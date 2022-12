Mulți ucraineni se pregătesc pentru prima dată de celebrarea Crăciunului pe stil nou. Cum s-a produs ruptura de Moscova

Biserica Ortodoxă a Ucrainei (autocefală) a decis să le permită enoriașilor săi să sărbătorească Crăciunul pe 25 decembrie începând cu 2022, în loc de 7 ianuarie. Este un nou pas de distanțare a Ucrainei de Rusia, care survine în contextul războiului declanșat de Vladimir Putin pe 24 februarie anul acesta.

În premieră, o parte a creștinilor ortodocși din Ucraina va putea sărbători oficial Crăciunul pe 25 decembrie, în loc de 7 ianuarie. Biserica Ortodoxă a Ucrainei, aflată în comuniune cu Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, a anunțat această decizie prin intermediul unui comunicat publicat la mijlocul lunii octombrie 2022 cu precizarea că s-a luat act de „numeroasele cereri (…) din Biserică și din societate”, dar și „din cauza circumstanțelor războiului” și „escaladării conflictelor calendaristice în spațiul public”.

Decizia nu este contrângătoare, fiecare parohie având dreptul de a alege între cele două date.

De câteva secole, ortodocșii ucraineni sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie, în acord cu calendarul iulian.

De ce renunță Biserica Ortodoxă a Ucrainei la această tradiție? Doi specialiști în lumea ortodoxă explică pentru lavie.fr cum a reapărut o veche dispută calendaristică în contextul agresiunii ruse din Ucraina.

Două tradiții ortodoxe de Crăciun

Pentru a sărbători nașterea lui Iisus, creștinii ortodocși se raportează în general la data de 25 decembrie. Totuși, dacă unele biserici din lumea ortodoxă și-au adaptat liturghia la calendarul gregorian, alte biserici urmează calendarul iulian. Calendarul gregorian are o întârziere de 13 zile față de cel iulian, astfel că 25 decembrie corespunde lui 7 ianuarie în cazul Crăciunului.

Inițial, toți creștinii foloseau calendarul iulian, numit după reforma împăratului roman Iulius Cezar, în anul 46 î.Hr. La sfârșitul secolului al XVI-lea, Papa Grigore al XIII-lea a stabilit un nou calendar, mai potrivit realității astrelor. Statele aflate sub autoritatea papală și mai multe țări catolice (Franța, Spania, Portugalia etc.) au adoptat imediat reformă gregoriană, în timp ce bisericile ortodoxe au ales să păstreze tradiția iuliană.

În 1923, o parte a lumii ortodoxe s-a întrunit într-un congres la Constantinopol pentru a revizui calendarul liturgic. În loc să cedeze reformei gregoriene, mai multe instituții, precum Patriarhia Constantinopolului și Biserica Greciei, optează pentru un calendar iulian revizuit și, prin urmare, nu mai sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie, ci pe 25 decembrie. Totuși, această decizie a provocat disensiuni în lumea ortodoxă, iar Biserica Ortodoxă Rusă, maltratată de puterea comunistă, s-a agățat de tradiție și a refuzat să urmeze recomandările congresului.

„Calendarul gregorian simbolizează adoptarea modernității, în opoziție cu natura tradițională a Bisericii Ortodoxe”, explică Nicolas Kazarian, preot ortodox și profesor la Institutul de Teologie Ortodoxă Sfântul Serghei. „Există un pol grecesc, occidental, care sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie, pe „stil nou”, și un pol slav, estic, care îl sărbătorește pe 7 ianuarie, pe „stil vechi”. Biserica Ortodoxă Autocefală a Ucrainei le permite credincioșilor să sărbătorească Crăciunul pe 25 decembrie ca semn al deschiderii sale către Occident, către cultura europeană și către modernitate. Ea are de asemenea un proiect pastoral de unificare a creștinilor ucraineni, pentru că multe comunități catolice și protestante din țară sărbătoresc Crăciunul în decembrie”, explică el.

Un pas de desprindere de Rusia

Data de 25 decembrie are o dimensiune politică puternică în Ucraina. Cu mult înainte de invaziei la scară largă din Ucraina, în 2017, Rada Supremă a adoptat un text în vederea recunoașterii acestei zile ca sărbătoare legală, marcând astfel o distanțare de Rusia.

În plus, pe 15 decembrie 2018, a apărut Biserica Ortodoxă a Ucrainei, ca stâlp al statului ucrainean, în contradicție cu politica imperialistă a Kremlinului, care este susținută de Patriarhul Chiril al Moscovei. Însă autocefalia Bisericii Ortodoxe a Ucrainei încă nu este recunoscută de Patriarhul Chiril.

„Biserica Ortodoxă Autocefală le permite credincioșilor să sărbătorească Crăciunul pe 25 decembrie pentru a se demarca de Moscova”, spune Antoine Nivière, profesor de limbă, literatură și civilizație rusă la Universitatea din Lorena. „Și-a modificat deja anumite practici pentru a-și sublinia distanțarea față de Patriarhia Moscovei: de exemplu, folosește limba ucraineană în liturghie, și nu slavona. Dar aceste schimbări pot ofensa sensibilitățile din Ucraina, unde unii credincioși rămân atașați de „stilul vechi”. Propaganda rusă joacă pe acest aspect și îi avertizează pe credincioși cu afirmații precum că Biserica autocefală se rupe de tradiție și trădează ortodoxia luându-se după Biserica Romano-Catolică”, adaugă el.

În plus, sărbătoarea de Crăciun survine în acest an în Ucraina într-un context în care conducerea de la Kiev suspectează o instituție rivală Bisericii Ortodoxe a Ucrainei (circa 20 de milioane de credincioși), și anume Biserica Ortodoxă Ucraineană (aproape 10 milioane de credincioși, mai ales în estul Ucrainei), că se află sub influența Moscovei. Biserica Ortodoxă Ucraineană și-a declarat independența față de Moscova în mai 2022, în contextul invaziei ruse. „Se presupune că noul statut elimină orice legătură administrativă cu Rusia”, afirmă Antoine Nivière. „Însă statul (ucrainean, n. red.) nu are vreo confirmare în acest sens, iar unii membri ai clerului arată în continuare poziții în favoarea Bisericii Ruse”, precizează el.