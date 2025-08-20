Ianis Hagi, ridiculizat în direct pentru perlele de la interviuri. „Îi calcă pe urme lui Gică!”

Alexandru David, fostul președinte al celor de la Dinamo, l-a pus la zid pe Ianis Hagi (26 de ani) pentru modul în care acesta s-a exprimat la interviuri, în cadrul ultimelor sale apariții în spațiul public.

Situația nu este deloc una surprinzătoare. Tatăl său, Gică Hagi (60 de ani), a devenit celebru în trecut pentru declarațiile sale savuroase, dar adesea greu de descifrat de către suporteri.

Fostul oficial al dinamoviștilor nu doar că l-a luat peste picior pe „Regele” fotbalului românesc, dar a tras un semnal de alarmă și la adresa tânărului mijlocaș, sugerând că Ianis Hagi „îi calcă pe urme” tatălui său.

„Apropo de Ianis. El calcă pe urmele lui Hagi. Ne dă niște teme de reflecție și de gândire, foarte serioase.

Ne duce în zona aia. Adică ai văzut când a spus că dădeam gol: <Ca să câștigi la fotbal, trebuie să dai gol>. Încă mestec treaba asta. Are o profunzime nebănuită afirmația.

Nu m-aș fi gândit niciodată la treaba asta până acum. Văd în el, așa, potențial mare!”, a admis Alexandru David, conform iamsport.ro.

Gică Hagi și „perlele” care l-au făcut celebru

Redăm mai jos câteva dintre vorbele celebre ale lui Gică Hagi.

„Omul este o persoană umană!"/

„Gicu Grozav e Gicu Grozav. Fiecare om suntem diferiți. El se va identifica cu el însuși!”/

„Nu pe vorbe, pe fapte, adică trebuie să ştii ce să vorbeşti!"/

„La anul vine un an nou şi alt an!"/

„Dacă va câştiga toate meciurile, cred că Dinamo este favorită la titlu!"/

„Vezi o fată. Te uiţi la ea, o vezi. Dar după aia, te uiţi la ea, trebuie să vezi ce e înăuntru!”/

„Ce dacă fata are prieten, poarta nu are portar şi tot trebuie să dai gol!”/

„Nu putem să ne ascundem după unghii!”/

„Arăt superb cu mustaţa. Dacă dau mustaţa jos, fac un scandal imens între fetele tinere de 60-70 de ani!"/

„Asta se întâmplă dacă în România se schimbă antrenorii că, mă scuzaţi, lenjeria interioară, o dată la săptămână!”/

„Să luăm titlul e imposibil, dar realizabil!", au fost doar câteva dintre declarațiile savuroase ale lui Gică Hagi.

