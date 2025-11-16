search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Fermierul care n-a ieșit din joc: legume proaspete și la final de sezon „Dovleceii și roșiile au mers cel mai bine”

0
0
Publicat:

Legumicultorii pun în această perioadă pe piață ultimele legume din sere și solarii, iar prețurile sunt chiar mai bune decât în plin sezon. Piața care a funcționat două zile pe săptămână, în sezonul cald, își închide tarabele.

Marin Stoica ar mai avea marfă de vânzare și pentru săptămânile viitoare FOTO: A. Mitran
Marin Stoica ar mai avea marfă de vânzare și pentru săptămânile viitoare FOTO: A. Mitran

Piața volantă din municipiul Slatina, care a funcționat în perioada sezonului cald, pe timpul weekend-ului, în imediata vecinătate a Parcului Tineretului, se închide pentru a face loc târgului de Crăciun.

Duminică, 16 noiembrie, relativ puținii slătineni care au ieșit să-și facă piața cumpărând direct de la producători l-au găsit „la post” pe Marin Stoica, din Grădinari, Olt, legumicultorul care i-a aprovizionat tot anul cu legume. „Dumnealui a salvat piața, practic, pentru că noi venim fiecare cu anumite produse, dar dumnealui a avut tot timpul diversitate”, a remarcat unul dintre colegii de stand. În piața volantă au rămas pe ultima sută de metri doar trei-patru producători, care au vândut miere, telemea de vacă, varză și printre ultimele legume. Piața este la relativ mare distanță de marile magazine, dar vara, când temperaturile sunt foarte mari, sau toamna târziu, când se luptă cu frigul, cumpărătorii sunt mai puțini, preferând confortul din supermarket.

Nea Marin a venit duminică în jurul orei 10.00, grăbit să descarce marfa din autoutilitara ticsită. „Vin din piața de jos, avem și acolo”, explică fermierul graba cu care face curse de la stand la mașină și înapoi.

Sunt clienți care nu cred că roșiile sunt din ferma producătorilor FOTO: A. Mitran
Sunt clienți care nu cred că roșiile sunt din ferma producătorilor FOTO: A. Mitran

De-abia apucă să rânduiască lăzile că primii cumpărători se și interesează de preț. „N-am apucat să le pun preț, nici n-am terminat de descărcat”, explică legumicultorul de ce cumpărătorii nu au deja răspunsul.

Nici nu termină de descărcat și de pus buchețelele de crizanteme printre lăzile cu legume, că și rămâne fără ele. „Eu le-am luat să fie de aspect, dar dacă lumea le cere, nu poți să nu le dai”, simte din nou nevoia să lămurească lucrurile. La fel i s-a întâmplat, în alte duminici, cu ardeiul întins pe sfoară. „Tot de aspect l-am adus și o clientă mi-a zis că nu pleacă până nu i-l dau. Mi-a părut rău pe-o parte, dar dacă dumneaei a fost mulțumită...”, continuăm discuția.

Marin Stoica și-a așezat cum a știut mai bine marfa, pentru a fi cât mai ușor de reperat FOTo: A.M.
Marin Stoica și-a așezat cum a știut mai bine marfa, pentru a fi cât mai ușor de reperat FOTo: A.M.

Vorbim printre picături, pentru că, deși nu e aflux de clienți, cei puțini care vin cer lămuriri înainte să-și ia singuri pungi și să-și aleagă legumele, ca la supermarket. Ce nu se întâmplă ca la magazin este „târguiala”.

Castraveții cu cât îi aveți?”. „7 lei, doamnă”. „Și nu mai lăsați? Cei mici 7 și cei mari la fel? Că în supermarket sunt mai ieftini. Și nu sunt așa mari”. Fermierul încearcă să nu se tocmească. „Dacă nu vă plac...”, îi răspunde, cu jumătate de glas, doamnei. „Ba îmi plac, eu chiar mari voiam, dar nu mai lăsați la preț?”, nu se lasă clienta. Și pleacă în cele din urmă cu plasa cu castraveți cumpărați cu 5 lei/kg, pe lângă alte plase cu roșii, ardei, verdeață,  la un cost total sub 20 lei.

Aș lua și varză. Mai veniți?”, stă pe gânduri o altă clientă, privind nehotărâtă dacă să ia varză albă sau varză roșie. Marin Stoica vinde varza cu 2 lei/kg, ardeiul cu 7 lei/kg, roșiile, la fel de arătoase ca vara, cu 8 lei/kg, dovleceii cu 7 lei/kg, prazul cu 6 lei/legătura, dovleacul pentru plăcintă cu 2 lei/kg.

Verdeața, unde am pus eu verdeața, că n-am scos-o?”, se întreabă cu glas tare legumicultorul, încă aducând de la mașină lăzile cu marfă. Legătura de pătrunjel, nu trei fire, cum mai găsești prin piețe, ci un mănunchi sănătos, costă 2 lei. Are și ceapă verde, 2 lei/legătură sau 3 lei/2 legături, dar și salată verde, și aceasta 2 lei/bucată. Verdețurile, salata, ceapa verde și ridichile de lună sunt cele care-i vor aduce bani până după Revelion. „Salata acum am început să o recoltăm, la fel și ceapa. Din astea vom mai avea, dar roșii, ardei sunt cam pe terminate. Dacă mai dă o brumă sănătoasă, asta a fost. Gogoșarul așa rămâne, nu se mai roșește de acum”, mai adaugă legumicultorul.

Citește și: Secretul pentru ca o conopidă murată să rămână crocantă până la vară

„Vindem și în supermarket”

Familia Stoica exploatează 50 hectare de teren, pe cea mai mare suprafață fiind cultură mare. Au un hectar de solarii și au mai cultivat legume și în câmp, aproape încă un hectar. Livrează legume și în mai multe lanțuri de supermarketuri, însă nea Marin preferă de departe piața, pentru că-i place să stea de vorbă, iar în piața volantă, între comercianți - care nu prea se concurează, având marfă diferită - s-au legat prietenii.  În scurt timp și-au făcut clienți fideli, cumpărătorii apreciind calitatea produselor.

Clienții s-au putut aproviziona cu tot ce au avut nevoie de la un singur legumicultor FOTO: A. M.
Clienții s-au putut aproviziona cu tot ce au avut nevoie de la un singur legumicultor FOTO: A. M.

Prezența legumicultorului a fost un câștig  pentru piața volantă, acesta fiind singurul cu o varietate atât de mare de legume, săptămână de săptămână. Ardei – gras, kapia, gogoșar, ardei iute -, varză, conopidă, morcovi, fasole păstăi, cartofi, dovlecei, dovleci de copt, usturoi, castraveți, roșii, gogonele, ceapă uscată, ceapă verde, praz, țelină, verdețuri, mere - încă erau și duminică în oferta legumicultorului.

Cel mai bine au mers dovleceii și roșiile. Un singur client cred că a cumpărat de la mine trei saci de dovlecei, că mănâncă nepoții dovlecei și spanac”, spune bărbatul. Cel mai probabil a fost ultimul weekend în care au mai putut vinde în piața volantă, pentru că vremea s-a răcit, clienții s-au împuținat, iar pe deasupra vine sezonul în care comercianții își vor pregăti căsuțele pentru târgul de Crăciun. „Dacă ar mai ține deschis ar fi bine, eu aș mai avea marfă”, mai spune fermierul care în plin sezon a avut inclusiv o gamă generoasă de fructe – mere, pere, smochine, prune etc. - la vânzare, pentru că are și livadă pe care are în intenție să o extindă cu o plantație de gutui.

Citește și: Record de suprafaţă cultivată în programul Tomata. „Rămânem pe primul loc de departe. Vedem de anul viitor, că vine e-factura”
Clientele aucumpărat și florile puse „de design” FOTO: A. Mitran
Clientele aucumpărat și florile puse „de design” FOTO: A. Mitran

„Cel mai bine a fost la Ziua Recoltei (n. red. - organizată, timp de trei zile, în centrul municipiului). Alt vad, altfel de oameni, cu putere de cumpărare, s-a simțit atunci. Și s-au vâdut atunci murăturile, zeci de butoaie, de am zis că, uite, asta trebuie să faci”, a mai spus legumicultorul.

Sunt clienți care vor mai mult marfă românească decât confortul din supermarket FOTo: A.M.
Sunt clienți care vor mai mult marfă românească decât confortul din supermarket FOTo: A.M.

Cel mai greu, spun legumicultorii, nu este să ducă sezonul cât mai mult în iarnă, ci să-i convingă pe cumpărători că sunt legume românești, pentru că mulți - mai puțin cliienții fideli - pun la îndoială acest fapt când descoperă roșii pe tarabe și în decembrie. 

Slatina

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari
stirileprotv.ro
image
Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
gandul.ro
image
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet
mediafax.ro
image
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
observatornews.ro
image
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce durere îl măcina
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cine poate contesta certificatul de moștenitor. Cum se procedează
playtech.ro
image
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat: „Va sta în tribune până o să-i crească rădăcini! Te ia la mișto Mihăilă, nici atât nu realizezi?”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până pe final VIDEO
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
Tatăl Sarei aduce noi acuzații clinicii dentare: „Au chemat-o să o omoare. Au vrut să șteargă toate înregistrările”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!
romaniatv.net
image
Primele imagini de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Artiștii veniți la Cimitirul Bellu VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Loredana, apariție de lux la înmormântarea lui Horia Moculescu! Accesoriul de 10.000 de euro care a atras toate privirile
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor