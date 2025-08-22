Alertă sanitară în Europa: Autoritățile avertizează că bolile transmise de țânțari ating niveluri record. România e pe listă

Autoritățile europene atrag atenția asupra unei veri fără precedent: bolile transmise de țânțari, precum virusul West Nile și chikungunya, ating niveluri record, iar sezonul extins și temperaturile ridicate favorizează răspândirea rapidă a acestor infecții periculoase în întreaga Europă.

Epidemii fără precedent. Bolile transmise de țânțari devin „noua normalitate” din Europa

Autoritățile de sănătate din UE avertizează că bolile transmise de țânțari ating niveluri record. Oficialii din domeniul sănătății au declarat că sezonul prelungit pentru bolile transmise de țânțari devine „noua normalitate” în Europa, potrivit Euronews.

Continentul se confruntă cu „epidemii fără precedent” în această vară ale bolilor transmise de țânțari, virusul West Nile și chikungunya, au avertizat autoritățile sanitare.

Sezonul țânțarilor devine „mai lung și mai intens”, pe măsură ce temperaturile cresc, iernile sunt mai blânde, iar tiparele precipitațiilor se schimbă – creând condiții perfecte pentru proliferarea țânțarilor și răspândirea virusurilor, potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC).

Oamenii de știință în domeniul sănătății și climatului au avertizat, de asemenea, că bolile transmise de țânțari ar putea deveni endemice în Europa ca urmare a schimbărilor climatice.

„Europa intră într-o nouă fază – unde transmiterea bolilor transmise de țânțari devine mai lungă, mai răspândită și mai intensă, ceea ce devine noua normalitate”, a declarat directorul ECDC, Pamela Rendi-Wagner.

Până în 2025, au fost înregistrate 27 de focare de chikungunya, ceea ce reprezintă un nou record pentru continent. Au fost raportate 335 de cazuri de virus West Nile, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Aceste cifre se referă la Uniunea Europeană și la câteva alte țări din Europa continentală.

Oficialii ECDC se așteaptă ca aceste cifre să continue să crească în săptămânile următoare, infecțiile atingând de obicei vârful între lunile iulie și septembrie.

Țânțarul care transmite chikungunya, cunoscut sub numele de Aedes albopictus sau țânțarul-tigru asiatic, a fost descoperit în 16 țări europene și 369 de regiuni, față de 114 regiuni acum un deceniu, potrivit ECDC.

Infecțiile din cauza țânțarului West Nile au fost raportate în regiuni din România și din Italia

Între timp, infecțiile cu virusul West Nile sunt raportate în fiecare an în noi regiuni. În 2025, acestea includ județul Sălaj din România și provinciile Latina și Frosinone din Italia, unde cel puțin 10 persoane au decedat din cauza virusului.

„Pe măsură ce peisajul bolilor transmise de țânțari evoluează, mai multe persoane din Europa vor fi expuse riscului în viitor”, a spus Dr. Céline Gossner, șefa secției pentru boli alimentare, de apă, transmise de vectori și zoonotice a ECDC.

Majoritatea persoanelor infectate cu virusul West Nile nu vor prezenta simptome, dar unele pot dezvolta complicații periculoase

Majoritatea persoanelor infectate cu virusul West Nile nu vor prezenta simptome, însă unele pot dezvolta complicații care pun viața în pericol, precum encefalita (inflamația creierului) sau meningita (inflamația membranelor protectoare ale creierului și măduvei spinării).

Chikungunya poate provoca febră, greață, dureri de cap, oboseală, erupții cutanate, dureri musculare, umflarea și durerea articulațiilor, simptome care pot fi debilitante și de durată.

Nu există tratamente specifice pentru chikungunya sau virusul West Nile. Două vaccinuri pentru chikungunya au fost aprobate în Uniunea Europeană, însă nu există vaccin împotriva virusului West Nile.

Din acest motiv, prevenția este considerată esențială pentru a limita răspândirea acestor virusuri.

Gossner a subliniat că țările ar trebui să „întărească și să extindă intervențiile eficiente și prietenoase cu mediul pentru controlul țânțarilor”.

Persoanele pot lua, de asemenea, măsuri pentru a reduce riscul mușcăturilor de țânțari. ECDC recomandă ca în zonele cu țânțari infectați să se folosească repelent de țânțari, să se poarte haine cu mâneci lungi și pantaloni la răsăritul și apusul soarelui și să se utilizeze aer condiționat, ventilatoare, plasă pentru pat și ecrane pentru ferestre.

Bilanțul infectării cu West Nile în primele două luni de vară: 2 cazuri confirmate, unul probabil

În lunile iunie și iulie din acest an au fost înregistrate trei cazuri de infecție cu virusul West Nile pe teritoriul României, anunță joi, 31 iulie, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Dintre acestea, două cazuri au fost confirmate, iar unul este considerat caz probabil.

Potrivit autorităților sanitare, cazurile au fost identificate în perioada 2 iunie – 31 iulie 2025, în județele Dolj, Vrancea și Sălaj, iar pacienții fac parte din grupele de vârstă 60–69 de ani (două persoane) și peste 80 de ani (o persoană), potrivit Agerpres.