Yevlash a declarat că forțele ruse încearcă să restabilească pozițiile pierdute lângă Bakhmut și au concentrat 50.000 de militari în direcția Bakhmut, iar acest număr include probabil personalul rus din rezervă.

UPDATE 03.00 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive limitate de-a lungul liniei orașului Avdiivka-Donețk pe 27 septembrie, dar nu au înregistrat niciun câștig confirmat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat atacuri fără succes în apropiere de Sieverne (6 km vest de Avdiivka) și Marinka (direct la vest de orașul Donețk). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au atacat și lângă Novomykhailivka (36 km sud-vest de Avdiivka).

Citește și: Povestea brigăzii instruite de NATO care a reușit până la urmă să spargă linia Surovikin în regiunea Zaporojie

UPDATE 02.49 Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive limitate pe linia frontului din vestul Donețk-estul regiunii Zaporijia pe 27 septembrie, dar nu au obținut niciun câștig teritorial. Purtătorul de cuvânt al Grupului de forțe din Estul Rusiei, Oleg Cehov, a susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene la nord de Pryyutne (14 km sud-vest de Velyka Novosilka), lângă Staromayorske (8 km sud-vest de Velyka Novosilka), lângă Novodonetske (12 km sud-est de Velyka Novosilka) și lângă Marfopil ( 5 km sud-est de Hulyaipole). Un blogger afiliat la Kremlin a susținut că lupte grele au loc în apropiere de Vuhledar (la 30 km sud-vest de orașul Donețk) în vestul Oblastului Donețk, în ciuda rapoartelor că activitatea ucraineană a scăzut ușor în apropiere de Urojaine (7 km sud de Velyka Novosilka) și Staromayorske.

UPDATE 02.33 Forțele ruse au contraatacat împotriva pozițiilor ucrainene din vestul Donețk și estul regiunii Zaporijia pe 27 septembrie, dar nu au avansat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile rusești în apropiere de Rivnopil (10 km sud-vest de Velyka Novosilka) și la sud de Novodarivka (15 km vest de Velyka Novosilka). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au contraatacat într-o zonă nespecificată de la granița regiunii Donețk-Zaporijia și au împins forțele ucrainene din poziții nespecificate.

UPDATE 02.12 Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în vestul regiunii Zaporijia pe 27 septembrie și au intrat într-o linie de tranșee la vest de Verbove (16 km sud-est de Orikhiv). Imaginile geolocate publicate pe 26 septembrie arată o dronă rusă lovind infanteria ucraineană în interiorul unui șanț la vest de Verbove, iar utilizarea rusă a dronelor pentru a angaja aceste forțe ucrainene indică faptul că forțele ruse probabil nu mai sunt prezente pe linia de șanț de aproximativ un kilometru lungime la vest de Verbove. Oficialul de ocupație al regiunii Zaporijia, Vladimir Rogov, a susținut pe 26 septembrie că cel puțin patru companii ucrainene cu un număr semnificativ de vehicule au luat cu asalt pozițiile rusești de-a lungul liniilor Robotyne-Verbove, după ce au efectuat mai întâi un baraj masiv de artilerie. Un blogger rus care îl sprijină cu aviditate pe comandantul forțelor aeriene ruse (VDV), generalul colonel Mihail Teplinsky, criticând Ministerul rus al Apărării (MOD), a răspuns lui Rogov afirmând că forțele ucrainene au trecut deja de câmpurile minate și de fortificațiile antitanc și dinți de dragon de pe linia Robotyne-Verbove și că forțele ucrainene ar fi condus astfel de atacuri mai devreme sau mai târziu. Comandantul grupului de forțe Tavriisk ucrainean, generalul de brigadă Oleksandr Tarnavskyi a declarat că „vor fi vești bune” în direcția operațională Zaporijia și a remarcat că forțele ucrainene avansează constant, dar nu au furnizat informații suplimentare.

UPDATE 01.57 Alte surse, inclusiv Ministerul Apărării din Rusia, au susținut că forțele ruse au continuat să respingă atacurile ucrainene în apropiere de Verbove pe 27 septembrie și că forțele ucrainene nu au realizat nicio străpungere în vestul regiunii Zaporijia. Un blogger afiliat la Kremlin a susținut că forțele ucrainene au încercat fără succes să avanseze spre Novoprokopivka (la 15 km sud de Orikhiv) și Verbove. Surse ruse au mai susținut că elemente ale batalionului de voluntari „Timer” din Republica Tatarstan bombardează forțele ucrainene în avans pe linia Robotyne-Verbove. Batalioanele de voluntari „Alania” și „Storm Ossetia” din Osetia de Nord care activează în zonă au susținut că intensitatea luptei este în scădere în unele zone ale liniei Robotyne-Verbove.

UPDATE 01.44 Forțele ruse au efectuat un atac aerian împotriva Oblastului Herson pe 26 septembrie. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat pe 27 septembrie că forțele ruse au lansat 26 de rachete Kab-500 la Oblastul Herson.

UPDATE 01.29 The Guardian a relatat pe 27 septembrie că dronele iraniene pe care forțele ruse le operează în Ucraina conțin componente europene, în ciuda sancțiunilor internaționale care vizează aceste părți componente. The Guardian a citat un document pe care oficialii ucraineni l-au prezentat inițial liderilor internaționali la o reuniune a G7 din august 2023 și a raportat că producătorii iranieni de drone au folosit componente de drone de la companii cu sediul în Statele Unite, Elveția, Țările de Jos, Germania, Canada, Japonia și Polonia, inclusiv o filială poloneză a unei companii din Regatul Unit. The Guardian a raportat că drona Shahed-131 folosește 52 de părți de la companii occidentale, în timp ce drona Shahed-136 folosește 57 de părți. The Guardian a raportat că dronele asamblate de Iran călătoresc în Rusia prin Marea Caspică, în timp ce dronele asamblate la fabricile iraniene din Siria călătoresc în Rusia prin Novorossiysk.

UPDATE 01.07 Înalți oficiali ruși continuă să afirme că mobilizează în mod eficient baza industrială de apărare a Rusiei (DIB). Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, şi şeful regiunii Moscova, Andrei Vorobov, au vizitat Corporaţia de rachete tactice din regiunea Moscova pe 27 septembrie. Șeful Corporației de rachete tactice, Boris Obnosov, a afirmat că întreprinderea și-a dublat producția de arme de înaltă precizie și a crescut producția de alte produse de trei și jumătate până la cinci ori, datorită modernizării producției, utilizării mai multor muncitori și a trecerii la un program de lucru 24/7. Obnosov a susținut că întreprinderea a angajat recent 40 de specialiști de la școlile tehnice din regiunea Orenburg și regiunea Perm și lucrează cu școlile tehnice pentru eforturi suplimentare de recrutare.

Citește și: Mercenarii Wagner au revenit pe frontul din estul Ucrainei

UPDATE 00.40 Partizanii ucraineni continuă să perturbe logistica rusă în Ucraina ocupată. Grupul de partizani „Atesh” din Crimeea ucraineană a declarat la 26 septembrie că agenții Atesh au dezactivat cinci vehicule militare rusești ZIL-131 de transport de combustibil și lubrifianți în ultimele zece zile în regiunea ocupată Lugansk. Atesh a mai declarat că agenții săi au fost implicați în disparițiile unui număr nespecificat de militari ruși în Luganskul ocupat. Imaginile geolocalizate publicate de Atesh confirmă că agenții săi operează în orașul Lugansk ocupat și probabil că au acces la vehiculele de transport militare rusești. Centrul de Rezistență ucrainean a raportat pe 27 septembrie că partizanii ucraineni nespecificați au ajutat recent forțele ucrainene să lovească echipamentele și depozitele militare rusești în Ucraina ocupată.

UPDATE 00.23 Guvernul rus va cere acum membrilor Dumei de Stat și Consiliului Federației să primească permisiunea armatei ruse pentru a călători în Ucraina ocupată. Adjunctul Dumei de Stat a Rusiei Mihail Matveev a anunțat pe 26 septembrie că deputaților Dumei li s-a interzis să călătorească în Ucraina ocupată fără aprobarea șefului rus al Statului Major General al Armatei General Valery Gerasimov. Matveyev a declarat că aceste restricții de călătorie se aplică și angajaților altor structuri guvernamentale ruse, inclusiv Administrației Prezidențiale. Se pare că ordinul nu se aplică Crimeei ocupate. Institutul de știri rus RBC a relatat la 27 iulie că deputații Dumei de Stat ruse ar trebui să primească permisiunea ministrului rus al apărării Serghei Șoigu sau a lui Gerasimov pentru a vizita unitățile militare ruse care luptă în Ucraina. Militarii ruși s-au plâns că deputații Dumei de Stat a Rusiei au fost perturbatori și „făceau în mod constant fotografii, făceau un spectacol”.

ȘTIRE INIȚIALĂ Statele Unite au impus sancțiuni împotriva unei rețele transnaționale de producție de drone în Iran. Miercuri, 27 septembrie, Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA a impus sancțiuni împotriva a cinci entități și două persoane cu sediul în Iran, China, Hong Kong, Turcia și Emiratele Arabe Unite care sunt implicate într-o rețea transnațională de producție. a dronelor din Iran. După cum a raportat Departamentul de Trezorerie al SUA, aceste companii și persoane au organizat achiziția de componente pentru programul de producție de drone al Iranului. Agenția a subliniat că Iranul furnizează Rusiei UAV Shahed-136 pentru a sprijini invazia ilegală a Ucrainei de către Rusia. Unul dintre motoarele achiziționate de rețea a fost găsit în rămășițele unui Shahed-136 care a fost doborât recent pe cerul de deasupra Ucrainei. „UAV-urile fabricate de iranieni continuă să fie un instrument cheie pentru Rusia în atacurile sale asupra Ucrainei, inclusiv cele care terorizează cetățenii ucraineni și îi atacă infrastructura critică. Statele Unite, în coordonare cu aliații și partenerii noștri, vor insista să-i aducă în fața justiției pe cei care facilitează transferul UAV-urile iraniene către Rusia, pe complicii acestora din Orientul Mijlociu și pe alți actori destabilizatori”, a declarat Brian Nelson, secretarul adjunct al Trezoreriei SUA pentru terorism și informații financiare.