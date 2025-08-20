search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

ANAF cere restaurantelor informații detaliate despre nunți, botezuri și alte petreceri. Este menționat în document și numărul de meniuri

0
0
Publicat:

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) înaintează operatorilor de locații solicitarea de a furniza informații detaliate cu privire la evenimentele care se organizează în spațiile pe care le gestionează.

Sediul ANAF FOTO: Mediafax
Sediul ANAF FOTO: Mediafax

Potrivit economedia.ro, mai multe societăți care se ocupă cu organizarea de evenimente sociale și corporate au obligativitatea ca, în termen de cinci zile de la primirea documentului ANAF oficial, să trimită informațiile la adresa furnizată în document: antifrauda.sv@anaf.ro, de preferință, în format .xls.

ANAF informează că, în cazul în care acestea nu trimit informațiile solicitate în timpul precizat, vor fi sancționate cu o amendă contravențională.

ANAF cere operatorilor de locații orice fel de informații cu privire la evenimentele sociale și corporate, desfășurate în perioada august – noiembrie/decembrie 2025.

ANAF solicită detalii referitoare la:

  • Datele de identificare ale beneficiarului rezervării (nume / prenume / denumirea persoanei juridice, număr de telefon, contact)
  • Natura evenimentului (nuntă, botez, aniversare, majorat, banchet, simpozion, evenimente corporate, etc), data evenimentului și ora începerii
  • Numărul estimat de meniuri / participanți (numărul minim declarant / acceptat, după caz)
  • Prețul meniului / meniurilor – dacă au fost mai multe, se va specifica valoarea fiecăruia
  • Avansul încasat
  • Modalitatea de încasare a avansului (chitanță, ordin de plată, etc)
  • Alte servicii oferite de organizator contra cost, potrivit contractelor încheiate cu beneficiarul (închiriere spațiu, servire alte meniuri comandate, amenajare spațiu eveniment, servicii artistice / muzicale, filmare și/sau fotografiere)
  • Ce alte servicii oferă organizatorul și valoarea lor
FOTO: economedia.ro
FOTO: economedia.ro
Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
digi24.ro
image
Filmul tragediei de pe A1, unde un băiat și o fată s-ar fi aruncat în fața TIR-ului. Ce spune șoferul care nu i-a putut evita
stirileprotv.ro
image
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră
gandul.ro
image
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
mediafax.ro
image
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
fanatik.ro
image
Motivul pentru care cei doi tineri s-au aruncat în fața TIR-ului în accidentul tragic de pe autostrada A1
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință. Anunțul făcut de vicepremierul Tanczos Barna
digi24.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime, cuprinse între 35 şi 37 de grade
observatornews.ro
image
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără fațete, cu fălcuțele la purtător
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Cine este de vină dacă frânezi să eviți un animal și ești accidentat din spate. Cine plătește pagubele, conform Codului Rutier
playtech.ro
image
Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat pentru viol. Povestea interzisă de dragoste care a dus la moarte
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
Focuri de armă în Sectorul 3 din București! Un cetățean străin a tras în dreptul unei terase
kanald.ro
image
FOTO NASA surprinde un fenomen ciudat: un jet uriaș străpunge cerul dintre nori și...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Ajutor financiar de 450 de lei pentru românii cu venituri mici, mai ales pensionari! Înscrieri de miercuri, 20 august, pe platforma de vouchere
mediaflux.ro
image
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil” Câți bani cere pe o geantă?
click.ro
Prințesa Diana și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, ca regină, spală rușinea predecesoarelor. A terminat facultatea, în timp ce Diana nu și-a luat nici Bacul
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Au renunțat la locul de muncă, iar acum trăiesc într-o casă pe roți, fără televizor. Câți bani cheltuiesc pe lună
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani

OK! Magazine

image
Cruzime la Palat! Socrul Reginei Elisabeta și-a abandonat soția într-un azil de nebuni pentru a fugi cu amanta

Click! Pentru femei

image
De ce nu te poți relaxa în confortul casei tale? S-ar putea să nu fie de la tine, ci de la energia căminului

Click! Sănătate

image
Atenție, așa se poate transforma ficatul gras în cancer!