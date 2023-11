„Condițiile spartane” în care Dmitri Peskov susține că ar fi trăit fiica sa: vacanțe de lux, avioane private și haine scumpe

Unul dintre cei mai înalți oficiali ai lui Vladimir Putin susține că fiica sa a trăit aproape de sărăcie. Dovezile contrare sunt însă ridicol de ușor de găsit. Pe rețelele de socializare, tânăra arată nu doar că nu îi lipsește nimic, ci afișează un stil de viață pe care puțini și-l pot permite.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a derutat pe toată lumea, prin afirmația potrivit căreia fiica sa, a cărei viață de lux este expusă pe toate rețelele de socializare, și-a petrecut tinerețea îndurând „condițiile spartane”, scrie news.com.au.

Peskov, care este secretarul de presă al lui Putin, a făcut această declarație despre fiica sa, Elizaveta Peskova, în vârstă de 25 de ani, în timp ce vorbea vineri la postul de știri studențesc rus, MGIMO 360.

„Nu a pus niciodată o lingură de argint în gură. A avut o viață foarte provocatoare, o educație dificilă, nu numai în Rusia, ci a studiat și în Franța. Și ea a trăit mereu foarte prost acolo, în condiții spartane”, a spus Peskov.

El a spus că fiica lui nu era un „mazhor” – un termen peiorativ în argoul rus care se referă la tinerii oameni din lume, cu părinți bogați, care își folosesc privilegiul pentru a duce un stil de viață decadent.

„Dacă ești cu adevărat un mazhor, nu ai la ce să aspiri. Este cu totul altceva când în fiecare zi trebuie să depășești probleme: unde să închiriezi un loc de cazare puțin mai ieftin, cum să economisești pentru a-ți putea cumpăra o nouă pereche de blugi la sfârșitul lunii”, a continuat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Imaginile vorbesc de la sine

Fetei nu pare însă că i-a lipsit ceva vreodată. Cuvintele tatălui său sunt contrazise de imaginile unei vieți de lux, afișate cu nonșalanță pe rețelele de socializare. Fotografiile o imortalizează în locuri de vacanță uimitoare, avioane private și purtând haine scumpe, de designer.

De asemenea, declarațiile de bat cap în cap cu informațiile descoperite de Fundația Anticorupție, fondată de opoziția rusă Alexei Navalny. Potrivit fundației, Peskova și mama ei, Ekaterina Solotsinskaya, au cumpărat un apartament în scumpa Place Victor Hugo din Paris în 2016, în valoare de 1,8 milioane de euro (3 milioane de dolari).

Proprietatea a fost cumpărată de Sirius, o companie franceză deținută de duoul mamă-fiică: Solotsinskaya avea un pachet de 75% din acțiuni; Peskova, celelalte 25 %.

Place Victor Hugo este situată la câțiva pași de repere celebre franceze, Turnul Eiffel și Arcul de Triumf, precum și de Avenue des Champs-Elysees, unde se află multe dintre cele mai scumpe magazine din Paris.

Peskova s-a mutat la Paris cu Solotsinskaya după ce părinții ei s-au despărțit, înainte de a se întoarce la Moscova, în urmă cu aproximativ cinci ani.

În Franța, a urmat un internat, a studiat dreptul și relațiile internaționale, a făcut un stagiu în Senatul Franței, iar apoi a lucrat pentru Aymeric Chauprade, deputat în Parlamentul European.

În martie 2022, după ce Putin a început invazia Ucrainei, Statele Unite au impus sancțiuni asupra Peskovei, împreună cu tatăl, fratele și mama ei vitregă, spunând că toți cei patru se bucurau de „stiluri de viață luxoase care nu sunt în concordanță cu salariul funcționarului public” și, prin urmare, erau „bogăția nelegiuită s-a construit pe baza legăturilor lui Peskov cu Putin”.

Peskova, supărată din cauza sancțiunilor

Peskova s-a plâns, ulterior, către că sancțiunile sunt „nedrepte”, potrivit Business Insider.

„Pentru mine, este total nedrept și nefondat. Am fost foarte surprinsă că au fost introduse sancțiuni pentru cineva care are 24 de ani și nu are nimic de-a face cu situația. Sunt supărată pentru că mi-ar plăcea să călătoresc și să cunosc diferite culturi”, a spus ea, potrivit sursei citate.

Întoarsă în Rusia, Peskova a fondat o firmă de comunicații și spune că și-a câștigat singură averea.

„Înțeleg perfect că am mai multe oportunități decât alții pentru că, desigur, nu provin dintr-o simplă familie. Dar știi, fără creier nu poți transforma aceste posibilități în ceva”, a declarat ea.

Postul de televiziune francez, LCI, a remarcat creșterea fulgerătoare a câștigurilor pentru afacerile lui Peskova, ai cărei clienți sunt în mare parte ministere ale guvernului rus. Peskova a răspuns postând un mesaj video pe Instagram, acuzând postul că este „total neprofesionist”.

„Nu este un secret pentru nimeni că am locuit multă vreme în Franța cu nu mai mult de 500 de euro (830 de dolari) pe lună, în ciuda faptului că sunt fiica lui Peskov. Am studiat, am lucrat în întreprinderi franceze și în Parlamentul European. Și când m-am întors aici (în Rusia) în urmă cu cinci ani, am muncit foarte mult pentru a-mi câștiga banii”, a spus ea, vorbind franceză.

Ea a negat și afirmația LCI, potrivit căreia s-ar fi întors la Paris din 2022, întrucât sancțiunile îi interzic să facă acest lucru.