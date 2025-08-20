Tinerii care au murit după ce s-au aruncat îmbrățișați în fața unui TIR ar fi fost minori

Ies la iveală noi detalii legate de tragedia care a avut loc, marți dimineață, pe Autostrada A1, București-Pitești, unde doi tineri au murit după ce s-au aruncat îmbrățișați în fața unui TIR.

Cei doi tineri spulberați de TIR ar fi fost minori, potrivit unor surse citate de Antena 3.

Tragedia a avut loc marți dimineață. Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 București- Râmnicu-Vâlcea au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că, la km 41, sensul de mers către Pitești, un TIR ar a lovit doi pietoni.

Salvatorii ajunşi la faţa locului au constatat faptul că este vorba de un tânăr şi o tânără care au suferit leziuni grave, personalul medical declarând decesul acestora.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate au stabilit faptul că un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, în timp ce se deplasa pe autostrada A1 București – Râmnicu-Vâlcea ar fi lovit 2 pietoni care ar fi pătruns pe partea carosabilă. La fața locului s-au deplasat și echipaje medicale, care din păcate au constat decesul celor două persoane”, a transmis Poliția.

Sinuciderea, una dintre ipoteze

Șoferul TIR-ului le-ar fi spus polițiștilor că cei doi tineri s-au aruncat îmbrățișați în fața mașinii sale, ceea ce ar duce la ipoteza unei sinucideri.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și a fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării de probe biologice.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii identității celor doi pietoni și stabilirii cauzelor producerii accidentului rutier, au transmis polițiștii.