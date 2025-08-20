ANAF cere restaurantelor informații detaliate despre nunți, botezuri și alte petreceri. Este menționat în document și numărul de meniuri

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) înaintează operatorilor de locații solicitarea de a furniza informații detaliate cu privire la evenimentele care se organizează în spațiile pe care le gestionează.

Potrivit economedia.ro, mai multe societăți care se ocupă cu organizarea de evenimente sociale și corporate au obligativitatea ca, în termen de cinci zile de la primirea documentului ANAF oficial, să trimită informațiile la adresa furnizată în document: antifrauda.sv@anaf.ro, de preferință, în format .xls.

ANAF informează că, în cazul în care acestea nu trimit informațiile solicitate în timpul precizat, vor fi sancționate cu o amendă contravențională.

ANAF cere operatorilor de locații orice fel de informații cu privire la evenimentele sociale și corporate, desfășurate în perioada august – noiembrie/decembrie 2025.

ANAF solicită detalii referitoare la: