Rusia ar negocia cu Iranul achiziționarea de rachete cu rază lungă de acțiune

Rusia negociază deja cu Iranul cu privire la furnizarea de rachete cu rază lungă de acţiune, profitând de faptul că rezoluţia ONU care interzice astfel de operaţiuni va expira în curând.

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW) din SUA a indicat în analiza sa zilnică de joi că, potrivit unor surse de informaţii ucrainene şi israeliene, Rusia negociază cu Iranul furnizarea de rachete cu rază lungă de acţiune pentru a contracara sosirea rachetelor tactice ATACMS pe care preşedintele american Joe Biden le-a promis săptămâna trecută lui Volodimir Zelenski.

Rusia este interesată de rachetele balistice iraniene Fateh-110 şi Zolfaghar, cu o rază de acţiune de 300 de kilometri, dar şi de sisteme antirachetă, rachete de croazieră şi antitanc, precum şi de drone, pe care le primeşte de la începutul conflictului cu Ucraina.

La 18 octombrie, potrivit ISW, expiră rezoluţia ONU care împiedică Teheranul să exporte rachete cu o rază de acţiune mai mare de 300 de kilometri sau tehnologie pentru rachete, conform acordului nuclear din 2015. Ministrul Apărării iranian, Mohammad Reza Ashtiani, a declarat la începutul acestei luni că Iranul este dispus să coopereze din punct de vedere strategic şi militar „cu toate ţările aliate şi independente".

Tranzacţia ar fi fost discutată cu regimul iranian în timpul unei vizite la Teheran, la jumătatea lunii septembrie, a ministrului rus al apărării, Serghei Şoigu, care a efectuat o vizită similară în Coreea de Nord în vară.

ATACMS, care au de asemenea o rază de acţiune de aproximativ 300 de kilometri, ar urma să ajungă în Ucraina în următoarele săptămâni, deşi, potrivit presei americane, Kievul ar putea primi modele modificate, ceea ce nu a atenuat temerile Kremlinului.