Rușii cumpără cizme și veste antiglonț pentru trupe, în timp ce Kremlinul încearcă să rezolve problemele campaniei

Școlarii strâng bani pentru șosete, mamele cumpără haine de iarnă și saci de dormit, grupurile comunitare colectează donații pentru veste anti-glonț, se arată într-un articol publicat de CNN.

Cetăţenii ruşi strâng fonduri pentru a-i echipa pe soldaţii dislocaţi în Ucraina, pe măsură ce iarna se instalează pe câmpul de luptă. Trupele s-au plâns că nu dispun de echipamente de bază – iar mesajul a ajuns la președintele Vladimir Putin.

Putin și alți oficiali ruși au spus că problemele incipiente legate de aprovizionarea trupelor nou mobilizate trimise în Ucraina sunt depășite, parțial de probleme logistice din cadrul lanțurilor de aprovizionare. Dar Kremlinul a intensificat și presiunea asupra celor care îndrăznesc să se plângă – și încadrează tot mai mult invazia Ucrainei ca fiind o cauză patriotică și aproape existențială.

„Mobilizarea parțială efectuată a scos la iveală anumite probleme, este bine cunoscută de toată lumea și ar trebui abordată cu promptitudine”, a spus el în cadrul unei întâlniri cu șefii apărării ruse.

Putin însuși a susținut o întâlnire bine aranjată, cu familiile soldaților, la Kremlin la sfârșitul lunii noiembrie, la două luni după demararea mobilizării parțiale mult criticate. Dar cei prezenți au fost selectați cu atenție dintre cei care susțin invazia Ucrainei.

Campanii locale de strângere de fonduri pentru soldați sunt în desfășurare atât în Rusia, cât și în autodeclara Republica Populară Donețk (RPD) din estul Ucrainei. Unul numit „Împreună este mai cald” a strâns 3 milioane de ruble (aproximativ 45.000 de dolari) pentru a oferi echipament de bază și îmbrăcăminte soldaților ruși.

Un canal Telegram a detaliat luna trecută cum un soldat cu indicativul de apel Kaluga din Divizia a 6-a infanterie motorizată din RPD a făcut apel la ajutor pentru compania sa care numără 74 de oameni.

„Când deja colectam comenzile și ne pregăteam de plecare, oamenii veneau la depozitul nostru la rând, purtând cutii și pachete cu cuvintele: „Acesta este pentru Kaluga de la divizia 6-a de infanterie motorizată!”. Medicamente, haine, cizme și chiar două scaune cu rotile, pe care băieții le-au dus la spitalul local.”

Furie în primele linii și anxietatea acasă, deoarece mobilizarea Rusiei este înfundată în probleme

Canalul a enumerat ce mai cumpăraseră: „Uniforme, lenjerie termică, șosete, pălării, cagule, pulovere, berete, un generator, bănci electrice”.

Un canal Telegram din republica rusă Buriația, care oferă mai mult decât cota sa de recruți, a declarat: „De la începutul mobilizării parțiale a soldaților celei de-a doua armate a lumii pentru război, aceștia au fost echipați de oameni. .”

În regiunea Chuvashia, unde unii dintre mobilizați au organizat proteste în toamnă, canalele Telegram au spus că familiile s-au îndatorat să cumpere echipamente. „De la oficialii de acolo tot ce au primit au fost cuvinte de despărțire și trei saci de cartofi”, a spus unul.

În mod similar, un canal Telegram din Altai, în sudul Siberiei, a postat: „Iarna aproape că a sosit, ceea ce înseamnă că este timpul să strângem ceea ce este mai cald pentru mobilizați. Voluntarii din Teritoriul Altai au anunțat că o colecție de cizme de pâslă, pulovere de lână, mănuși și eșarfe vor fi trimise în față.”

La Tambov, centrul Rusiei, școlarii de clasa a VIII-a au strâns și ei bani pentru șosete pentru trupe.

Multe apeluri se concentrează pe prevenirea hipotermiei în rândul soldaților care luptă fără îmbrăcăminte adecvată și adăpost la temperaturi sub zero. Dar unii încearcă să obțină și dispozitive de imagini termice, radiouri bidirecționale, armuri corporale și chiar drone.

Un canal Telegram a postat: „Continuăm să colectăm veste antiglonț”, spunând că a testat veste fabricate din China. „Vrem să cumpărăm până la 50 de seturi. Trebuie să strângem 1 milion de ruble.”

Maxim Samorukov, membru la Carnegie Endowment for International Peace, a scris săptămâna trecută în revista Foreign Policy : „Rușii obișnuiți sunt așteptați să-și ajute prietenii și rudele care au avut ghinionul de a fi recrutați. Într-adevăr, nu au nicio opțiune decât să acopere deficiențele statului din propriile buzunare pur și simplu pentru a-și proteja pe cei dragi.”

„Numai eu pot avea încredere”

Echiparea noilor recruți – Kremlinul spune că aproximativ 150.000 au fost deja desfășurați – a reprezentat o provocare pentru lanțurile de aprovizionare din Rusia, care nu au fost niciodată stelare.

La începutul acestei luni, reporterul rus Vera Desyatova de la Vesti FM l-a întrebat pe Putin despre lipsuri în cadrul unei conferințe de presă.

„Fluxul de mesaje de la luptătorii din prima linie nu se oprește – apelurile vin către militari, către voluntari”, pentru uniforme, medicamente și alte truse, a spus ea.

Guvernatorul Mike Dunleavy vorbește despre rușii reținuți pe 5 octombrie 2022.

Doi ruși reținuți în Alaska căutau azil pentru a evita recrutarea

„Pe cine să creadă?” a intrebat ea. „Rapoartele Ministerului Apărării sau pe luptătorii din prima linie?”

„Nu poți avea încredere în nimeni. Numai în mine se poate avea încredere”, a răspuns Putin, înainte de a adăuga: „Au fost într-adevăr probleme, (și) judecând după ceea ce spui, (ele) probabil rămân. Deși sunt asigurat că devin din ce în ce mai mici ca volum.”

Acest lucru se poate datora faptului că Kremlinul a încercat să își repare lanțurile de achiziții și aprovizionare pentru a răspunde criticilor publice.

În octombrie, a înființat un Consiliu de coordonare cu puteri extinse pentru a îmbunătăți logistica, condus de prim-ministrul tehnocrat Mihail Mishustin. Potrivit lui Mishustin, sarcina consiliului este să identifice „sarcinile cheie pentru furnizarea de arme și echipamente, finanțare bugetară, stabilire a prețurilor, selectarea furnizorilor, antreprenorilor și crearea infrastructurii specializate”.

Mishustin a spus: „Toți soldații noștri de pe linia frontului, din unitățile din spate și de la terenurile de antrenament, trebuie să fie echipați cu tot ce au nevoie cât mai repede posibil.”

Există numeroase dovezi anecdotice că unitățile din prima linie au încă nevoie de ajutor.

Într-un videoclip încărcat recent, un soldat rus înconjurat de cinci tovarăși a spus: „Trăim în condiții proaste... Nu am avut sprijin material, nimic. Ne-am dus să ne apărăm patria mamă.

„Nu avem corturi, nimic”, a adăugat el, înainte de a apela la orașul natal al unității, Serpuhov, la sud de Moscova.

Un alt grup de bărbați mobilizați recent din Tomsk, în Siberia, s-au plâns într-un videoclip încărcat pe YouTube că au fost recalificați mai degrabă ca „stormtroopers” (trupe de asalt) decât ca apărare teritorială. „Nu am ținut niciodată o mitralieră în mâini. Tocmai am venit astăzi la terenul de antrenament pentru a arunca grenade, dar nu am putut face asta, deoarece nu sunt grenade disponibile.”

Critică înăbușitoare

Kremlinul a început să sugereze că plângerile familiilor și soldaților sunt nepatriotice.

La sfârșitul lunii noiembrie, Putin s-a întâlnit cu mame de soldați la reședința sa din afara Moscovei, deși este clar că acestea au fost verificate cu atenție. Nu a existat disidență. O mamă chiar a vorbit cu mândrie despre moartea fiului ei în prima linie.

La un moment dat, Putin a remarcat că: „În ceea ce privește hainele. Am fost încântat să aud că situația cu provizii și alimente s-a îmbunătățit.” El a vorbit și despre furnizarea mai multor drone în primele linii.

Liderul rus s-a concentrat pe eroismul soldaților din prima linie și pe nobilimea sacrificiului. Moartea în tranșee a fost mai bună decât moartea din vodcă, le-a spus Putin femeilor. „Un soldat care face un astfel de sacrificiu nu a murit în zadar”, a spus el.

Putin a vorbit și despre formarea unui grup care să reprezinte familiile soldaților. Dar un grup de bază – Consiliul Mamelor și Soțiilor – nu a fost în mod evident invitat la întâlnire.

Liderul său Olga Tsukanova a spus: „Mamele prezente vor pune întrebările „corecte” care au fost convenite în prealabil”. La o săptămână după întâlnire, Tsukanova a fost oprită de poliție și i s-au căutat droguri. O jurnalistă care era cu ea, Svetlana Belova, a fost amendată cu 3.000 de ruble (45 de dolari) pentru răspândirea „materialelor extremiste”. Canalul de socializare VKontakte al grupului a fost suspendat.

În același timp, bloggerii militari influenți și adesea critici, dintre care unii au sute de mii de adepți, au rămas foarte liniștiți.

Andrei Soldatov, jurnalist rus independent și autor al mai multor cărți despre Rusia lui Putin, spune că unul dintre bloggeri, Alexander Kots, a fost numit în Consiliul oficial pentru Drepturile Omului „pentru a îmbunătăți accesul direct al lui Putin la rândul său”.

„Cezar” este unul dintre zecile de cetățeni ruși care luptă pentru a apăra Ucraina de armatele lui Putin.

Cetățenii ruși care luptă pentru Ucraina promit că vor rezista forțelor Moscovei „până la sfârșit”

Un altul, Semen Pegov, susținuse în octombrie că oficialii Ministerului Apărării au elaborat o listă neagră de oameni „care nu sunt suficient de entuziaști” – o listă care îl includea pe el. O lună mai târziu, după ce a fost rănit în timpul primei linii, Pegov a primit „Ordinul Curajului” de la Putin.

Soldatov a declarat pentru CNN: „Kremlinul folosește modalități tradiționale [de a controla mesajele], dar încearcă și să rezolve problema Telegramului, cu scopul de a coopta voci”.

La nivel practic, guvernul rus depune un efort concertat pentru a îmbunătăți liniile de aprovizionare, înăbușind în același timp disidența. În acest scop, articolul 207.3 din Codul penal rus, adoptat în martie, a fost mobilizat împotriva celor acuzați că răspândesc „știri false” despre armată.

Dar Kremlinul reformează și motivul războiului, a spus Soldatov. „Narațiunea devine din ce în ce mai apocaliptică, acum este aproape un război sfânt, iar preoții uciși recent pe câmpul de luptă au fost făcuți mari eroi pe canalele pro-ruse Telegram.”

Și acele eforturi de strângere de fonduri pot fi acceptate ca o componentă a acestui impuls al „întreagii societăți”.

Într -un articol din Afaceri Externe, Soldatov a spus că, în ciuda eșecurilor din ultimele 10 luni, Putin și-a extins raza de acțiune asupra societății și economiei.

„Rușii obișnuiți nu vor să se gândească prea mult la un al doilea val foarte posibil de mobilizare”, a declarat Soldatov pentru CNN.

„Primul a fost principala sursă de nemulțumire a publicului și [a dus la o] prăbușire totală a controlului informațiilor online de către Kremlin. Acum, încearcă să găsească o modalitate de a se adapta... S-ar putea să fie mai puțin entuziasmați de război, dar asta nu înseamnă că văd o șansă reală de schimbare.”