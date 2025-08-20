Peste un milion de bancnote false au fost distribuite prin poștă în toată Europa

Europol a sprijinit o operațiune comună a forțelor de ordine care a perturbat distribuirea de monedă falsificată prin servicii poștale.

Acțiunea s-a soldat cu interceptarea a aproape un milion de articole, inclusiv bancnote false în euro, dolari americani și lire sterline, cu o valoare estimată de peste 66 de milioane EUR, potrivit Europol.

Succesul operațiunii s-a datorat colaborării remarcabile dintre autoritățile din 18 țări, care a permis anchetatorilor să înțeleagă mai bine metodele infracționale și rutele de trafic, scrie Mediafax. Datorită acestui efort comun, operațiunea a declanșat 102 noi anchete care vizează rețele criminale implicate în falsificarea de monedă.

Rezultate ale operațiunii:

297 de colete conținând valută falsificată confiscate

Peste 990 000 de articole falsificate interceptate, inclusiv bancnote și monede în valoare de peste 280 000 EUR, 679 000 USD și 12 000 GBP

Investigația, coordonată de Austria, Portugalia și Spania, s-a desfășurat între octombrie 2024 și martie 2025 și a scos la iveală mai multe rețele criminale implicate în falsificarea de monedă. Majoritatea acestor rețele operează din afara Uniunii Europene, în principal din Asia, dar și din America și Orientul Mijlociu.