search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Alertă sanitară în Europa: Autoritățile avertizează că bolile transmise de țânțari ating niveluri record. România e pe listă

0
0
Publicat:

Autoritățile europene atrag atenția asupra unei veri fără precedent: bolile transmise de țânțari, precum virusul West Nile și chikungunya, ating niveluri record, iar sezonul extins și temperaturile ridicate favorizează răspândirea rapidă a acestor infecții periculoase în întreaga Europă. 

Țanțarii afectează în număr mare sănătatea europenilor / Sursa foto: CBS News
Țanțarii afectează în număr mare sănătatea europenilor / Sursa foto: CBS News

Epidemii fără precedent. Bolile transmise de țânțari devin „noua normalitate” din Europa

Autoritățile de sănătate din UE avertizează că bolile transmise de țânțari ating niveluri record. Oficialii din domeniul sănătății au declarat că sezonul prelungit pentru bolile transmise de țânțari devine „noua normalitate” în Europa, potrivit Euronews

Continentul se confruntă cu „epidemii fără precedent” în această vară ale bolilor transmise de țânțari, virusul West Nile și chikungunya, au avertizat autoritățile sanitare. 

Sezonul țânțarilor devine „mai lung și mai intens”, pe măsură ce temperaturile cresc, iernile sunt mai blânde, iar tiparele precipitațiilor se schimbă – creând condiții perfecte pentru proliferarea țânțarilor și răspândirea virusurilor, potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC).

Oamenii de știință în domeniul sănătății și climatului au avertizat, de asemenea, că bolile transmise de țânțari ar putea deveni endemice în Europa ca urmare a schimbărilor climatice. 

„Europa intră într-o nouă fază – unde transmiterea bolilor transmise de țânțari devine mai lungă, mai răspândită și mai intensă, ceea ce devine noua normalitate”, a declarat directorul ECDC, Pamela Rendi-Wagner. 

Până în 2025, au fost înregistrate 27 de focare de chikungunya, ceea ce reprezintă un nou record pentru continent. Au fost raportate 335 de cazuri de virus West Nile, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Aceste cifre se referă la Uniunea Europeană și la câteva alte țări din Europa continentală. 

Oficialii ECDC se așteaptă ca aceste cifre să continue să crească în săptămânile următoare, infecțiile atingând de obicei vârful între lunile iulie și septembrie. 

Țânțarul care transmite chikungunya, cunoscut sub numele de Aedes albopictus sau țânțarul-tigru asiatic, a fost descoperit în 16 țări europene și 369 de regiuni, față de 114 regiuni acum un deceniu, potrivit ECDC.

Infecțiile din cauza țânțarului West Nile au fost raportate în regiuni din România și din Italia

Între timp, infecțiile cu virusul West Nile sunt raportate în fiecare an în noi regiuni. În 2025, acestea includ județul Sălaj din România și provinciile Latina și Frosinone din Italia, unde cel puțin 10 persoane au decedat din cauza virusului. 

Citește și: Bilanțul infectării cu West Nile în primele două luni de vară: 2 cazuri confirmate, unul probabil. Cum să te ferești de înțepăturile de țânțar

„Pe măsură ce peisajul bolilor transmise de țânțari evoluează, mai multe persoane din Europa vor fi expuse riscului în viitor”, a spus Dr. Céline Gossner, șefa secției pentru boli alimentare, de apă, transmise de vectori și zoonotice a ECDC. 

Majoritatea persoanelor infectate cu virusul West Nile nu vor prezenta simptome, dar unele pot dezvolta complicații periculoase

Majoritatea persoanelor infectate cu virusul West Nile nu vor prezenta simptome, însă unele pot dezvolta complicații care pun viața în pericol, precum encefalita (inflamația creierului) sau meningita (inflamația membranelor protectoare ale creierului și măduvei spinării).

Chikungunya poate provoca febră, greață, dureri de cap, oboseală, erupții cutanate, dureri musculare, umflarea și durerea articulațiilor, simptome care pot fi debilitante și de durată.

Nu există tratamente specifice pentru chikungunya sau virusul West Nile. Două vaccinuri pentru chikungunya au fost aprobate în Uniunea Europeană, însă nu există vaccin împotriva virusului West Nile.

Din acest motiv, prevenția este considerată esențială pentru a limita răspândirea acestor virusuri.

Gossner a subliniat că țările ar trebui să „întărească și să extindă intervențiile eficiente și prietenoase cu mediul pentru controlul țânțarilor”.

Persoanele pot lua, de asemenea, măsuri pentru a reduce riscul mușcăturilor de țânțari. ECDC recomandă ca în zonele cu țânțari infectați să se folosească repelent de țânțari, să se poarte haine cu mâneci lungi și pantaloni la răsăritul și apusul soarelui și să se utilizeze aer condiționat, ventilatoare, plasă pentru pat și ecrane pentru ferestre. 

Bilanțul infectării cu West Nile în primele două luni de vară: 2 cazuri confirmate, unul probabil

În lunile iunie și iulie din acest an au fost înregistrate trei cazuri de infecție cu virusul West Nile pe teritoriul României, anunță joi, 31 iulie, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Dintre acestea, două cazuri au fost confirmate, iar unul este considerat caz probabil. 

  Potrivit autorităților sanitare, cazurile au fost identificate în perioada 2 iunie – 31 iulie 2025, în județele Dolj, Vrancea și Sălaj, iar pacienții fac parte din grupele de vârstă 60–69 de ani (două persoane) și peste 80 de ani (o persoană), potrivit Agerpres. 

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Anunțul făcut de ministrul Apărării, după ce rezerviștii au primit 'ordine de chemare'
mediafax.ro
image
Cinci zodii sunt protejate de astre până pe 1 septembrie. Noroc la bani, legături profitabile, dar și evenimente neașteptate pentru ele
fanatik.ro
image
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Reacţia poliţistului lovit cu sabia în cap de Alexandru Huţuleac, după extrădarea interlopului
observatornews.ro
image
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Orașele din Europa unde turiștii sunt premiați dacă sunt civilizați. Vizitatorii primesc tururi gratuite și alte beneficii
playtech.ro
image
Ce a pățit un pescar care a vrut să facă o poză cu un rechin: ”Tocmai terminam de scos cârligul din gură”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea: "E o onoare imensă!"
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
O fetiță de 12 ani a murit după ce a mâncat chipsuri și curry! Copila s-a stins din viață în brațele tatălui său: „Nu vreau să mor!” Cauza decesului este cutremurătoare
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, BNR va tipări euro până la final de 2025. Ce riscă românii
romaniatv.net
image
Lovitură pentru milioane de români care au trecut la Hidroelectrica. Se anunță creăteri de tarife
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat. VIDEO
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?