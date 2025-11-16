Fermierul care n-a ieșit din joc: legume proaspete și la final de sezon „Dovleceii și roșiile au mers cel mai bine”

Legumicultorii pun în această perioadă pe piață ultimele legume din sere și solarii, iar prețurile sunt chiar mai bune decât în plin sezon. Piața care a funcționat două zile pe săptămână, în sezonul cald, își închide tarabele.

Piața volantă din municipiul Slatina, care a funcționat în perioada sezonului cald, pe timpul weekend-ului, în imediata vecinătate a Parcului Tineretului, se închide pentru a face loc târgului de Crăciun.

Duminică, 16 noiembrie, relativ puținii slătineni care au ieșit să-și facă piața cumpărând direct de la producători l-au găsit „la post” pe Marin Stoica, din Grădinari, Olt, legumicultorul care i-a aprovizionat tot anul cu legume. „Dumnealui a salvat piața, practic, pentru că noi venim fiecare cu anumite produse, dar dumnealui a avut tot timpul diversitate”, a remarcat unul dintre colegii de stand. În piața volantă au rămas pe ultima sută de metri doar trei-patru producători, care au vândut miere, telemea de vacă, varză și printre ultimele legume. Piața este la relativ mare distanță de marile magazine, dar vara, când temperaturile sunt foarte mari, sau toamna târziu, când se luptă cu frigul, cumpărătorii sunt mai puțini, preferând confortul din supermarket.

Nea Marin a venit duminică în jurul orei 10.00, grăbit să descarce marfa din autoutilitara ticsită. „Vin din piața de jos, avem și acolo”, explică fermierul graba cu care face curse de la stand la mașină și înapoi.

De-abia apucă să rânduiască lăzile că primii cumpărători se și interesează de preț. „N-am apucat să le pun preț, nici n-am terminat de descărcat”, explică legumicultorul de ce cumpărătorii nu au deja răspunsul.

Nici nu termină de descărcat și de pus buchețelele de crizanteme printre lăzile cu legume, că și rămâne fără ele. „Eu le-am luat să fie de aspect, dar dacă lumea le cere, nu poți să nu le dai”, simte din nou nevoia să lămurească lucrurile. La fel i s-a întâmplat, în alte duminici, cu ardeiul întins pe sfoară. „Tot de aspect l-am adus și o clientă mi-a zis că nu pleacă până nu i-l dau. Mi-a părut rău pe-o parte, dar dacă dumneaei a fost mulțumită...”, continuăm discuția.

Vorbim printre picături, pentru că, deși nu e aflux de clienți, cei puțini care vin cer lămuriri înainte să-și ia singuri pungi și să-și aleagă legumele, ca la supermarket. Ce nu se întâmplă ca la magazin este „târguiala”.

„Castraveții cu cât îi aveți?”. „7 lei, doamnă”. „Și nu mai lăsați? Cei mici 7 și cei mari la fel? Că în supermarket sunt mai ieftini. Și nu sunt așa mari”. Fermierul încearcă să nu se tocmească. „Dacă nu vă plac...”, îi răspunde, cu jumătate de glas, doamnei. „Ba îmi plac, eu chiar mari voiam, dar nu mai lăsați la preț?”, nu se lasă clienta. Și pleacă în cele din urmă cu plasa cu castraveți cumpărați cu 5 lei/kg, pe lângă alte plase cu roșii, ardei, verdeață, la un cost total sub 20 lei.

„Aș lua și varză. Mai veniți?”, stă pe gânduri o altă clientă, privind nehotărâtă dacă să ia varză albă sau varză roșie. Marin Stoica vinde varza cu 2 lei/kg, ardeiul cu 7 lei/kg, roșiile, la fel de arătoase ca vara, cu 8 lei/kg, dovleceii cu 7 lei/kg, prazul cu 6 lei/legătura, dovleacul pentru plăcintă cu 2 lei/kg.

„Verdeața, unde am pus eu verdeața, că n-am scos-o?”, se întreabă cu glas tare legumicultorul, încă aducând de la mașină lăzile cu marfă. Legătura de pătrunjel, nu trei fire, cum mai găsești prin piețe, ci un mănunchi sănătos, costă 2 lei. Are și ceapă verde, 2 lei/legătură sau 3 lei/2 legături, dar și salată verde, și aceasta 2 lei/bucată. Verdețurile, salata, ceapa verde și ridichile de lună sunt cele care-i vor aduce bani până după Revelion. „Salata acum am început să o recoltăm, la fel și ceapa. Din astea vom mai avea, dar roșii, ardei sunt cam pe terminate. Dacă mai dă o brumă sănătoasă, asta a fost. Gogoșarul așa rămâne, nu se mai roșește de acum”, mai adaugă legumicultorul.

„Vindem și în supermarket”

Familia Stoica exploatează 50 hectare de teren, pe cea mai mare suprafață fiind cultură mare. Au un hectar de solarii și au mai cultivat legume și în câmp, aproape încă un hectar. Livrează legume și în mai multe lanțuri de supermarketuri, însă nea Marin preferă de departe piața, pentru că-i place să stea de vorbă, iar în piața volantă, între comercianți - care nu prea se concurează, având marfă diferită - s-au legat prietenii. În scurt timp și-au făcut clienți fideli, cumpărătorii apreciind calitatea produselor.

Prezența legumicultorului a fost un câștig pentru piața volantă, acesta fiind singurul cu o varietate atât de mare de legume, săptămână de săptămână. Ardei – gras, kapia, gogoșar, ardei iute -, varză, conopidă, morcovi, fasole păstăi, cartofi, dovlecei, dovleci de copt, usturoi, castraveți, roșii, gogonele, ceapă uscată, ceapă verde, praz, țelină, verdețuri, mere - încă erau și duminică în oferta legumicultorului.

„Cel mai bine au mers dovleceii și roșiile. Un singur client cred că a cumpărat de la mine trei saci de dovlecei, că mănâncă nepoții dovlecei și spanac”, spune bărbatul. Cel mai probabil a fost ultimul weekend în care au mai putut vinde în piața volantă, pentru că vremea s-a răcit, clienții s-au împuținat, iar pe deasupra vine sezonul în care comercianții își vor pregăti căsuțele pentru târgul de Crăciun. „Dacă ar mai ține deschis ar fi bine, eu aș mai avea marfă”, mai spune fermierul care în plin sezon a avut inclusiv o gamă generoasă de fructe – mere, pere, smochine, prune etc. - la vânzare, pentru că are și livadă pe care are în intenție să o extindă cu o plantație de gutui.

„Cel mai bine a fost la Ziua Recoltei (n. red. - organizată, timp de trei zile, în centrul municipiului). Alt vad, altfel de oameni, cu putere de cumpărare, s-a simțit atunci. Și s-au vâdut atunci murăturile, zeci de butoaie, de am zis că, uite, asta trebuie să faci”, a mai spus legumicultorul.

Cel mai greu, spun legumicultorii, nu este să ducă sezonul cât mai mult în iarnă, ci să-i convingă pe cumpărători că sunt legume românești, pentru că mulți - mai puțin cliienții fideli - pun la îndoială acest fapt când descoperă roșii pe tarabe și în decembrie.