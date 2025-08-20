search
Cum s-au rătăcit 50 de români plecați la cules de struguri într-un sat din Franța: „Niciunul nu înțelegea franceza sau engleza”

Mai mulți muncitori români plecați din Satu Mare la cules de struguri în Franța s-au rătăcit într-un sat aflat în apropiere de Lyon. Șoferul autobuzului în care aceștia se aflau a pătruns pe o stradă foarte îngustă, încălcând o interdicție de circulație pentru vehiculele de peste 7,5 tone.

Muncitori români, rătăciți într-un sat din Franța FOTO: captura video
Muncitori români, rătăciți într-un sat din Franța FOTO: captura video

Potrivit publicației Mâcon Infos, incidentul s-a petrecut miercuri, 20 august. Locuitorii cătunului „Les Vessats” au fost treziți de zgomotul produs de un autobuz, după ce un șofer a încurcat drumul și a intrat pe un sector în care era stabilită o interdicție de circulație pentru vehiculele de peste 7,5 tone.

Localnicii au povestit pentru publicația citată că au fost speriați și treziți din somn de zgomotul produs de autobuzul venit tocmai din Satu Mare. 

„Am fost trezit de zgomotul a ceea ce credeam că este un camion mare lângă ferestrele locuinței mele. La 6 dimineața, este surprinzător! Îngrijorat, am ieșit să văd ce se întâmplă. Acum câțiva ani, o semiremorcă lituaniană, rătăcită în cătun, mi-a smuls o parte din acoperiș în timp ce încerca să manevreze”, a spus un localnic.  

Din autobuz au coborât 50 de români. Ei trebuiau să ajungă în centrul localității Leynes, unde urmau să-și desfășoare activitatea de culegători de struguri.

Românii au fost ajutați să ajungă la destinație de admistratorul la care urmau să lucreze. 

„Am avut surpriza să mă trezesc în fața unui autobuz mare din care au coborât aproximativ cincizeci de persoane, dintre care niciuna nu înțelegea franceza sau engleza”, a mai spus localnicul.

