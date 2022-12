LIVE TEXT | Război în Ucraina. Mobilizarea rușilor continuă pe ascuns. Crește rezistența populară la război. Militarii ruși au datorii mari

Rezistența populară rusă la conflictul din Ucraina a doborât un record al ultimilor zece ani în materie de arestări în cadrul protestelor din Rusia. Aceste surse arată că oficialii ruși au reținut peste 19.440 de protestatari, au dat „pedepse administrative” la 4.000 de protestatari, au urmărit penal 400 de protestatari.

UPDATE 06.55 Ocupanții ruși demolează Teatrul Dramatic din #Mariupol. La 16 martie, armata rusă a bombardat clădirea care a fost folosită ca adăpost antiaerian și a ucis aproximativ 600 de civili.

UPDATE 06.30 Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a purtat discuții cu oficiali ruși cu privire la crearea unei zone de securitate în jurul centralei nucleare Zaporijia (ZNPP). Grossi a călătorit la Moscova și s-a întâlnit cu o delegație rusă care includea șeful Rosatom, Alexey Likhachev, pe 22 decembrie. Grossi a reiterat poziția AIEA conform căreia o zonă de siguranță în jurul ZNPP ar trebui stabilită exclusiv pentru a preveni un accident nuclear. Rosatom a declarat că discuțiile cu AIEA vor continua pe baza unei „înțelegeri a necesității de a ajunge la un text reciproc acceptabil cât mai curând posibil”. ISW evaluează că oficialii ruși încearcă să folosească negocierile pentru crearea unei zone de siguranță în jurul ZNPP pentru a forța AIEA să accepte controlul rus asupra centralei și să recunoască de facto anexarea ilegală rusă a regiunii ocupate Zaporijia. Consiliul guvernatorilor AIEA a anunțat că nu recunoaște confiscarea și operarea ilegală rusă a ZNPP, dar Kremlinul va încerca probabil să profite de urgența declarată a AIEA de a ajunge la un acord privind crearea unei zone de securitate care să submineze poziția respectivă.

UPDATE 05.55 Forțele ruse au continuat să efectueze contraatacuri limitate pentru a recâștiga pozițiile pierdute de-a lungul liniei Svatove-Kreminna pe 22 decembrie. Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, Serhiy Cherevaty, a raportat că forțele ucrainene au respins șase atacuri ale Rusiei asupra pozițiilor din prima linie ucraineană din regiunea Lugansk. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins asalturile rusești în apropiere de Novoselivkse (14 km nord-vest de Svatove) și Stelmakhivka (15 km nord-vest de Svatove). Un blogger rus a susținut că există lupte de poziție în curs între forțele ruse și ucrainene în zona de trecere a râului Oskil lângă Dvorichna (54 km nord-vest de Svatove). Statul Major ucrainean a raportat, de asemenea, că forțele ucrainene au respins atacurile rusești în apropiere de Ploshchanka (17 km nord-vest de Kreminna) și Chervonopopivka (6 km nord de Kreminna). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au efectuat și atacuri lângă Bilohorivka (12 km sud de Kreminna) și în direcția Dibrova (5 km sud-vest de Kreminna). Un alt blogger rus a susținut că există bătălii de poziție între forțele ruse și ucrainene la sud și sud-vest de Dibrova.

Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în zona Kreminna pe 22 decembrie. Un blogger rus a susținut că luptele se intensifică în zona Kreminna, unde forțele ucrainene au efectuat recunoașteri în forță și au sondat pozițiile ruse. Un alt blogger rus a susținut că forțele ucrainene au condus un asalt în direcția Kreminnei.

UPDATE 05.15 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în jurul Bakhmutului pe 22 decembrie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins asalturile rusești în apropiere de Bakhmut; la 26 km nord-est de Bakhmut, lângă Berestove, Yakovlivka și Soledar; și la 31 km sud de Bakhmut, lângă Opytne, Kurdyumivka, Ozarianivka, Mayorsk și Niu York. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au efectuat atacuri la nord-est de Bakhmut în direcția Bakhmutske, Verkhnokamianske și Vesele. Un alt blogger rus a susținut că luptele dintre forțele ucrainene și cele rusești sunt în desfășurare în apropiere de Soledar. Imaginile geolocalizate postate pe 22 decembrie arată forțe ucrainene și ruse luptând la sud-est de Soledar. Un blogger rus a susținut că elemente ale Grupului Wagner avansează în periferia de est a Bakhmutului și că forțele ucrainene plănuiesc contraatacuri pentru a împinge forțele ruse din Bakhmut. Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, Serhiy Cherevaty, a raportat că forțele ruse nu au desfășurat operațiuni care să fi străpuns decisiv pozițiile ucrainene din Bakhmut și că forțele ucrainene au respins grupurile de asalt ruse care au pătruns momentan la periferia așezării. Un jurnalist rus a postat imagini pe 22 decembrie de la Andriivka (la 10 km sud de Bakhmut) care indică faptul că forțele ruse se află în așezare. Jurnalistul rus a susținut că elemente ale Grupului Wagner luptau cu forțele ucrainene în vecinătatea orașului Klișchiivka, unde forțele ucrainene au stabilit poziții defensive bune.

UPDATE 04.48 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în zona orașului Avdiivka-Donețk pe 22 decembrie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile rusești pe o rază de 27 km sud-vest de Avdiivka, lângă Krasnohorivka, Nevelske și Marinka. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene dețin poziții în partea de vest a orașului Marinka. Bloggerul rus a susținut, de asemenea, că forțele ruse au efectuat atacuri la 37 km sud-vest de Avdiivka, lângă Novomykhailivka, Pervomaiskle și Vodyane.

UPDATE 04.22 Forțele ruse au efectuat atacuri la sol limitate în vestul Oblastului Donețk pe 22 decembrie. Bloggerii militari ruși au susținut că forțele ruse au efectuat atacuri în apropiere de Pavlivka (52 km sud-vest de orașul Donețk) și Prechistivka (59 km sud-vest de orașul Donețk) în vestul oblastului Donețk. Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că forțele ruse au distrus, de asemenea, grupuri ucrainene de sabotaj și recunoaștere lângă Solodke, regiunea Donețk (32 km sud-vest de orașul Donețk) și Levadne, regiunea Zaporijia (93 km sud-vest de orașul Donețk). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au continuat tracurile indirecte de rutină de-a lungul liniei de contact în Donețk și estul Zaporizhia.

UPDATE 03.41 Oficialii ruși au declarat că forțele ruse sporesc măsurile de securitate în regiunea Herson și Crimeea, din partea stângă, de teama operațiunilor contraofensive ucrainene. Șeful Administrației pentru Ocupația Regiunii Herson, Vladimir Saldo, a susținut că o operațiune intensivă anti-sabotaj este în desfășurare în Oblastul Herson ocupat pentru a contracara grupurile de sabotaj ucrainiene care încearcă să traverseze râul Nipru sau estuarul Nipru-Bug spre malul stâng. Saldo a adăugat că forțele ruse sunt angajate constant în luptă cu forțele ucrainene în zona Capului Kinburn și a susținut că forțele ruse resping încercările ucrainene de a cuceri zona. Șeful ocupației din Crimeea, Serghei Aksyonov, a ridicat nivelul amenințării „teroriste” în șase zone din Crimeea de-a lungul liniilor de comunicație terestre rusești (GLOC): Armyansk, Dzhankoy și Raionul Dzhankoyskyi, Kerci, Krasnoperekopsk și Raionul Krasnoperekopskyi și Raionul Leninisky.

UPDATE 03.13 Forțele ruse își sporesc activitatea navală în Marea Neagră. Naval News a analizat imagini din satelit care au arătat o creștere a activității submarinelor rusești lângă Sevastopol, inclusiv întoarcerea la bază a unui submarin din clasa Kilo însoțit de o probabilă barcă de asalt Raptor și un elicopter. Naval News a remarcat că Rusia are patru submarine îmbunătățite din clasa Kilo în Marea Neagră, care sunt capabile să lanseze rachete Kalibr împotriva Ucrainei.

UPDATE 02.51 Forțele ruse au continuat să lovească pozițiile ucrainene și infrastructura civilă în regiunile de pe malul drept Herson, Zaporijia, Mykolaiv și Dnipropetrovsk. Oficialii ucraineni au raportat că forțele ruse continuă să bombardeze clădirile rezidențiale din orașul Herson și au bombardat Ochakiv chiar la nord de Capul Kinburn. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a raportat că apărarea antiaeriană ucraineană a doborât o rachetă rusă Kh-59 deasupra regiunii Mykolaiv pe 22 decembrie.

UPDATE 02.39 Forțele ucrainene au continuat să țintească logistica rusă din teritoriile sudice ocupate. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au lovit un punct de concentrare a forței de muncă rusești în zona Mykolaivka, raionul Skadovsk (la aproximativ 60 km sud-est de orașul Herson), rănind până la 140 de militari ruși și distrugând opt camioane cu muniție.

UPDATE 02.05 Un înalt oficial rus a negat afirmațiile privind un al doilea val de mobilizare pe fondul eforturilor de mobilizare ascunse în desfășurare. Președintele Consiliului Federației din Federația Rusă, Valentina Matvienko, a declarat pe 21 decembrie că nu este nevoie de un al doilea val de mobilizare. O altă sursă mass-media de opoziție a raportat că mobilizarea continuă pe ascuns în Sankt Petersburg, unde locuitorii au primit somații prin poștă începând cu cel puțin 19 decembrie. În timp ce Matvienko nu are nicio autoritate în problema unui al doilea val de mobilizare, dovezile continue ale eforturilor de mobilizare ascunse în desfășurare pot indica că nu va exista niciun anunț oficial privind un al doilea val de mobilizare, deoarece acesta are deja loc. Kremlinul poate, alternativ, să lucreze pentru a stabili condiții de informare pentru a desfășura un al doilea val de mobilizare - eventual sub rubrica de personal pentru noi divizii ruse, așa cum a propus Shoigu pe 21 decembrie.

UPDATE 01.44 Duma de Stat a Rusiei a adoptat în a treia lectură un proiect de lege pe 21 decembrie care va acorda clemență militarilor ruși cu privire la termenele legale obligatorii și la cele legate de datorii. Acest proiect de lege va întrerupe procedurile legale, executarea sentințelor și colectarea datoriilor -- cu excepția pensiei alimentare -- pentru trupele mobilizate rusești, voluntarii armatei și soldații contractanți care servesc în Ucraina pe o perioadă nedeterminată. Meduza a raportat că amânări similare vor fi disponibile pentru persoanele care servesc în unitățile de protecție a frontierei ale Serviciului Federal de Securitate Rus (FSB). Site-ul rus Dovod a raportat pe 20 decembrie că un studiu asupra voluntarilor forțelor ruse din regiunea Vladimir a arătat că două treimi dintre cei uciși în Ucraina erau debitori. Baza de date a Serviciului Federal al executorilor judecătorești din Rusia (FSSP) a raportat că 10 din 15 militari morți aveau datorii de peste 5,7 milioane de ruble, ceea ce indică faptul că datoria militarilor din trupele ruse este mare. Această constatare susține evaluarea anterioară a ISW conform căreia recrutarea de unități „voluntare” ruse a vizat rușii vulnerabili din punct de vedere financiar.

UPDATE 00.47 Autoritățile de ocupație ruse au continuat să se confrunte cu activități partizane în teritoriile ocupate pe 22 decembrie. Surse ruse și ucrainene au confirmat că partizanii ucraineni l-au ucis pe colaboratorul rus și autoproclamatul șef al Lyubymivka, Andriy Shepta, într-un atac cu dispozitiv exploziv improvizat (IED) la Kakhovka, Herson. Oblast, la 22 decembrie.

UPDATE 00.19 Un raport independent arată creșterea rezistenței populare rusești la război. Un proiect independent rus pentru drepturile omului, OVD-Info, și o sursă mass-media de opoziție Verstka au publicat date pe 21 decembrie care arată că rezistența populară rusă la conflictul din Ucraina a doborât un record de zece ani pentru arestări în cadrul protestelor din Rusia. Aceste surse arată că oficialii ruși au reținut peste 19.440 de protestatari, au dat „pedepse administrative” la 4.000 de protestatari, au urmărit penal 400 de protestatari, inclusiv 7 minori, și au condamnat 50 de protestatari în instanțe. Verstka a remarcat că oficialii ruși au făcut tot posibilul pentru a înăbuși protestele și rezistența la conflictul din Ucraina, inclusiv desemnând acțiunile împotriva războiului drept extremism, dar că mișcarea împotriva războiului continuă.

ȘTIRE INIȚIALĂ Președintele rus Vladimir Putin continuă să refuze să-l trateze pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca un omolog egal și suveran, indicând în continuare că Putin nu este interesat de negocieri serioase cu Ucraina. Putin nu a reacționat la remarcile lui Zelensky la Congresul Statelor Unite de la Washington, DC pe 22 decembrie, ci și-a orientat conferința de presă din 22 decembrie asupra influenței SUA și occidentale asupra Ucrainei. Putin și-a reiterat afirmațiile false că SUA și țările occidentale au intervenit în Ucraina încă din timpul Uniunii Sovietice, destabilizând presupusa unitate istorică și culturală ruso-ucraineană. Astfel de declarații sunt menite să sugereze că apariția Ucrainei în 1991 ca stat suveran a fost o temă falsă. Putin a reiterat și obiectivul maximalist al Rusiei de a „proteja” poporul ucrainean de guvernul său, sugerând că Rusia intenționează să forțeze guvernul de la Kiev să capituleze. Putin a menționat Ucraina ca stat doar pentru a observa în mod fals că Ucraina nu vrea să negocieze cu Rusia. Retorica lui Putin face parte dintr-o operațiune de dezinformare rusă în curs de desfășurare, care neagă legitimitatea Ucrainei ca stat suveran. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că discursul lui Zelensky la Congresul SUA și transferul de către SUA în Ucraina a sistemelor de apărare aeriană Patriot doar „demonstrează” că Statele Unite poartă un război proxy în Ucraina și că nu există semne de pregătire pentru discuții de pace. Putin a mai sugerat că Rusia a sperat că Occidentul va determina Ucraina să respecte Acordurile de la Minsk, dar în schimb a fost păcălit de Kiev. O astfel de încadrare are ca scop descalificarea Ucrainei de la viitoarele negocieri directe sub premisele false că Ucraina a încălcat Acordurile de la Minsk și că Kievul nu este un actor independent. Încadrarea lui Putin și Peskov sunt componente ale unui efort de a convinge Statele Unite și NATO să ocolească Ucraina și să negocieze direct cu Rusia peste capul lui Zelensky. Este foarte puțin probabil ca acest efort să reușească, având în vedere declarațiile repetate ale liderilor americani și europeni cu privire la determinarea lor că Ucraina își va decide propriul curs.