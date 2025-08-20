search
Miercuri, 20 August 2025
Video „Am pierdut un pariu uriaș”. Proprietarul casei înconjurate de autostradă a cedat și și-a abandonat locuința

Publicat:

„Ochiul din Jinxi”, faimoasa casă din provincia chineză Jiangxi, a fost recent părăsită de proprietarul său, care nu a mai putut suporta zgomotul constant al mașinilor care treceau zilnic pe lângă locuința sa.

Autostrada a fost construită în jurul casei FOTO X
Autostrada a fost construită în jurul casei FOTO X

„Ochiul din Jinxi” a devenit faimoasă la începutul anului, când a fost inaugurată autostrada construită în jurul său. Proprietarul său, Huang Ping, a refuzat oferta guvernului regional de a-i cumpăra proprietatea și a decis să rămână pe poziții chiar și când toți vecinii s-au mutat, scrie Oddity Central. El trăia în casa cu două etaje înconjurată de autostradă cu nepotul său de 11 ani. 

La un moment dat, Huang a primit un pachet de despăgubiri de aproximativ 1,6 milioane de yuani (223.000 de dolari), dar nu a acceptat condiția ca suma să fie plătită în două tranșe. Decizia sa avea să fie regretată, pentru că autoritățile au ales să construiască drumul în jurul casei, transformând-o într-o zonă izolată.

Fără nicio izolație fonică, locuința, care arată ca un ochi din perspectiva aeriană, a devenit aproape nelocuibilă odată cu deschiderea traficului în aprilie. Huang și familia sa au rezistat cât au putut, dar zgomotul constant și trecerea camioanelor mari i-au obligat în cele din urmă să se mute.

Dacă aș putea da timpul înapoi, aș fi de acord cu demolarea. Acum simt că am pierdut un pariu uriaș”, recunoștea Huang în ianuarie. 

Nu se știe exact când familia a părăsit casa, dar oamenii au început să observe geamurile sparte și buruienile crescute în jurul acesteia luna trecută.

Contactat de mass-media locală, proprietarul „Ochiul din Jinxi” a confirmat că el și familia sa au abandonat proprietatea din cauza zgomotului și a temerii constante.

Au ales să închirieze o casă într-un oraș din apropiere și nu au putut spune ce se va întâmpla cu vechea lor proprietate. Chiar dacă locuința ar fi demolată, Huang ar primi doar o parte din despăgubirea inițial oferită.

„Trebuie să ai inimă tare ca să faci față batjocurii sătenilor”, a ironizat cineva pe platforma de socializare chineză Weibo.

„Sincer, în această zonă montană pustie, dacă țara nu construia drumuri pentru a îmbunătăți traiul oamenilor, cât de mult ai fi putut să vinzi casa? O va cumpăra cineva?” se întreabă altcineva.

China

