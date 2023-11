LIVE TEXT | Război în Ucraina. Rusia poartă un război hibrid la granița cu Finlanda

Tactica aparentă de război hibrid a Rusiei la granița ruso-finlandeză este similară cu crearea de către Rusia și Belarus a unei crize de migranți la granița poloneză în 2021 și, probabil, vizează în mod similar destabilizarea NATO.

UPDATE 06..28 Kremlinul a negat acuzațiile Finlandei cu privire la implicarea Rusiei în crearea unui aflux artificial de migranți. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns pe 17 noiembrie la anunțul de închidere a celor patru puncte de control, declarând că Finlanda a ales o cale de confruntare, pe care Peskov a etichetat-o drept „o mare greșeală”. Peskov a declarat, de asemenea, pe 20 noiembrie, că posibila decizie a Finlandei de a închide întreaga graniță „nu provoacă decât un regret profund” și a susținut că poziția „rusofobă” a Finlandei a afectat relațiile finlandeze-ruse din trecut.

UPDATE 06.13 Tactica aparentă de război hibrid a Rusiei la granița ruso-finlandeză este similară cu crearea de către Rusia și Belarus a unei crize de migranți la granița poloneză în 2021 și, probabil, vizează în mod similar destabilizarea NATO. Kremlinul a permis, sau posibil controlat direct, crearea artificială de către Belarus a unei crize de migranți la granița sa cu Polonia în 2021, când personalul de securitate din Belarus a ajutat mii de migranți din Orientul Mijlociu să treacă granița cu Belarus în Polonia. Kremlinul a exploatat criza fabricată în 2021 pentru a acuza în mod fals NATO de agresiune împotriva Belarusului. Peskov a răspuns la aderarea Finlandei la NATO pe 4 aprilie, amenințând că Rusia va lua orice „contramăsuri [considerate necesare] pentru a asigura [Rusiei] propria securitate.” Ministerul rus al Afacerilor Externe a declarat în mod similar la 4 aprilie că Rusia va fi „forțată să ia măsuri de răzbunare” și că aderarea Finlandei la NATO „nu poate decât să aibă un impact negativ asupra relațiilor bilaterale ruso-finlandeze.” ISW a evaluat anterior că Kremlinul ar putea încerca să stabilească condițiile spațiului informațional pentru a destabiliza statele NATO de la granițele rusești și distrag atenția de la războiul din Ucraina. De asemenea, ISW a evaluat în mod constant că unul dintre obiectivele lui Putin în lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022 a fost distrugerea NATO – un obiectiv pe care îl urmărește în continuare.

UPDATE 05.55 Bloggeri ruși și-au exprimat furia continuă față de deteriorarea relațiilor ruso-armene, deoarece Armenia pare să se distanțeze și mai mult de Rusia, în timp ce încheie noi acorduri cu guvernele occidentale. Secretarul general al Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), Imangali Tasmagambetov, a susținut la Minsk pe 20 noiembrie că Armenia a cerut să se elimine prevederile privind asistența pentru Armenia de pe ordinea de zi a viitorului Summit al OSC. Presa rusă a mai relatat că ministrul adjunct de externe armean, Paruyr Hovhannisyan și ambasadorul Uniunii Europene (UE) în Armenia, Vassilis Maragos au semnat un acord care sporește „securitatea juridică” în jurul „drepturilor și obligațiilor” Misiunii UE în Armenia (EUMA) ”în Armenia și creează condiții mai ușoare pentru ca observatorii EUMA să își desfășoare activitatea în țară. Bloggeri ruși s-au agățat de revendicarea lui Tasmagambetov și de acordul Armenia-UE, reamplificând o afirmație neîntemeiată până acum din 19 noiembrie că Armenia se pregătește să părăsească CSTO și să furnizeze rachete și lansatoare de rachete Ucrainei. Bloggeri au acuzat Armenia de „trădare” pentru că s-a apropiat de Occident și s-a îndepărtat de Rusia și și-au exprimat amărăciunea față de presupusa furnizare de arme de către Armenia Ucrainei, fără a face nimic „în afară de a arunca cu noroi” în forțele de menținere a păcii ruși din Nagorno-Karabah. ISW nu a observat niciun indiciu care să susțină afirmația bloggerului conform căreia Armenia furnizează rachete și lansatoare de rachete Ucrainei.

UPDATE 05.42 Ministerul rus al Apărării (MOD) a început recrutarea publică pentru „Corpul Africii” rus, cu scopul de a subsuma operațiunile Grupului Wagner în Africa, după presupusele tentative eșuate ale Ministerului Apărării de a recruta direct fostul personal Wagner. Un blogger rus a postat o reclamă pentru servicii contractuale în „Corpul Africii” rus pe 20 noiembrie. Bloggerul a susținut că Ministerul Apărării rus a decis să formeze „Corpul Africii” rus în Libia după ce ministrul adjunct al Apărării rus, generalul colonel Yunus-Bek Yevkurov s-a întâlnit cu comandantul armatei naționale libiene, mareșalul Khalifa Haftar, făcând referire probabil la întâlnirea lor din 22 august. Un blogger a susținut că formarea „Corpului Africii” rus în Libia face parte din acordurile mai largi ruso-libiene stabilite la Conferința Internațională de Securitate de la Moscova și Forumul Armatei-2023. Bloggerul a susținut că salariul de pornire pentru personalul „Africa Corps” este de 280.000 de ruble (aproximativ 3.160 de dolari), semnificativ mai mare decât salariile pe care Ministerul rus al Apărării le-a oferit foștilor luptători Wagner și că Wagner Group a oferit recruți pentru operațiunile sale în Africa în 2023. ISW a observat anterior afirmația unei surse din interiorul rusești conform căreia Ministerul Apărării din Rusia a încercat, fără succes, să recruteze fostul personal al Grupului Wagner pentru operațiunile Ministerului rus al Apărării în Africa. Necesitatea de a face publicitate pentru recrutarea în „Corpul african al Rusiei” susține afirmația sursei din interior că încercarea Ministerului Apărării de a recruta direct fostul personal Wagner pentru operațiunile din Africa a fost în mare parte nereușită.

UPDATE 05.23 Mișcarea Rusă Strelkov (Igor Girkin) (RDS) a susținut, în mod previzibil, anunțul oficial al lui Girkin din 19 noiembrie privind intenția sa de a candida la alegerile prezidențiale din Rusia din 2024. RDS a declarat pe 20 noiembrie că primul său congres ca mișcare politică oficială a început la Moscova pe 18 noiembrie și a reiterat că principala sa prioritate actuală este să asigure eliberarea lui Girkin din închisoare și respingerea tuturor acuzațiilor împotriva lui. RDS a subliniat, de asemenea, că Congresul RDS sprijină pe deplin nominalizarea lui Girkin și creează un comitet de organizare pentru a sprijini campania lui Girkin. RDS și-a reiterat principalele sale principii politice pe care le-a anunțat pentru prima dată pe 26 iunie, care se concentrează pe sprijinirea armatei și a veteranilor ruși și în realizarea reformelor militare și guvernamentale. Soția lui Girkin, Miroslava Reginskaya, nu a recunoscut încă campania prezidențială a lui Girkin sau sprijinul RDS față de campanie de la această publicație.

UPDATE 05.10 Șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadîrov, continuă eforturile de a se distinge în spațiul informațional rusesc, încălcând granițele general acceptate dintre șefii de subiecți (regiuni) federali din Rusia și președintele rus Vladimir Putin. În cadrul unei videoconferințe privind reînnoirea flotei ruse de transport public în regiunile rusești, Kadîrov l-a invitat public pe Putin, care era și el la apel, să viziteze Cecenia. Kadîrov i-a spus lui Putin că bătrânii ceceni l-au „certat” pe Kadîrov pentru că Putin nu a mai vizitat Cecenia de mult timp. Putin nu a răspuns direct invitației și, în schimb, i-a mulțumit lui Kadîrov și poporului cecen pentru munca depusă în restabilirea republicii. Invitația publică a lui Kadîrov către Putin, care în special nu a mai vizitat Cecenia din 2011, îl plasează pe Putin într-o poziție dificilă, deoarece fie ignoră invitația și riscă să-i afecteze reputația lui Kadîrov, fie acceptă invitația și riscă să pară adaptabil presiunii lui Kadîrov. Această provocare implicită voalată la adresa lui Putin într-un forum public este neobișnuită și reprezintă o încercare clară de atitudine informațională din partea lui Kadîrov, care a încercat recent să echilibreze dorința aparentă de a-și câștiga favoarea lui Putin, făcând, de asemenea, apel la propria sa circumscripție cecenă.

UPDATE 04.58 Departamentul american al Apărării (DoD) a anunțat un nou pachet de asistență de securitate pentru Ucraina în timpul vizitei secretarului american al Apărării Lloyd Austin la Kiev, pe 20 noiembrie. Austin s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și cu ministrul ucrainean al apărării Rustem Umerov și a reiterat sprijinul SUA pe termen lung. pentru Ucraina. Noul pachet DoD conține echipamente militare în valoare de până la 100 de milioane de dolari, inclusiv rachete antiaeriene Stinger; un sistem HIMARS și muniție suplimentară; rachete cu lansare tubulară, urmărite optic, ghidate prin sârmă (TOW); Javelin și sisteme anti-blindură AT-4; și cartușele de artilerie și arme de calibru mic.

UPDATE 04.43 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive pe linia Kupyansk-Svatove-Kreminna pe 20 noiembrie și au avansat marginal în apropiere de Kreminna. Imaginile geolocalizate publicate pe 20 noiembrie arată că forțele ruse au avansat marginal în zona pădurii de la sud de Kreminna. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au avansat și în direcția Kupyansk peste drumul Ivanivka-Kyslivka (ambele la aproximativ 20 km est de Kupyansk) și își consolidează pozițiile în apropierea liniei de cale ferată, direct la est de așezări, dar ISW nu a observat nicio confirmare vizuală a acestui fapt. revendicare. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes în apropiere de Synkivka și Ivanivka și la est de Petropalivka (7 km est de Kupyansk). Observatorul militar ucrainean Kostyantyn Mașoveț a declarat că, în timp ce Gruparea de forțe de vest rusă în direcția Kupiansk are mai mult personal și echipament decât Gruparea Centrală de Forțe în direcția Kreminna, Gruparea Centrală menține suficiente unități pregătite pentru luptă pentru a conduce o ofensivă în cazul în care Comandamentul militar rus își dorește o astfel de operațiune. Cu toate acestea, ISW nu a observat niciun indiciu că forțele ruse se pregătesc pentru un ritm reînnoit al operațiunilor ofensive în apropiere de Kreminna.

UPDATE 04.29 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive la est de Kupyansk și la sud de Kreminna, dar nu au avansat pe 20 noiembrie. Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene în apropiere de Zahoruykivka (un sat la 16 km est de Kupyansk, care a fost dezcorporat în 1980) și Hryhorivka (11 km sud de Kreminna).

UPDATE 04.14 Surse militare ucrainene au raportat pe 20 noiembrie că forțele ucrainene au continuat acțiunile de asalt cu succes la sud de Bakhmut.

UPDATE 04.02 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în direcția Bakhmut pe 20 noiembrie și ar fi avansat la sud-vest de Bakhmut. Bloggeri ruși au susținut pe scară largă că forțele ruse avansează în apropiere de Klișchiivka (6 km sud-vest de Bakhmut) și își consolidează pozițiile în zonele forestiere din apropiere și în gară. Un blogger a susținut că situația din jurul lui Bakhmut a atins recent un punct de cotitură și că forțele ruse au depășit un „bloc pozițional” pentru a schimba controlul și a recâștiga pozițiile între Klișchiivka și Andriivka (la 10 km sud-vest de Bakhmut). Observatorul militar ucrainean Kostyantyn Mașoveț a remarcat că forțele ruse și-au completat gruparea în zona Bakhmut prin redistribuirea elementelor Diviziilor 98 și 106 Aeropurtate (VDV) în zonă din direcția Lyman. Mașoveț a raportat că aceste elemente VDV atacă în principal spre zonele din spatele pozițiilor ucrainene de la nord de Bakhmut, în timp ce elemente ale Corpului 2 de armată din Republica Populară Lugansk (LNR) și Corpului 3 de armată (fie din Districtul Militar de Vest, fie din Districtul Militar Centru) luptă la sud de Bakhmut. Un alt blogger a susținut, de asemenea, că elemente ale Flotei Nordului, în special cea de-a 200-a Brigadă de Infanterie Motorizată, luptă în jurul Bakhmut. Statul Major ucrainean a raportat atacuri rusești nereușite în apropiere de Klișchiivka, Andriivka și la est de Pivdenne (20 km sud-vest de Bakhmut).

UPDATE 03.49 Forțele ucrainene au continuat contraatacurile la nord-vest de Horlivka pe 20 noiembrie, dar nu au făcut niciun progres confirmat. Imaginile geolocate postate pe 19 noiembrie arată drone rusești lovind forțele ucrainene în apropierea grămezii de deșeuri la nord-vest de Horlivka (25 km sud de Bakhmut) între Shumy (23 km sud de Bakhmut și 9 km nord-vest de Horlivka) și Pivdenne. Mai mulți bloggeri ruși au susținut că în ultimele zile forțele ucrainene au încercat să pătrundă în zona grămezilor de deșeuri spre Horlivka, dar au susținut că forțele ruse au respins atacul și au împins forțele ucrainene înapoi la pozițiile lor inițiale. Ministerul rus al Apărării a susținut că elemente ale Grupării de Forțe de Sud a Rusiei au respins un atac ucrainean lângă Shumy.

UPDATE 03.38 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în direcția Avdiivka pe 20 noiembrie și au avansat. Bloggerii ruși au susținut că forțele ruse au spart apărarea ucraineană în apropierea stației Yasynuvata-2 din apropierea zonei industriale de la sud-est de Avdiivka, deși ISW nu a observat încă dovezi vizuale ale acestor presupuse câștiguri. Un proeminent blogger a lăudat coordonarea competentă între grupurile de asalt ruse, forțele aerospațiale ruse (VKS) și artilerie pentru asigurarea acestor avansuri revendicate. Alți bloggeri au susținut că luptele sunt în desfășurare la nord-vest de Avdiivka și că forțele ruse au avansat în apropiere de Novokalynove (10 km nord-vest de Avdiivka) și Ocheretyne (12 km nord-vest de Avdiivka). Statul Major ucrainean a raportat atacuri rusești nereușite la est de Novobakhmutivka (10 km nord-est de Avdiivka) și Novokalynove și lângă Stepove (5 km nord-vest de Avdiivka), Sieverne (5 km vest de Avdiivka) și Avdiivka în sine. Purtătorul de cuvânt al Brigăzii 47 Mecanizate ucrainene Dmytro Lazutkin a remarcat că zăpada recentă din zona Avdiivka a afectat operațiunile și vizibilitatea limitată atât pentru forțele ucrainene, cât și pentru cele ruse, dar a raportat că forțele ruse continuă eforturile de a pătrunde spre Avdiivka cu mici grupuri de asalt de infanterie.

UPDATE 03.26 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au contraatacat fără succes lângă Avdiivka pe 20 noiembrie. Bloggerii au susținut că forțele ucrainene au lansat un contraatac mic și nereușit asupra zonei industriale de la sud-est de Avdiivka, dar că forțele ruse au detectat și au respins atacul. Un blogger a susținut că forțele ucrainene au continuat contraatacuri lângă Stepove. Un alt blogger a remarcat că forțele ucrainene contraatacă în special la sud de Avdiivka și în apropierea zonei grămezii de steril de la nord de Avdiivka.

UPDATE 03.09 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive la vest și sud-vest de orașul Donețk pe 20 noiembrie, dar nu au făcut niciun avans revendicat sau confirmat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au atacat fără succes lângă Krasnohorivka și Marinka (ambele la periferia de sud-vest a orașului Donețk), Pobieda (6 km sud-vest de orașul Donețk) și Novomykhailivka (10 km sud de orașul Donețk). Unii bloggeri au susținut că forțele ruse au avut recent succes în Marinka, dar au raportat că nu există încă detalii despre pretinsele progrese ale Rusiei aici.

UPDATE 02.52 Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ucrainene au efectuat un atac fără succes lângă Novomykhailivka.

UPDATE 02.39 Nici sursele ruse, nici ucrainene nu au raportat atacuri ucrainene în zona de graniță a regiunii Donețk-Zaporijia pe 22 noiembrie. Batalionul rus „Vostok”, care operează în prezent în zona de frontieră a regiunii Donețk-Zaporijia, a susținut că actualele condiții meteorologice nefavorabile limitează capacitatea forțelor ruse și ucrainene de a opera avioane și drone, rezultând în scăderea focului de artilerie.

UPDATE 02.26 Forțele ruse au efectuat atacuri la sol limitate în zona de graniță a regiunii Donețk-Zaporijia pe 22 noiembrie și au avansat recent în mod marginal. Imaginile geolocalizate publicate pe 13 noiembrie arată forțele ucrainene respingând un atac al unor elemente ale Brigăzii 37 de Infanterie Motorizată ruse (Armata 36 de Arme Întrunite, Districtul Militar de Est) și indică faptul că forțele ruse au înregistrat recent câștiguri limitate la vest de Novodonetske (12 km sud-est de Velyka Novosilka). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au atacat fără succes la vest de Staromayorske (9 km sud de Velyka Novosilka). Un agregator mass-media rus a susținut că forțele ruse au atacat lângă Urojaine (9 km sud de Velyka Novosilka) în seara zilei de 19 noiembrie. Filmările publicate pe 20 noiembrie arată elemente ale Brigăzii a 5-a de tancuri ruse (Armata 36 de Arme Întrunite, Districtul Militar de est) care operează de-a lungul liniei Staromayorske-Urojaine (9 km sud de Velyka Novosilka).

UPDATE 02.11 Forțele ucrainene au desfășurat operațiuni ofensive în vestul regiunii Zaporijia pe 20 noiembrie, dar nu au făcut avansuri confirmate sau susținute. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene continuă operațiunile ofensive în direcția Melitopol (oblastul Zaporijia de vest). Oficialul de ocupație al regiunii Zaporijia, Vladimir Rogov, și bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au atacat la est de Robotyne, lângă Verbove (10 km est de Robotyne) și spre Novoprokopivka (3 km sud de Robotyne).

UPDATE 01.58 Forțele ruse au efectuat atacuri la sol limitate în vestul regiunii Zaporijia pe 20 noiembrie și nu au făcut progrese confirmate. Rogov și un blogger rus au susținut că forțele ruse au capturat mai multe poziții nespecificate lângă Verbove, Robotyne și Novofedorivka (la 14 km nord-est de Robotyne), deși ISW nu a observat dovezi vizuale care să susțină aceste afirmații. Un alt blogger rus a susținut că forțele ruse au atacat de la Novoprokopivka și Verbove și la vest de Robotyne, dar nu a specificat rezultatul niciunuia dintre atacuri.

UPDATE 01.41 Forțele ucrainene au continuat operațiunile pe malul de est (stânga) al Oblastului Herson pe 20 noiembrie și au avansat. Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene și-au extins zona de control în partea de vest a Krynky (30 km nord-est de orașul Herson și 2 km de râul Nipru) și că luptele sunt în desfășurare în apropierea așezării. Imaginile geolocalizate publicate pe 20 noiembrie arată că forțele ruse continuă loviturile de artilerie termobarică TOS-1A asupra forțelor ucrainene care operează lângă Krynky. Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au atacat în direcția Poyma (12 km est de orașul Herson și 4 km de râul Dnipro) și Pishchanivka (13 km est de orașul Herson și 3 km de râul Nipru).

UPDATE 01.25 Un subiect (regiune) federal rus și oficiali din ocupație intenționează să colaboreze pentru a furniza drone forțelor ruse. Șeful Republicii Populare Lugansk (LNR), Leonid Pasechnik, a susținut pe 20 noiembrie că s-a întâlnit cu o delegație din Republica Sakha și a discutat despre cooperarea militară, inclusiv dezvoltarea și asamblarea dronelor.

UPDATE 01.18 Un oficial ucrainean a raportat că Ucraina a returnat cu succes 45 de copii ucraineni pe care autoritățile ruse i-au deportat cu forța în Rusia în ultimele șase luni. Viceprim-ministrul ucrainean și ministrul reintegrării, Iryna Vereșciuk, a declarat că 45 de copii ucraineni din zonele ocupate ale Ucrainei s-au întors în Ucraina în ultimele șase luni de la jumătatea lunii noiembrie.

UPDATE 01.02 Organizațiile afiliate la Kremlin continuă să stabilească rețele de patronaj în zonele Ucrainei ocupate. Administrația de ocupație a regiunii Herson a declarat la 20 noiembrie că „Programul Poporului” al partidului politic Rusia Unită afiliată la Kremlin construiește infrastructură socială în raionul Skadovsk ocupat, regiunea Herson, inclusiv în Mykhailivka, Shyroke și Prymorske.

UPDATE 00.49 Autoritățile de ocupație ruse continuă eforturile de a îndoctrina elevii ucraineni din Ucraina ocupată cu identitățile naționale și culturale rusești. Consilierul primarului ucrainean Mariupol, Petro Andryushenko, a raportat că Ministerul Educației și Științei din Republica Populară Donețk (DNR) a organizat un webinar pe 15 noiembrie împreună cu organizația de tineret „Mișcarea Primului” finanțată de Kremlin pentru șefii organizațiilor educaționale și departamentele municipale de educație pe tema „educației militaro-patriotice a copiilor.” Se pare că webinarul a discutat cum să crească eficiența educației militaro-patriotice și educația civil-patriotică a școlarilor prin sport și activități paramilitare.

UPDATE 00.33 Directorul Serviciului Rus de Informații Externe (SVR) Serghei Naryshkin a reiterat narațiunile de la Kremlin pe 20 noiembrie despre acuzațiile privind controlul Occidentului asupra Ucrainei, eșecurile contraofensivei Ucrainei și „nazismul” ucrainean.

UPDATE 00.17 Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a reiterat narațiunile de la Kremlin pe 20 noiembrie despre „revoluțiile colorate” orchestrate de Occident în Ucraina, controlul Occidentului asupra politicii ucrainene, lipsa independenței de stat a Ucrainei și reprimarea ucraineană a drepturilor omului.

ȘTIRE INIȚIALĂ Rusia pare să folosească o cunoscută tactică de război hibrid pentru a crea artificial o criză a migranților la granița finlandeză. Autoritățile finlandeze au închis patru puncte de control la granița de sud-est a Finlandei cu Rusia pe 18 noiembrie, după ce poliția de frontieră finlandeză a raportat că un aflux de aproximativ 300 de solicitanți de azil, majoritatea din Irak, Yemen, Somalia și Siria, au sosit la granița finlandeză din Rusia de atunci. septembrie 2023. Polițiștii de frontieră finlandezi au înregistrat 89 de treceri de migranți într-o perioadă de două zile între 7 și 14 noiembrie - o creștere bruscă față de cele 91 de treceri înregistrate de la mijlocul lunii iulie până la 12 noiembrie. În prezent, patru puncte de control rămân deschise la granița de nord-est a Finlandei cu Rusia, doar două fiind deschise pentru solicitanții de azil. Reuters a raportat pe 19 noiembrie că zeci de migranți au ajuns la punctele de trecere închise din Finlanda, Nuijamaa și Vaalimaa pe 18 noiembrie și s-au adunat în jurul unui foc de tabără la temperaturi sub zero grade. Postul finlandez Iltalehti a raportat pe 20 noiembrie că autoritățile finlandeze iau în considerare închiderea întregii granițe cu Rusia în noaptea de 21 noiembrie. Prim-ministrul finlandez Petteri Orpo a declarat pe 14 noiembrie că polițiștii de frontieră ruși escortează sau transportă migranți la granița finlandeză, iar guvernul finlandez a declarat pe 16 noiembrie că există indicii că „autoritățile străine sau alți actori” au jucat un rol în a ajuta oamenii. trece ilegal frontiera. Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) a raportat pe 19 noiembrie că Jouko Kinnunen, șeful punctului de control finlandez Vartius, care în prezent rămâne deschis, a declarat că polițiștii de frontieră ruși au împins migranții de partea finlandeză a barierei și apoi au închis granița cu Rusia. bariere în spatele lor. Este puțin probabil ca acești migranți să rămână la granița cu Finlanda la temperaturi sub zero din proprie voință, după ce autoritățile de frontieră finlandeze le-au refuzat intrarea în Finlanda, sugerând că Rusia este probabil implicată în situație într-un fel.