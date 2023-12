LIVE TEXT | Război în Ucraina. Rusia vrea să facă Marea de Azov o apă rusească, în mod oficial

Duma va încerca să adopte un proiect de lege care să desemneze în mod oficial Marea Azov drept apă internă a Rusiei până la sfârșitul anului 2023.

UPDATE 05.54 Se pare că Duma de Stat a Rusiei va lua în considerare un proiect de lege care să recunoască Marea Azov ca un corp de apă intern al Rusiei, stabilind probabil condiții pentru a constrânge recunoașterea anexării ilegale de către Rusia a Crimeei și a regiunilor Herson, Zaporijia și Donețk ocupate. Deputatul Dumei de Stat a Rusiei, care reprezintă Crimeea ocupată, Mihail Șeremet, a declarat pe 5 decembrie că Duma va încerca să adopte un proiect de lege care să desemneze în mod oficial Marea Azov drept apă internă a Rusiei până la sfârșitul anului 2023. Rusia și Ucraina au semnat și ratificat un tratat în 2003 și 2004 care includea stipulații conform cărora Marea Azov este o apă istorică internă atât a Rusiei, cât și a Ucrainei și că navele care arborează pavilion ucrainean sau rusesc în Marea Azov se bucură de libertate de navigație. Rada ucraineană a denunțat tratatul în februarie 2023, declarând că Rusia a încălcat stipulația conform căreia toate problemele referitoare la Marea Azov ar trebui rezolvate prin mijloace pașnice, bilaterale și că autorizarea prin tratat a navelor de război rusești de a naviga liber în mare reprezintă o amenințare pentru Securitatea națională ucraineană. Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege în iunie 2023 care a denunțat și tratatul, susținând că Ucraina și-a pierdut statutul de stat litoral al Mării Azov atunci când Rusia a anexat (ilegal) regiunile Donețk, Zaporijia și Herson în 2022. Proiectul de lege propus prezintă probabil o serie de măsuri administrative rusești corespunzătoare, care ar impune ca traficul maritim pe ruta către sau dinspre porturile de pe Marea Azov să recunoască oficial marea ca un corp de apă intern al Rusiei și, prin urmare, să recunoască de facto traficul ilegal al Rusiei. anexarea teritoriilor ucrainene ocupate.

UPDATE 05.37 Președintele rus Vladimir Putin a subliniat beneficiile pe care migranții le oferă economiei ruse, promovând totodată eforturile continue de rusificare a migranților din Rusia și a cetățenilor țărilor post-sovietice la reuniunea Consiliului Rus pentru Dezvoltarea Societății Civile și Drepturile Omului din 4 decembrie. Putin a afirmat că cererile economice rusești, inclusiv deficitul de forță de muncă, modelează în mare măsură politica privind migranții și a remarcat că Rusia trebuie să mențină un „echilibru etnocultural”. Putin i-a criticat pe migranți pentru crearea „enclavelor etnice” în orașele rusești și pentru că nu s-au înregistrat la ruși. militari după ce dobândesc cetățenia rusă. Putin a subliniat, de asemenea, că migranții trebuie să fie pregătiți din punct de vedere lingvistic și cultural pentru a lucra în Rusia și trebuie să respecte tradițiile și legile ruse. Putin a susținut că 20 până la 50% dintre copiii migranților au un nivel scăzut de cunoaștere a limbii ruse sau nu vorbesc deloc rusă și a remarcat că guvernul rus creează programe și cursuri speciale pentru ca acești copii să studieze limba rusă și să se integreze în limba rusă. sistemul educațional. Putin a remarcat, de asemenea, că Rusia lucrează cu țările din Asia Centrală și ale Comunității Statelor Independente (CSI) pentru a înființa școli rusești și a preda limba rusă în aceste țări. Guvernul rus a promovat continuu deschiderea școlilor și universităților rusofone și rusofone în țările post-sovietice și a criticat țările pentru că promovează utilizarea limbilor lor indigene în instituțiile de învățământ. Rusia folosește probabil aceste programe și instituții educaționale din Rusia și din străinătate pentru a promova narațiunile rusești și pentru a promova o identitate rusă în rândul tinerilor.

UPDATE 05.21 Președintele rus Vladimir Putin va călători în Emiratele Arabe Unite (EAU) și Arabia Saudită pe 6 decembrie și îl va găzdui pe președintele iranian Ibrahim Raisi în Rusia pe 7 decembrie – o campanie diplomatică probabil axată pe consolidarea poziției Rusiei față de statele din Golf, continuând în același timp și consolidarea parteneriatului de securitate ruso-iranian din ce în ce mai adânc. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe 5 decembrie că Putin va face schimb de opinii cu privire la relațiile bilaterale, agendele internaționale și agendele regionale în timpul întâlnirilor sale cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Peskov a răspuns la o întrebare despre cooperarea petrolieră a Rusiei, Arabia Saudită și Emirate și a declarat că discuțiile vor avea loc în cadrul OPEC+. Membrii OPEC+ au convenit recent la 30 noiembrie să reducă producția de petrol la începutul lui 2024 pentru a stabiliza prețurile petrolului. Asistentul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat că Putin intenționează să discute despre conflictul palestino-israelian; războiul din Ucraina; și conflicte din Siria, Yemen și Sudan în timpul întâlnirilor sale din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Kremlinul urmărește probabil să folosească cooperarea în ceea ce privește producția de petrol și angajamentul diplomatic în războiul Israel-Hamas și alte conflicte regionale pentru a consolida angajamentul cu statele din Golf, echilibrând în același timp potențialele preocupări ale Arabia Saudită și Emirate cu privire la dependența tot mai mare a Rusiei de parteneriatul său de securitate cu Iranul. Peskov și Ușakov au declarat că Putin se va întâlni cu Raisi pe 7 decembrie, iar Agenția de știri a Republicii Islamice, deținută de stat iranian, a declarat că Putin și Raisi vor discuta și despre situația din Palestina. Ușakov a anunțat că Iranul și Uniunea Economică Eurasiatică (EAEU) intenționează să semneze un acord de cooperare până la sfârșitul anului 2023, de natură să faciliteze și să extindă rolul Iranului în schemele rusești de evaziune a sancțiunilor și în furnizarea de arme și componente critice Rusiei.

UPDATE 05.09 Armenia pare să se abțină efectiv de la participarea la Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) condusă de Rusia. Purtătorul de cuvânt al președintelui parlamentului armean, țovinar Khachatryan, a confirmat pe 5 decembrie că Armenia nu va trimite un reprezentant la reuniunea Adunării Parlamentare a CSTO la Moscova pe 19 decembrie. Reuniunea Adunării Parlamentare a CSTO reprezintă al patrulea eveniment sau exercițiu consecutiv de mare profil al CSTO de la care Armenia s-a abținut pe fondul deteriorării relațiilor ruso-armene. Armenia nu a participat la ședința Consiliului de Securitate Colectivă a CSTO de la Minsk, Belarus, pe 23 noiembrie; summitul CSTO de la Bișkek, Kârgâzstan, pe 13 octombrie; sau exercițiile CSTO „Indestructible Brotherhood-2023” din Belarus la începutul lunii octombrie. Viceministrul armean de externe Mnațakan Safaryan a reiterat la 23 noiembrie că Armenia nu are în vedere să părăsească CSTO sau să discute despre retragerea bazei militare a 102-a a Rusiei din Gyumri, Armenia. Secretarul general al CSTO, Imangali Tasmagambetov, a declarat pe 20 noiembrie că Armenia a cerut CSTO să elimine prevederile privind asistența pentru Armenia de pe ordinea de zi a summitului CSTO de la Minsk. Prim-ministrul armean Nikol Pașinyan a declarat în octombrie că Armenia este în prezent. în procesul de diversificare a parteneriatelor sale de securitate, iar Armenia a semnat un acord de cooperare militară cu Franța la 23 octombrie.

UPDATE 04.57 Kremlinul continuă să intensifice eforturile de cenzură, vizând aplicația proeminentă rusă de mesagerie și social media Telegram. Un tribunal de la Moscova a amendat compania rusă de comunicații Telegram Messenger Inc. cu patru milioane de ruble (44.300 USD) pe 5 decembrie pentru că a refuzat să elimine informații interzise, la cererea cenzorului federal rus Roskomnadzor. Tribunalul Tagansky din Moscova a amendat anterior Telegram cu patru milioane de ruble pentru că nu a îndepărtat informații false despre Forțele Armate Ruse și informațiile care vizează destabilizarea Rusiei, pe 21 noiembrie 2023. Aceste amenzi sunt probabil o pedeapsă ușoară pentru Telegram, mai degrabă decât un efort concertat al autorităților ruse de a închide aplicația.

UPDATE 04.48 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive de-a lungul liniei Kupyansk-Svatove-Kreminna pe 5 decembrie, dar nu au înregistrat câștiguri confirmate. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile rusești în apropiere de Synkivka (9 km nord-est de Kupyansk), Petropavlivka (7 km est de Kupyansk), Novoselivske (14 km nord-vest de Svatove), Terny (17 km vest de Kreminna), zona pădurii Serebryanske (10 km). la sud de Kreminna), Bilohorivka (12 km sud de Kreminna), Spirne (25 km sud de Kreminna) și Vesele (31 km sud de Kreminna). Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au capturat periferia de nord a Synkivka, au avansat până la 1 kilometru lângă Torske (15 km vest de Kreminna) și au făcut câștiguri nespecificate lângă Yampolivka (17 km vest de Kreminna). Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au atacat la sud și sud-vest de Lyman Perșyi (12 km nord-est de Kupyansk) și că luptele sunt în desfășurare în apropiere de Serebryanka (12 km sud-vest de Kreminna) și Hryhorivka (11 km sud de Kreminna). Nadiya Zamryha, purtătorul de cuvânt al unei brigăzi ucrainene care operează în direcția Kupyansk, a declarat pe 5 decembrie că forțele ruse în direcția Kupyansk au scăzut densitatea focului de artilerie în comparație cu sfârșitul verii 2023 și folosesc tancuri mai frecvent decât în octombrie 2023.

UPDATE 04.31 Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene în apropiere de Synkivka și Ivanivka (20 km sud-vest de Kupyansk).

UPDATE 04.17 Forțele ucrainene au continuat atacurile la sol în apropiere de Bakhmut pe 5 decembrie, dar nu au înregistrat niciun câștig confirmat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat acțiunile de asalt la sud de Bakhmut. Un observator militar ucrainean a declarat că forțele ucrainene au contraatacat în apropiere de Bohdanivka (6 km nord-vest de Bakhmut) și au capturat două poziții deținute anterior de elemente ale Regimentului 331 Aeropurtat (VDV) rus (Divizia 98 Gardă VDV). Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că elemente nespecificate ale Grupării de Forțe de Sud a Rusiei au respins patru atacuri ucrainene în apropiere de Bohdanivka, Klișchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut) și Torețk (21 km sud de Bakhmut și 12 km nord-vest de Horlivka).

UPDATE 04.02 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive localizate lângă Bakhmut pe 5 decembrie, dar nu au făcut niciun progres confirmat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins cel puțin 11 atacuri în apropiere de Bohdanivka, Klișchiivka și Andriivka (la 10 km sud-vest de Bakhmut). Un observator militar ucrainean a susținut că elemente ale Regimentului 331 VDV rus au dislocat forțele ucrainene dintr-o poziție la est de Bohdanivka și că elemente ale Brigăzii 11 VDV ruse au dislocat forțele ucrainene din trei poziții la est de Ivanivske (6 km vest de Bakhmut). Bloggeri ruși au susținut pe 4 și 5 decembrie că forțele ruse au avansat la periferia de vest a Bakhmut și la nord de Klișchiivka. Un alt blogger rus a susținut pe 5 decembrie că forțele ucrainene s-au retras din poziții limitate lângă Klișchiivka și în direcția Ivanivske, oferind forțelor ruse spațiu pentru lansarea de atacuri. Un comandant ucrainean care operează în zona Bakhmut a declarat că unitățile ucrainene de artilerie și operatorii de drone din apropierea lui Bakhmut distrug aproximativ 80% din echipamentul rus în timpul atacurilor rusești. Comandantul ucrainean a afirmat că forțele ruse sunt concentrate pe recucerirea pozițiilor pierdute anterior în apropiere de Bakhmut și folosesc detașamentele de asalt „Storm-Z” pentru atacuri frontale cu mare uzură, în timp ce folosesc mai multe unități profesionale, în primul rând VDV și elemente cecene, pentru căutarea golurilor în apărarea ucraineană.

UPDATE 03.44 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive lângă Avdiivka pe 5 decembrie și au înregistrat câștiguri confirmate. Imaginile geolocalizate publicate pe 5 decembrie indică faptul că forțele ruse au înaintat de-a lungul unei secțiuni a liniei de cale ferată la nord de Fabrica de Coke Avdiivka din nord-vestul Avdiivka. Filmări suplimentare geolocalizate publicate pe 4 decembrie indică faptul că forțele ruse au avansat și la sud de grămada de deșeuri Avdiivka. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins cel puțin 23 de atacuri rusești la est de Novobakhmutivka (7 km nord-vest de Avdiivka); nord-est de Berdychi (4 km nord de Avdiivka); și lângă Stepove (3 km nord de Avdiivka), Avdiivka, Sieverne (6 km vest de Avdiivka) și Pervomaiske (11 km sud-vest de Avdiivka). Bloggeri ruși au susținut pe 4 și 5 decembrie că forțele ruse au înaintat lângă Novokalynove (8 km nord de Avdiivka), Stepove, Uzina de Cocs Avdiivka, grămada de deșeuri Avdiivka, zona industrială la sud-est de Avdiivka, Sieverne și Pervomaiske. Bloggeri ruși au susținut pe 4 și 5 decembrie că luptele poziționale sunt în desfășurare în apropiere de Krasnohorivka (4 km nord-est de Avdiivka) și că forțele ruse au reluat atacurile în apropiere de Nevelske (14 km sud-vest de Avdiivka). Serviciul de presă al Grupului Forțelor Tavriisk ucrainean a raportat pe 5 decembrie că forțele ruse au reluat atacurile aeriene cu avioane de atac Su-25 și elicoptere Ka-52 în zona Avdiivka, după o perioadă de activitate aeriană rusă mai puțin intensă.

UPDATE 03.29 Forțele ucrainene au contraatacat lângă Avdiivka pe 5 decembrie și au făcut recent un avans confirmat. Imaginile geolocalizate publicate pe 4 decembrie indică faptul că forțele ucrainene au înaintat la est de o secțiune a liniei de cale ferată la nord de Fabrica de Cocs Avdiivka. Un observator militar ucrainean a susținut pe 5 decembrie că forțele ucrainene au contraatacat la nord de Fabrica de Cocs Avdiivka și au forțat forțele ruse să se retragă din două poziții înainte. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene contraatacă lângă Stepove și fac presiuni asupra apărării rusești din direcția Novokalynove.

Citește și: Cum înflorește corupția în teritoriile anexate de Rusia în Ucraina

UPDATE 03.15 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive la vest și sud-vest de orașul Donețk pe 5 decembrie, dar nu au înregistrat niciun câștig confirmat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins cel puțin 13 atacuri rusești lângă Marinka (imediat la sud-vest de orașul Donețk) și Novomykhailivka (11 km sud-vest de orașul Donețk). Ministerul Apărării al Regatului Unit (UK MoD) a declarat că forțele ruse probabil controlează cea mai mare parte din Marinka, forțele ucrainene păstrând controlul asupra pozițiilor de la marginea de vest a așezării. Un blogger rus a recunoscut pe 4 decembrie că forțele ruse nu au capturat încă toată Marinka. Un observator militar ucrainean a susținut pe 5 decembrie că elemente ale Regimentului 33 de Infanterie Motorizată (Divizia 20 de Infanterie Motorizată, Armata a 8-a Arme Întrunite, Districtul Militar de Sud) și ale Brigăzii 39 de Infanterie Motorizată (Corpul 68 de armată, Districtul Militar de Est) operează în apropiere de Marinka și Novomykhailivka.

UPDATE 03.03 Forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive în zona de graniță a regiunii Donețk-Zaporijia, dar nu au făcut niciun avans revendicat sau confirmat pe 5 decembrie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au atacat fără succes la sud de Zolota Nyva (11 km sud-est de Velyka Novosilka). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au atacat fără succes la sud-vest de Staromayorske (9 km sud de Velyka Novosilka).

UPDATE 02.55 Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în vestul Oblastului Zaporijia, dar nu au făcut niciun avans revendicat sau confirmat pe 5 decembrie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Melitopol (oblastul Zaporijia de vest). Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes în zona Balka Uspenivka (5 km nord-est de Robotyne). Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes la vest de Robotyne, lângă Novoprokopivka (2 km sud de Robotyne) și la nord-vest de Verbove (9 km est de Robotyne).

UPDATE 02.43 Forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive în vestul regiunii Zaporijia, dar nu au făcut niciun progres confirmat pe 5 decembrie. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au capturat mai multe poziții ucrainene lângă Robotyne, deși ISW nu a observat dovezi vizuale ale acestei afirmații. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au atacat fără succes la sud și la vest de Robotyne.

UPDATE 02.27 Forțele ucrainene au continuat operațiunile terestre pe malul de est (stânga) al Oblastului Herson pe 5 decembrie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene continuă să mențină pozițiile pe malul de est al râului Nipro. Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes în zona pădurii de lângă Krynky (la 30 km nord-est de regiunea Herson și la 2 km de râul Nipro), unul dintre bloggeri afirmând că canalul nu va mai evalua că direcția Herson nu reprezintă o amenințare. forțelor ruse. O sursă rusă a susținut că elemente ale Diviziei a 104-a aeropurtate (VDV) ruse au câștigat un punct de sprijin la periferia orașului Krynky, deși ISW nu a observat dovezi vizuale ale acestei afirmații. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a raportat că forțele ruse au efectuat trei lovituri aeriene cu 26 de bombe cu dispersie în direcția Krynky în ultima zi.

UPDATE 02.14 Statul Major ucrainean a raportat că apărarea antiaeriană ucraineană de lângă Insula Șerpilor a doborât un bombardier rusesc Su-24 care încerca să lovească regiunea Odesa.

UPDATE 02.08 Se pare că intermediarii ruși recrutează și fac trafic de cetățeni nepalezi pentru serviciu în armata rusă. Ministerul Afacerilor Externe (MFA) nepalez a anunțat pe 4 decembrie că șase cetățeni nepalezi au fost uciși luptând alături de armata rusă în Ucraina. MAE nepalez a declarat că guvernul nepalez a cerut guvernului rus să nu recruteze cetățeni nepalezi ca soldați, să-i expulzeze imediat pe toți cetățenii nepalezi pe care Ministerul Republicii Moldova i-a recrutat anterior și să returneze cadavrele cetățenilor nepalezi decedați. Postul nepalez Kathmandu Post a raportat pe 5 decembrie că guvernul nepalez nu permite cetățenilor săi să servească în armatele străine, altele decât India și Regatul Unit. Prim-ministrul nepalez Pușpa Kamal Dahal a declarat pentru Kathmandu Post că mai sunt cetățeni nepalezi care servesc în armata rusă și rapoarte despre cetățeni nepalezi care servesc în armata ucraineană. Ambasadorul Nepalului în Rusia, Milan Taj Tuladhar, a declarat pentru Kathmandu Post că aproximativ 150-200 de cetățeni nepalezi servesc în armata rusă ca mercenari. Tuladhar a declarat că „agenții” ruși atrage cetățenii nepali în Rusia cu promisiuni de sume mari de bani și îi transportă ilegal în Rusia, după ce percep o taxă de până la un milion de rupii (aproximativ 12.000 de dolari). Kathmandu Post a raportat că mulți cetățeni nepalezi au călătorit în rusă cu vize de studenți și de turist înainte de a se alătura armatei ruse. Tuladhar a declarat că oficialii nepalezi lucrează pentru a-și returna toți cetățenii în Nepal și pentru a-i descuraja pe cetățeni să se alăture armatelor străine.

UPDATE 01.57 Rudele militarilor ruși mobilizați continuă să facă petiții guvernului rus pentru demobilizare și se plâng de maltratarea trupelor din prima linie. Publicația rusă de opoziție Vajnye Istorii a raportat pe 5 decembrie că peste 100 de rude ale personalului militar rus mobilizat din unitatea militară 95411 (Districtul Militar de Vest) au scris o scrisoare președintelui rus Vladimir Putin, cerând ca Putin să abordeze „exterminarea deliberată” a personalului mobilizat în direcția Avdiivka. Scrisoarea ar fi afirmat că personalul rus mobilizat locuiește în tranșee pe linia frontului la 700 de metri de pozițiile ucrainene de lângă Avdiivka de mai bine de 10 luni și se află în permanență sub focul artileriei ucrainene. Rudele au spus către Vajnye Istorii că înaltul comandament militar rus a emis mai multe ordine pentru ca orice militar din unitatea 95411 cu răni uşoare până la moderate să se alăture unităţilor de asalt şi să fie tratat în tranşee şi nu la spitale militare. O rudă a declarat că membrii unității militare 95411 „trec peste cadavre” în direcția Avdiivka. Rudele au spus către Vajnye Istorii că înaltul comandament militar rus „se grăbește” să obțină un rezultat pozitiv înaintea alegerilor prezidențiale din Rusia din 2024 și a sărbătorii de Anul Nou.

UPDATE 01.44 Publicația rusă de opoziție Moscow Times a raportat că cazurile de dezertare în rândul militarilor ruși au crescut cu 89% între vara și toamna anului 2023. Moscow Times a relatat pe 4 decembrie că „Go Through the Forest”, o organizație rusă care ajută cetățenii ruși să evite mobilizarea, a observat o creștere cu 89 la sută a cererilor din partea militarilor ruși de a ajuta la acțiuni în instanță legate de dezertare între toamna 2023 și vara 2023. Go Through the Forest a primit 305 cereri de asistență pentru dezertare în perioada iunie-august 2023 și 577 astfel de cereri în septembrie-noiembrie 2023. Avocații Go Through Forest au atribuit creșterea cererilor, disperării în rândul militarilor ruși mobilizați, iar Grigory Svedlin de la Go Through Forest Head a declarat pentru Moscow Times că majoritatea militarilor ruși decid să dezerteze după ce au petrecut timp în spitale rusești cu răni grave. Moscow Times a relatat că grupul rus pentru drepturile omului „Citizen.Army.Pravo”. a primit, de asemenea, mai multe apeluri pentru a ajuta în cazurile de dezertare, în toamna anului 2023.

UPDATE 01.38 Prim-ministrul rus Mihail Mișustin a declarat în timpul unui discurs la o reuniune a Consiliului de Coordonare a Forțelor Armate Ruse din 5 decembrie că baza industrială de apărare a Rusiei (DIB) și-a crescut semnificativ producția de echipamente și arme militare în 2023. Mișustin a declarat că DIB rus și-a dublat producția de echipamente de aviație și drone și și-a crescut producția de tehnologie de comunicații, arme, război electronic (EW) și sisteme de recunoaștere cu un factor de cinci în 2023.

Citește și: Anchetă în Ucraina privind achiziția de armament pentru armată

UPDATE 01.25 Vicerectorul pentru inovare al Universității de Stat din Sevastopol, Serghei Dudnikov, a declarat pentru agenția de știri TASS, pe 4 decembrie că autoritățile ruse vor începe construcția unui centru de cercetare și producție de drone la Sevastopol în 2026. Oamenii de știință de la Universitatea de Stat din Sevastopol vor finaliza în 2024 și 2025 proiectele și procedurile de dezvoltare pentru drone, inclusiv o dronă modificată pentru a funcționa în zonele de coastă.

UPDATE 01.16 Se pare că autoritățile ruse de ocupație intensifică confiscarea proprietăților ucrainene din Berdyansk, regiunea Donețk, ocupată. Șefa orașului ucrainean Berdyansk, Viktoria Halițyna, a declarat pe 4 decembrie că reprezentanții Ministerului rus al Proprietății și Relațiilor Juridice Funciare au creat comisii pentru a determina „proprietatea fără proprietar” printr-o instanță de arbitraj din Rusia, după care autoritățile de ocupație ruse pot prelua controlul, licitarea sau în mod privat. vinde proprietatea. Halițyna a mai raportat că oficialii ruși de ocupație continuă să ceară locuitorilor din Berdiansk să-și reînregistreze proprietatea la autoritățile ruse de ocupație.

UPDATE 01.08 Autoritățile de ocupație ruse continuă să deporteze forțat copiii din Ucraina ocupată în Rusia sub masca unor programe educaționale. Șeful ucrainean al Oblastului Lugansk, Artem Lysohor, a raportat pe 5 decembrie că autoritățile ruse de ocupație au trimis un grup de copii din regiunea ocupată Luhansk în orașul Moscova pentru a vedea o expoziție despre economia rusă.

UPDATE 00.53 Președintele rus Vladimir Putin a susținut în mod fals că țările și instituțiile occidentale ignoră în mod intenționat presupusele încălcări ale drepturilor omului din Ucraina, împotriva civililor din Donbas în ultimii opt ani. Putin a reiterat, de asemenea, afirmațiile la reuniunea Consiliului Rus pentru Dezvoltarea Societății Civile și a Drepturilor Omului din 4 decembrie, conform cărora Rusia este dispusă să colaboreze cu țări străine și organizații internaționale pentru drepturile omului pentru a asigura drepturile omului „pentru toți”. Rusia a ocupat. Donbas și Crimeea din 2014, iar Comisia Internațională Independentă de Anchetă a Națiunilor Unite privind Ucraina a documentat crime de război continue și încălcări ale drepturilor omului din Rusia împotriva populației civile din Ucraina ocupată, inclusiv tortura, violul și deportarea forțată a copiilor ucraineni.

UPDATE 00.40 Președintele rus Vladimir Putin a amenințat cu măsuri de „răzbunare” împotriva Letoniei pe 4 decembrie, ca răspuns la faptul că guvernul leton cerea cetățenilor ruși cu permis de ședere în letonă să susțină un examen de cunoaștere a limbii letone. Deputatul Dumei Ruse Piotr Tolstoi a propus pe 14 noiembrie restricţionarea migranţilor de la locuri de muncă în mai multe sectoare ale industriei de servicii ruse dacă nu sunt cetăţeni dintr-o ţară care desemnează limba rusă ca limbă de stat. Ministerul rus al Afacerilor Interne (MVD) a propus pe 28 noiembrie un proiect de lege care să ceară tuturor străinilor care intră în Rusia să semneze un „acord de loialitate” prin care le interzice discreditarea politicii interne și externe a Rusiei, negarea valorilor familiei rusești sau „nerespectarea diversității modurilor de viață regionale și etnoculturale” în Rusia, printre alte restricții.

UPDATE 00.27 Șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, a susținut pe 5 decembrie că 120 de refugiați palestinieni din Fâșia Gaza s-au urcat într-un avion către Moscova. Kadyrov a mai susținut că un consiliu special al Ministerului rus pentru Situații de Urgență îi va ajuta pe refugiații din Gaza să rămână temporar sau permanent în Rusia. Consilierul ministrului rus pentru situații de urgență, Daniil Martynov, i-a spus lui Kadyrov că autoritățile ruse i-au evacuat pe refugiați prin punctul de control Rafah. ISW nu poate verifica în mod independent afirmațiile lui Kadyrov.

UPDATE 00.15 Forțele ucrainene au desfășurat lovituri de succes cu drone împotriva țintelor militare rusești în Crimeea ocupată în noaptea de 4 spre 5 decembrie. Presa ucraineană a raportat pe 5 decembrie, citând surse din Direcția principală de informații militare (GUR) și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). că elementele GUR și SBU au lovit un terminal petrolier militar rusesc din Feodosia, un sistem radar Nebo-M în apropiere de Baherove (13 km vest de Kerci) și o platformă de aterizare a elicopterelor, un sistem radar P-18 Terek și un sistem antiaerian Baikal-1M, sistem de control al rachetelor în zone nespecificate din Crimeea. Surse ruse, inclusiv Ministerul rus al Apărării (MOD), au susținut că apărarea antiaeriană rusă, sistemele de război electronic (EW) și focul cu arme de calibru mic au doborât până la 35 de drone ucrainene în apropiere de Baherove, Feodosia, Capul Chauda și peste Marea Azov, dar nu a spus că vreo dronă ucraineană și-a lovit țintele vizate. Un alt grup de surse ruse, inclusiv șeful de ocupație din regiunea Herson, Vladimir Saldo, a susținut că apărarea antiaeriană rusă a doborât până la 41 de drone ucrainene peste nordul Crimeei și Marea Azov și au susținut că forțele ucrainene au încercat să lovească sistemele rusești de apărare aeriană și depozitele de combustibil. Forțele ucrainene au desfășurat o campanie de interdicție împotriva infrastructurii militare ruse din Crimeea ocupată, în principal a activelor flotei Mării Negre, din iunie 2023, pentru a degrada capacitatea armatei ruse de a folosi Crimeea ca zonă de așteptare și spate pentru operațiunile rusești în sudul Ucrainei.

ȘTIRE INIȚIALĂ Forțele ruse au efectuat o serie de lovituri cu rachete și drone asupra infrastructurii civile din Ucraina în noaptea de 4 și 5 decembrie. Oficialii militari ucraineni au raportat că forțele ruse au lansat 17 drone șahed-136/-131 din regiunea Kursk și Primorsko-Akhtarsk, Krasnodar Krai, și șase rachete S-300 la ținte din Ucraina și că apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 10 dintre drone. Forțele aeriene ucrainene au raportat că rachetele rusești au vizat obiecte civile din regiunile Donețk și Herson. Oficialii ucraineni au raportat că dronele rusești au lovit locuințe și infrastructură civile din regiunea Lviv și raioanele Izyum și Chuhuiv, regiunea Harkiv.